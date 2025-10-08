Szalahék simán nyertek, és kijutottak a 2026-os világbajnokságra

A-CSOPORT

A liverpooli Mohamed Szalah nevével fémjelzett egyiptomi csapatnak saját kezében volt a sorsa, hogy története során (1934, 1990 és 2018 után) negyedszer jusson ki a vb-re, ehhez pedig a csoportutolsó Dzsibuti vendégeként kellett nyernie Marokkóban. Az egyiptomiak nem is bízták a véletlenre, Ibrahim Adel és Szalah révén már a 14. percben 2–0-ra vezettek, és a kényelmes korai előny tudatában magabiztosan őrizték előnyüket a kapura teljesen veszélytelen Dzsibuti ellen. A hajrában ráadásul Szalah másodszor is betalált, a 3–0-s sikerrel pedig Marokkó és Tunézia után Egyiptom is kijutott a jövő évi világbajnokságra.

Az egyiptomiakat üldöző Burkina Fasóra nem várt könnyű mérkőzés a harmadik helyen álló Sierra Leone vendégeként Libériában, de az első félidő hajrájában szerzett góllal 1–0-ra megnyerte a kiélezett találkozót, így biztosan a csoport második helyén végez. Az csak az utolsó forduló után derül ki, hogy mely négy csoportmásodik játszik pótselejtezőt, ahonnan egy csapat vívhatja ki az interkontinentális playoffban való részvétel jogát, esélyét megőrizve a vb-kvalifikációra.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Egyiptom 9 7 2 – 19–2 +17 23 2. Burkina Faso 9 5 3 1 20–7 +13 18 3. Sierra Leone 9 3 3 3 10–9 +1 12 4. Bissau-Guinea 9 2 4 3 8–9 –1 10 5. Etiópia 9 2 3 4 8–11 –3 9 6. Dzsibuti 9 0 1 8 4–31 –27 1

I-CSOPORT

Egyiptomhoz hasonlóan Ghána is biztossá tehette vb-részvételét a 9. fordulóban, de ehhez nem volt elég nyernie a Közép-afrikai Köztársaság elleni marokkói meccsen, ugyanis Madagaszkár Comore-szigetek elleni pontvesztése is kellett hozzá. A ghánaiak a Monacót erősítő Mohamed Salisu révén korán meg is szerezték a vezetést, de ezzel párhuzamosan Madagaszkár is hamar előnybe került a Comore-szigetek elleni elefántcsontparti találkozón.

Az óriási fölényben játszó, szinte egykapuzó ghánaiak újabb góljára az 52. percig kellett várni, Thomas Partey találata után viszont megtörtek a hazaiak, Jordan Ayew Partey után Alexander Djikunak is gólpasszt adott, majd maga is betalált, míg az 5–0-s vendégsikert Kamaldeen Sulemana alakította ki. Ghána ezzel szemben még nem tudta biztossá tenni vb-részvételét, mivel Madagaszkár megőrizte előnyét, 2–1-re megnyerve a mérkőzést a kapusa kiállítása miatt emberhátrányban, mezőnyjátékossal a kapujában vitézkedő Comore-szigetek ellen. Ezzel az utolsó körben, a Ghána–Comore-szigetek, Mali–Madagaszkár meccsen dől el, melyik csapat jut ki a vb-re egyenes ágon. Erre a hárompontos előnnyel vezető és nyolccal jobb gólkülönbséggel álló ghánaiaknak van nagyobb esélye.

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Ghána 9 7 1 1 22–6 +16 22 2. Madagaszkár 9 6 1 2 16–8 +8 19 3. Mali 9 4 3 2 13–5 +8 15 4. Comore-szigetek 9 5 0 4 12–12 0 15 5. Közép-afrikai Köztársaság 9 1 2 6 8–22 –14 5 6. Csád 9 0 1 8 3–21 –18 1

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, AFRIKAI ZÓNA

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dzsibuti–Egyiptom 0–3

Sierra Leone–Burkina Faso 0–1

I-CSOPORT

Comore-szigetek–Madagaszkár 1–2

Csád–Mali 0–2

Közép-afrikai Köztársaság–Ghána 0–5

KORÁBBAN

A-CSOPORT

Kigali: Etiópia–Bissau-Guinea 1–0

D-CSOPORT

Eswatini–Angola 2–2

Líbia–Zöld-foki szigetek 3–3

Mauritius–Kamerun 0–2

KÉSŐBB

E-CSOPORT

21.00: Niger–Kongó

21.00: Tanzánia–Zambia