Sabri Lamouchi lett a vb-induló Tunézia új szövetségi kapitánya – hivatalos

Az 54 éves szakemberrel 2028. július 31-ig szóló megállapodást kötött az észak-afrikai ország szövetsége. A Lyonban született, tunéziai gyökerekkel rendelkező korábbi francia válogatott Lamouchi korábban irányította többek között Elefántcsontpart nemzeti együttesét, a Rennes, a Nottingham Forest és a Cardiff City csapatát.

Tunézia gárdája – amely ott lesz az idei világbajnokságon – január 3-án tizenegyesekkel kikapott Malitól, így nem jutott a legjobb nyolc közé az Afrikai Nemzetek Kupáján. Ezután menesztették Számi Trábelszit.

Az új szövetségi kapitány, Sabri Lamouchi irányította csapat az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-n az F-csoportban a hollandokkal és a japánokkal, valamint egy európai pótselejtezős együttessel – az albánnal, a lengyellel, a svéddel vagy az ukránnal – találkozik majd.