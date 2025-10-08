Férfi kézilabda Eb: magyar duó a játékvezetők mezőnyében

A magyar szövetség honlapja szerint az európai szövetség szerdán jelölte ki a január 15-től február 1-ig tartó, Dániában, Norvégiában és Svédországban sorra kerülő kontinenstorna bírópárosait.

Bíró és Kiss korábban a 2022-es férfi Eb-n, a 2023-as és az idei férfi világbajnokságon, a férfi Bajnokok Ligája tavalyi négyes döntőjében, és az ugyancsak tavalyi, párizsi olimpián is tevékenykedett.

A magyar válogatott a csoportkörben Kristianstadban a lengyelekkel, az olaszokkal és az izlandiakkal találkozik, továbbjutás esetén pedig Malmőben játszik a középdöntőben.