Tenisz: elmaradt a döntő Dubaiban, Medvegyev nyerte a viadalt

A harmadik helyen kiemelt Medvegyev másodszor diadalmaskodott a dubai viadalon. A volt világelső úgy jutott be a fináléba, hogy egyetlen szettet sem vesztett.

Griekspoor az ötödikként rangsorolt orosz Andrej Rubljovot verte meg két játszmában az elődöntőben, s a meccs után azt mondta, fájlalja a combhajlítóizmát, így ha nem nyerte volna meg a második szettet, feladta volna a mérkőzést.

„Nem így szeretek döntőt nyerni. Remélem, Griekspoor sérülése nem súlyos, gyors felépülést kívánok neki” – kommentálta ellenfele visszalépését Medvegyev.

Marozsán Fábián – sorozatban harmadszor – már az első fordulóban kiesett Dubaiban.