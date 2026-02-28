Dél-Afrikában hangoltak a tavaszra kajakozóink

Évek óta visszatérnek kajakozóink a dél-afrikai Pretoria külvárosában található Roodeplaatba. Az idén az LA10-válogatottba tartozó sportolók döntő többsége, kiegészülve néhány, egyesületi költségen utazó versenyzővel, összesen 27-en vettek részt az összetartáson. A nagy hiányzók közé lehet sorolni a tavaly három egyéni számban Európa-bajnok, K–1 1000 méteren vb-győztes, ötszázon harmadik Csikós Zsókát, az olimpiai, ötszörös világ- és négyszeres Európa-bajnok Kopasz Bálintot, illetve az olimpiai, kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok Tótka Sándort. Mind igazoltan maradtak távol, Csikós Olaszországban táborozott, Kopasz jelenleg is Törökországban készül, míg Tótka gyermeke születése miatt maradt itthon.

„A meleg égövi edzőtáborokban mindig az a legfontosabb feladat, hogy a téli munkát maguk mögött hagyva, ismét hajóba üljenek a versenyzők, jó időben visszaszokjanak a vízre. Ilyenkor legfőképp aerobedzéseket végeznek, illetve megkeresik újra a technikájukat, összerakják a mozgásukat a kajakban” – mondta Tóth Dávid, a kajakozók szövetségi kapitánya. Páros próbákat tartottak, ám ezekben nem volt újdonság, csak olyan egységeket láttak, amelyeket korábban is:

„A lényeg az volt, hogy újra vízhez szokjunk. Alapvetően mindenki a saját edzőjével készült, volt néhány olyan tréning, amelyet közösen csináltak meg a csoportok, felmérőket azonban nem tartottunk. Az időjárás kedvezett, vihar csak az egyik hétvégén volt. Az edzők megvalósították a kiírt terveket, minden szuperül alakult. Sok éve jár vissza oda a válogatott, többszörös egyeztetésnek hála sikerült elérni, hogy az ellátás még színvonalasabb legyen, pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, ahogyan a szállásról is, szóval minden szempontból sikeres heteket tudhatunk magunk mögött.”

A válogatott nem áll meg, e hétvégén Sevillába utazik, ott folytatja a munkát.

„A páros és négyes próbák ott következnek. Sevillában elsősorban a négyes csapatedzéseket irányítom, a tervek szerint heti egyszer. A párost mindenki a saját elképzelései szerint végezheti az edzőjével, olyan formációban, ahogyan gondolja és ahogy a válogatóversenyen rajthoz áll. Viszont a négyes próbákkal kicsit elébe szeretnék menni annak, hogy ne a válogatót követően üljenek az idén először össze a versenyzők, hanem már korábban hangolódjanak a négyes csapathajóra, együtt szokják a magasabb frekvenciát” – zárta a beszélgetést Tóth Dávid.