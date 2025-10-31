Nemzeti Sportrádió

Elmarasztalhatta Bogár Gergőt a játékvezetői bizottság

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 15:12
null
Fotó: Török Attila
Címkék
játékvezetés MLSZ Bogár Gergő
Lapunk információja szerint nem marad következmény nélkül az MLSZ játékvezetői bizottságánál Bogár Gergő múlt heti teljesítménye.

A Kisvárda–ETO FC bajnokin (3–2) Soltész Dominik letalpalta Csinger Márkot, Bogár Gergő sárga lapot adott neki, ám a VAR jelzett, hogy pirosat érhetett a durva szabálytalanság. A játékvezető azonban az eset visszanézése után sem állította ki a kisvárdai játékost, nem mellesleg a győri Csinger Márkot le kellett cserélni. Jelzésértékű, hogy a játékvezető nem kapott mérkőzést a hétközi Mol Magyar Kupa-fordulóban.

 

játékvezetés MLSZ Bogár Gergő
Legfrissebb hírek

Az MLSZ megpályázza a Konferencialiga 2028-as és 2029-es döntőjét

Európa-konferencialiga
3 órája

Magyar Kupa: a címvédő a DVTK-val találkozik a nyolcaddöntőben, az FTC NB II-es csapatot kapott

Labdarúgó NB I
17 órája

Az Újpest után a Fradi sem úszta meg a szektorbezárást

Labdarúgó NB I
20 órája

Szektorbezárást kapott az Újpest a derbi után

Labdarúgó NB I
23 órája

Egy bajnoki mérkőzésre tiltotta el Markgráf Ákost az MLSZ

Labdarúgó NB I
2025.10.29. 13:22

Gomojja – Malonyai Péter publicisztikája

Magyar válogatott
2025.10.28. 23:15

Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

Magyar válogatott
2025.10.28. 12:56

Gyász: elhunyt Bordás György, az MLSZ korábbi főtitkára

Magyar válogatott
2025.10.27. 15:58
Ezek is érdekelhetik