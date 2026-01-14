Nemzeti Sportrádió

Sabri Lamouchi lett a vb-induló Tunézia új szövetségi kapitánya – hivatalos

Vágólapra másolva!
2026.01.14. 23:24
null
Sabri Lamouchi (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sabri Lamouchi Afrika-kupa Tunézia
A francia Sabri Lamouchi lesz a múlt hét elején menesztett Számi Trábelszi utódja a tunéziai labdarúgó-válogatott élén.

Az 54 éves szakemberrel 2028. július 31-ig szóló megállapodást kötött az észak-afrikai ország szövetsége. A Lyonban született, tunéziai gyökerekkel rendelkező korábbi francia válogatott Lamouchi korábban irányította többek között Elefántcsontpart nemzeti együttesét, a Rennes, a Nottingham Forest és a Cardiff City csapatát.

Tunézia gárdája – amely ott lesz az idei világbajnokságon – január 3-án tizenegyesekkel kikapott Malitól, így nem jutott a legjobb nyolc közé az Afrikai Nemzetek Kupáján. Ezután menesztették Számi Trábelszit.

Az új szövetségi kapitány, Sabri Lamouchi irányította csapat az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-n az F-csoportban a hollandokkal és a japánokkal, valamint egy európai pótselejtezős együttessel – az albánnal, a lengyellel, a svéddel vagy az ukránnal – találkozik majd.

 

Sabri Lamouchi Afrika-kupa Tunézia
Legfrissebb hírek

Afrika-kupa: az Everton sztárja négy közé lőtte Szenegált, s ott van a házigazda Marokkó is

Minden más foci
2026.01.09. 22:00

Afrika futball-lelke – Csinta Samu publicisztikája

Minden más foci
2026.01.07. 23:30

Algéria a 119. percben szerzett góllal győzött az Afrika-kupa nyolcaddöntőjében

Minden más foci
2026.01.06. 19:48

Edzőt váltott a vb-induló, de az ANK-tól búcsúzó Tunézia

Minden más foci
2026.01.06. 08:22

Szalah és csapata hosszabbítást követően, Nigéria kiütéssel jutott be a legjobb nyolc közé az Afrika-kupán

Minden más foci
2026.01.05. 21:59

Szenegál fordítva, Mali tizenegyesekkel jutott be a legjobb nyolc közé az ANK-n

Minden más foci
2026.01.03. 23:06

Afrika-kupa: Algéria a harmadik csoportmeccsét is megnyerte

Minden más foci
2025.12.31. 22:02

A kedd délutáni két eredménnyel teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.30. 19:21
Ezek is érdekelhetik