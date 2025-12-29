Messziről jött, messzire jutott – Deák Zsigmond jegyzete

IANIQUE DOS SANTOS TAVARES. Nagyot néznék, ha a legmélyebb lexikai tudású sportkvízmestereken vagy a legmegátalkodottabb Vidi-drukkereken kívül tömegek rávágnák, no mi van vele, mi van a mi jó öreg Stopiránkkal? Mert bizony hat éve, 2019 decembere óta a miénk is, amikor a székesfehérvári városházán letette a magyar állampolgársági esküt az akkor 31, ma már 37 esztendős hátvéd a Zöld-foki-szigetekről. Mintegy félmilliós hazája pötty az Atlanti-óceánon, ahol a portugál gyarmati múlt és a brazil kulturális hatás együtt formálta a futballidentitást, többek mellett ezért nem a születési, hanem választott becenevén játszik. Tizenegy és fél évet húzott le Fehérváron 2012 júliusa és 2023 decembere között, s gyakorlatilag minden egyes idényében kulcsembernek számított, különben nem viselte volna 358 bajnoki mérkőzésen a piros-kék mezt, s nem lehetett volna részese a klub XXI. századi lokális zenitjének, hazai és nemzetközi vitézkedésének. Amikor nézzük, mondjuk, a 2025-ös őszi NB I-es szezon abszolút rangsorát, az első tizenkettőben csak egy, az utolsó hétben hat idegenlégióssal, jusson eszünkbe, hogy igen, kizárólag ilyen légiósokra lenne szükség, mint amilyen ő volt.

S bizony részben Stopira képvisel majd minket is magyar állampolgárként a 2026-os világbajnokságon, hiszen kis hazájával először jutott el a nagy seregszemlére, míg mi, ugye, megint lemaradtunk. Tavaly már visszavonult a válogatottságtól, de a csapat- és a szövetségi kapitány addig könyörgött neki, amíg újra kötélnek állt, így átélhette pályafutása talán legnagyobb sportélményét: ő szerezte a Szváziföld elleni, mindent eldöntő vb-selejtező harmadik gólját. Ha már brazil hatás, a karnevál itt is sokáig tartott, de örökre mégsem, hiszen a nyáron Amerikában már két korábbi világbajnok, Spanyolország és Uruguay, valamint a 2034-es házigazda, Szaúd-Arábia ellen kell helytállniuk a csoportban a Kék Cápáknak (Blue Sharks a becenevük). Stopira akkor már 38 éves lesz… A portugál másodosztályban tartja karban magát, sokat beszél az egykori székesfehérvári csapattársakkal, s jó szívvel gondol Magyarországra, profi klubkarrierje gerincére. Messziről jött s messzire jutott ember, aki sokat tett azért, hogy megvalósuljon az álma, s aki miatt nekem már van egy kedvenc csapatom a vb-n, ha már az igazi nincs ott.