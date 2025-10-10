Vb 2026: Bognár Tamás videobíró lesz vasárnap

Magyar játékvezetői csapat nem lesz érdekelt a vasárnapi vb-selejtezőkön, de a San Marino–Ciprus összecsapáson Bognár Tamás is szerepet kap.

A hazaiak 10–0-s bécsi vereség után lépnek pályára, a szigetország ellenben Bosznia-Hercegovinával játszott 2–2-es döntetlent csütörtökön.

A vasárnap 15 órakor kezdődő mérkőzést az azeri Aliyar Agayev vezeti, aki ezúttal is külföldi videósokkal dolgozik együtt: az első számú videobíró a lengyel Pawel Malec lesz, az ő munkáját segíti Bognár. Aliyev és Bognár nemrég az Európa-ligában is együtt dolgozott, a Brann Bergen–Utrecht meccsen.

A mérkőzés szövetségi ellenőre szintén magyar lesz Esterházy Márton személyében.