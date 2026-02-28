Nemzeti Sportrádió

Tenisz: elmaradt a döntő Dubaiban, Medvegyev nyerte a viadalt

2026.02.28. 15:09
Fotó: Getty Images
Az orosz Danyiil Medvegyev nyerte meg a 3.3 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású dubai kemény pályás férfi tenisztornát, miután ellenfele, a holland Tallon Griekspoor sérülés miatt nem állt ki ellene a szombati döntőben.

A harmadik helyen kiemelt Medvegyev másodszor diadalmaskodott a dubai viadalon. A volt világelső úgy jutott be a fináléba, hogy egyetlen szettet sem vesztett.

Griekspoor az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovot verte meg két játszmában az elődöntőben, s a meccs után azt mondta, fájlalja a combhajlítóizmát, így ha nem nyerte volna meg a második szettet, feladta volna a mérkőzést.

„Nem így szeretek döntőt nyerni. Remélem, Griekspoor sérülése nem súlyos, gyors felépülést kívánok neki” – kommentálta ellenfele visszalépését Medvegyev.

Marozsán Fábián – sorozatban harmadszor – már az első fordulóban kiesett Dubaiban.

 

