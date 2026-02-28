Vívás: a Vasas élő példaképeket mutat a fiataloknak

Hazánk egyik legsikeresebb vívószakosztályát tudhatja magáénak a Vasas, amely az elmúlt években kardban és párbajtőrben is kiváló versenyzők sorát vonultatta fel a felnőtt-, valamint az utánpótlásmezőnyben egyaránt.

A MOL – Új Európa Alapítvány által támogatott szakosztály elnöki posztját 2020 szeptembere óta a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó klasszis, Szilágyi Áron tölti be, aki napjainkban megközelítőleg 450 fős bázist vezet.

„A létszám miatt az elmúlt hat-nyolc évben egyre nagyobb a kihívásunk, és ki is tehetnénk a megtelt-táblát, de senkinek sem szeretnénk nemet mondani, aki a vívást nálunk akarja elkezdeni vagy folytatni” – mondja Szilágyi, aki 9 évesen Gerevich György szakmai felügyelete mellett maga is a Vasasban ismerkedett meg a sportág alapjaival, és máig aktív vívója a klubnak.

A pasaréti Kovács Pál Vívócsarnok mellett öt-hat általános iskolában is szakkörjellegű foglalkozásokat tart a klub, valamint a hozzájuk közel lévő Városmajorban szintén bérelnek termet.

A népszerűség titka tagadhatatlanul a szakosztály eredményessége.

Az olimpiai sikerek mindig felkeltik a gyerekek érdeklődését, rengetegen jelentkeztek például Szilágyi Áron első, 2012-ben, Londonban megnyert aranyérme után. De ez önmagában kevés lett volna, a vonzerőhöz az is kellett, hogy az akkori elnökség, a szakosztály elnökével Ferjancsik Domonkossal együtt invesztáljon a bázisba, és megtalálja azokat az edzőket, akik minden téren ki tudják szolgálni az érkezőket.

A pasaréti csarnok 2013-ban megújult. A létesítmény a szakosztálynak új életet adott, új lehetőségeket nyújtott, hiszen immár modern épületben fogadhatják a sportág iránt érdeklődőket. A létszámot, az eredményeket és a szakmai színvonalat tekintve ezután következtek a bőséggel teli esztendők, és a felfelé való építkezés azóta is zajlik.

Amikor egy gyerek elkezd vívni a műhelyben, a nevelőedzőitől nemcsak a szűken értelmezett vívószakmai alapokat kapja meg, hanem egy olyan felfogást is elsajátíthat, amely elengedhetetlen a későbbi versenysporthoz. Nem mellesleg a gyerekek már a kezdetektől fogva a sportág kiválóságainak közvetlen közelében gyakorolhatnak, hiszen a példaképek jelenléte a szakosztályelnök szerint kiemelt fontosságú.

A Vasasnál nem csak legendáriumból dolgoznak és nem az a cél, hogy olyan kezdetű történeteket meséljenek, amelyek úgy kezdődnek, hogy „bezzeg a mi időnkben…” és „amikor mi olimpiai bajnokunk voltunk” – itt a fiatalok olyan bajnokokkal találkozhatnak és edzhetnek együtt, mint a párizsi aranyérmesek közül ma is aktív párbajtőröző Koch Máté, Nagy Dávid, a szakosztály társelnöke a Rióban győztes Szász Emese vagy az olimpiai ezüstérmes kardozó Rabb Krisztián.

Mi nap mint nap élő példaképeket szeretnénk megmutatni a teremben. Délutánonként én is olyan időpontban érkezem a csarnokba, amikor a kadétok meg a juniorok is ott vannak, a bemelegítésemet pedig akár az akkor már hazafelé készülő fiatalabbak is láthatják

– hangsúlyozza Szilágyi Áron.

A Vasas fiatal vívói a példaképeik társaságában edzhetnek a klub pasaréti bázisán Forrás: Vasas SC

Fontos, hogy a gyerekek előtt ott legyenek a példák, mert részint így elhiszik, hogy belőlük is válhat klasszis, részint pedig több dolgot is elleshetnek a nagyoktól. Ha valaki az idősebbel kezd gyakorolni, lehet, hogy az első évben 15:2-re kikap tőle, de idővel szépen csökken köztük a különbség. Ez a modell nem volt más a kétezres évek elején sem, Szilágyi Áron is így tanult meg vívni. „Amikor már utaltak rá jelek, hogy eredményes korosztályos vívó leszek, akkor például az olimpiai második helyezett Nemcsik Zsolttal edzhettem naponta. Eleinte csak futkároztam körülötte a páston mindenféle sikerélmény nélkül, előbb-utóbb azonban megközelítettem, és a végén már megesett, hogy legyőztem őt egy-egy tréningen. Az ilyen élményekből építkezve válhattam olimpiai bajnokká, és ezt szeretném én is megadni a következő generációnak.”

A felnőttkori eredményességnek nem feltétlenül előzménye, hogy valaki már az utánpótlásban kiemelkedő eredményeket érjen el.

A szakemberek sokszor csapdába esnek, mert biztosra veszik, hogy ha az ígéretek korán megmutatják a talentumukat, akkor felnőttként is jó versenyzők lesznek. Ez egyáltalán nem biztos, mert sok a későn érő fiatal, többeknek még nem jön ki megfelelően a lépés tizennyolc évesen. De megfelelő alázattal és szorgalommal aztán ők is odaérhetnek a legmagasabb szintre, ezért is dolgoznak nagyon bő utánpótláskerettel.

A Vasasnál igyekeznek mindenkinek megadni a lehetőséget a fejlődésre, mert nem tudhatják, kiből lesz a jövő magyar bajnoka.

Szeretnék megőrizni az eredményességüket kardban és párbajtőrben egyaránt, de tudják, hogy ehhez rengeteget kell dolgozniuk. Különböző sportszakmai programokkal a lehető legmagasabb színvonalon akarják nevelni a fiatalokat, és minden téren segíteni kívánják a fejlődésüket. A cél a szakemberállomány fejlesztése és bővítése, hiszen az egyik legeredményesebb hazai szakosztályként a legjobb edzőkre van szükségük. Házon belül is igyekeznek edzőket kinevelni, és nagy öröm számukra, amikor egy-egy korábbi versenyzőből lesz náluk dolgozó tréner.

A Vasas vívószakosztálya a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásának is köszönhetően nagyra törő célokat fogalmazhat meg az utaztatástól egészen a versenyeztetésig, hiszen a juniorok világkupa-sorozatának már Ázsiában, Dél-Amerikában és Afrikában is vannak helyszínei. Ez természetesen nagy költségekkel jár, így mindenfajta külső forrás óriási segítség a szakosztály számára.

A kardozó Komjáthy Boglárka kadét Európa-bajnoki címet szerzett Tbilisziben Fotó: Bizzi Team

A pasaréti műhely kardozói a Tbilisziben rendezett, pénteken véget ért kadét- és junior Európa-bajnokságon egy- egy arany- és bronzéremmel gazdagodtak. A fiatalabbak mezőnyében lehemgerlő vívással Európa-bajnoki címet szerzett Komjáthy Boglárka, aki tavaly serdülőként jutott a korosztályban Eb-bronzig. A juniorok között Domonkos Emese remekelt, és állhatott fel a dobogó alsó fokára. Az Egyesült Államokban tanuló kitűnőség sokra hivatottságát jelzi, hogy kadétkorában egyéni világ- és Európa-bajnoki aranyéremig jutott.

(Kiemelt kép forrása: Vasas SC)