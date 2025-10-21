Nemzeti Sportrádió

Európa-liga-újonc játékvezető fújja a sípot a Ferencváros salzburgi mérkőzésén

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.21. 11:11
Goga Kikacseisvili a Ferencváros mérkőzésén mutatkozik be az EL-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Goga Kikacseisvili Salzburg játékvezetés Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a grúz Goga Kikacseisvili vezeti a csütörtöki Salzburg–Ferencváros Európa-liga-mérkőzést.

A 34 éves Goga Kikacseisvili 2021 óta vezet a nemzetközi porondon, ugyanabban az évben a Konferencialiga csoportkörében is bemutatkozott.

A grúz játékvezető számára ez a mérkőzés lesz az Európa-liga-bemutatkozás, már ami a főtáblás mérkőzéseket illeti. A Kl-ben három meccsen fújta a sípot pályafutása során.

Az idén az U21-es Eb-n résztvevő Kikacseisvili mindkét csapattal először találkozik. Magyar érdekeltségű mérkőzéseken már többször is részt vett, tavaly a Paksnak vezette a Mladá Boleslav elleni idegenbeli KI-playoffot (2–2), de korábban a Puskás Akadémiának is fújt, amikor a felcsútiak 3–0-ra kikaptak Lettországban. A magyar U19-es válogatottnak egy Eb-selejtezőt vezetett Győrben a fehéroroszok ellen, akkor a mieink 2–1-re nyertek.

Kikacseisvili munkáját négy honfitársa segíti, a vezető videobíró pedig az olasz Marco Di Bello lesz. Munkájukat a bosnyák Elvir Pilav ellenőrzi.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

 

 

Goga Kikacseisvili Salzburg játékvezetés Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

„A Porto ellen már megmutattuk” – nem tartanak a Fraditól a botladozó salzburgiak

Európa-liga
28 perce

Klujber Katrin: Nehéz egy világverseny úgy, hogy alig tudsz edzeni

Kézilabda
2 órája

Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit

Labdarúgó NB I
3 órája

Lökéshullámok – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
12 órája

Gróf Dávid videóban is elnézést kért a vasárnapi derbin ellökött labdaszedőtől

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:24

Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

Labdarúgó NB I
2025.10.19. 21:53

Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

Labdarúgó NB I
2025.10.19. 21:28

Videó: így szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak Varga, amire Matko válaszolt

Labdarúgó NB I
2025.10.19. 20:07
Ezek is érdekelhetik