Európa-liga-újonc játékvezető fújja a sípot a Ferencváros salzburgi mérkőzésén

A 34 éves Goga Kikacseisvili 2021 óta vezet a nemzetközi porondon, ugyanabban az évben a Konferencialiga csoportkörében is bemutatkozott.

A grúz játékvezető számára ez a mérkőzés lesz az Európa-liga-bemutatkozás, már ami a főtáblás mérkőzéseket illeti. A Kl-ben három meccsen fújta a sípot pályafutása során.

Az idén az U21-es Eb-n résztvevő Kikacseisvili mindkét csapattal először találkozik. Magyar érdekeltségű mérkőzéseken már többször is részt vett, tavaly a Paksnak vezette a Mladá Boleslav elleni idegenbeli KI-playoffot (2–2), de korábban a Puskás Akadémiának is fújt, amikor a felcsútiak 3–0-ra kikaptak Lettországban. A magyar U19-es válogatottnak egy Eb-selejtezőt vezetett Győrben a fehéroroszok ellen, akkor a mieink 2–1-re nyertek.

Kikacseisvili munkáját négy honfitársa segíti, a vezető videobíró pedig az olasz Marco Di Bello lesz. Munkájukat a bosnyák Elvir Pilav ellenőrzi.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!