2026.02.28. 14:59
null
Dollák Tamara egy vereséggel búcsúzott Tiranában (Fotó: Török Attila, archív)
Dollák Tamara (57 kg) egy vereséggel búcsúzott a Tiranában zajló birkózó UWW-rangsorverseny szombati versenynapján.

 

Egy magyar hölgy, az Európa-bajnoki bronzérmes Dollák Tamara birkózott szombaton a Feti Borova csarnokban. Az UTE kiválóságának nem kellett selejteznie, a negyeddöntőben várta riválisát.

Úgy alakult, hogy az U20-as világbajnok, felnőtt Ázsia-bajnoki bronzérmes kazah Nilufar Rajmovával néz farkasszemet, és fantasztikusan is kezdte a meccset sportolónk, fordított csípődobást hajtott végre, majd újabb négy pontért letekerte Rajmovát, ebben a pillanatban a tusgyőzelemhez sem kellett sok. Sőt, ezt követően, még az első menetben újabb tushelyzet alakult ki, ám Dollák ezt sem tudta kihasználni, mindenesetre magabiztos, 10:2-es előnnyel mehetett a szünetre – jóllehet, sérült bordával, ápolást is kért emiatt.

A második három perc elején a kazah jól támadott, Dollák nem tudta kivédekezni, szerencsétlenségére tus lett a vége, 10:4-es magyar előnynél…

Pluszfájdalom, hogy Rajmova az elődöntőben simán kikapott a Európa-bajnoki ezüstérmes, U23-as világbajnok Szolomija Vinniktől, ezzel a vigaszág is elúszott, Dollák Tamara kiesett.

A tiranai UWW-rangsorverseny vasárnapi, kötöttfogású záró napján három magyarért, az Európa-bajnoki ezüstérmes Váncza Istvánért (72 kg), az olimpiai ötödik, vb-második és Eb-harmadik Szőke Alexért (97 kg), valamint a világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Eb-bronzérmes nehézsúlyú Vitek Dáriusért szoríthatunk.

 

