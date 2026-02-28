Nemzeti Sportrádió

NB I

Kisvárda–Paks 2–1 – ÉLŐ!

NB I: Kisvárda Master Good–Paksi FC

2026.02.28. 14:20
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 24. forduló magyar bajnokság Kisvárda Master Good magyar foci Kisvárda magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 24. fordulójában a gyengélkedő Paks a Kisvárda otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC – élőben az NSO-n!
Kisvárda, Várkerti Stadion, 14.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Zimmermann 

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 Húsz mérkőzést játszottak eddig az NB I-ben, az örökmérleg a vendég tolnaiak fölényét mutatja: 6 kisvárdai győzelem, 5 döntetlen, 9 paksi siker. 

 A gólátlag elég magas, 3.4/mérkőzés. Ebben jelentősen közrejátszott, hogy a párharcban 6-os győzelmi sorozatban lévő atomvárosiak ebben a bajnokságban már 10 (!) góllal terhelték meg a piros-fehérek hálóját: előbb idegenben 5–1-re, majd hazai pályán 5–3-ra verték meg a szabolcsiakat, mégpedig úgy, hogy Hahn János mindkét találkozón duplázott. Az utóbbi mérkőzésnek az volt még a különlegessége, hogy a paksiak 4. gólját 13 másodperccel (!) a várdaiak középkezdése után a 13-as számmal játszó Böde Dániel lőtte. 

 Kisvárdán 4 hazai siker és 3 iksz után a legutóbbi 2 alkalommal már a Paks diadalmaskodott. Először 2024 februárjában Mezei Szabolcs tizenegyesével úgy nyert 1–0-ra, hogy a másik oldalon Jasmin Mesanovic büntetőjét Szappanos Péter kivédte. A zöld-fehérek második idegenbeli győzelme a már említett tavaly augusztusi 5–1 – ekkor alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között. 

 A közelmúltban kétszer is összehozta őket a sors a Mol Magyar Kupában: 2023 tavaszán az elődöntőben a házigazda atomvárosiak hátrányból fordítva 2–1-re, majd a tavaly áprilisi negyeddöntőben idegenben 1–0-ra győzték le az utóbb NB II-es szabolcsiakat.

 A 4. helyen tanyázó paksiak a legutóbbi 4 bajnokijukat elvesztették, mindegyiket egygólos különbséggel, ezzel most az övék a leghosszabb pont nélküli széria az NB I-ben. Legalább ilyen hosszú vereségsorozatuk legutóbb 2024 március-áprilisában volt, amikor egymás után 5 bajnoki mérkőzésen maradtak alul.  

 Közös a két csapatban, hogy ha vezetést szereztek, egyszer sem kaptak ki ebben a bajnokságban. A Kisvárda 9-szer nyert, 3-szor ikszelt, a Paks 10-szer győzött, 4-szer döntetlent játszott ezekből az állásokból.  
 A 7. pozícióban lévő újonc Kisvárda hullámzóan szerepel a bajnokságban: a legutóbbi 9 forduló alatt a győzelmeit rendre egy vereség, majd egy döntetlen követte, 3-szor is.

 A Paks a második legtöbb gólt érte el a bajnokságban (45), a Várda viszont a második legkevesebbet (28), miközben a kapott gólokat tekintve csupán egy a különbség köztük (35, illetve 36).

 A Várda vendéglátóként az 5. legjobb teljesítményt hozta eddig össze, a mérlege 5–2–4, és az egyetlen csapat a mezőnyben, amelynek hazai pályán semleges a gólkülönbsége (16–16). 

 A tolnai gárda pontjainak éppen a felét gyűjtötte be idegenben, 36-ból 18-at, a mérlege 5–3–3. Ami még érdekes, hogy házon kívül az FTC után a második legkevesebb gólt kapta, 11 mérkőzésen 12-t.

 A paksiaknál Szabó Jánosnak ez lehet a 400. NB I-es mérkőzése. A 37. évében járó, 2008 óta NB I-es védő ezzel 30. az örökranglistán, az aktív játékosok között pedig Böde Dániel (520) mögött a második. Az élvonalban 27 gólt ért el, s bár ebben a bajnokságban csak egyet, azt éppen a Várda ellen.  

 

NB I Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 24. forduló magyar bajnokság Kisvárda Master Good magyar foci Kisvárda magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

Kulcsjátékosokat kell pótolnia Borbély Balázsnak

Labdarúgó NB I
4 órája

Csak a győzelem segíthet a diósgyőrieknek a ZTE ellen

Labdarúgó NB I
5 órája

Szabó János: Nem bánom, hogy védő lettem

Labdarúgó NB I
5 órája

ZTE: kivásárolták szerződéséből az argentin középpályást

Labdarúgó NB I
8 órája

Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan

Labdarúgó NB I
8 órája

A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

Labdarúgó NB I
18 órája

A Braga elleni El-párharc a Ferencváros bajnoki menetrendjébe is bekavarhat

Európa-liga
23 órája

Gólerős nigériai válogatott játékost szerződtetett a DVSC

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:22
Ezek is érdekelhetik