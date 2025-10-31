Elmarasztalhatta Bogár Gergőt a játékvezetői bizottság

A Kisvárda–ETO FC bajnokin (3–2) Soltész Dominik letalpalta Csinger Márkot, Bogár Gergő sárga lapot adott neki, ám a VAR jelzett, hogy pirosat érhetett a durva szabálytalanság. A játékvezető azonban az eset visszanézése után sem állította ki a kisvárdai játékost, nem mellesleg a győri Csinger Márkot le kellett cserélni. Jelzésértékű, hogy a játékvezető nem kapott mérkőzést a hétközi Mol Magyar Kupa-fordulóban.