NB II: Kecskeméti TE–Budafoki MTE
A labdarúgó NB II 20. fordulójának szombati játéknapján a negyedik Kecskemét a 12. helyezett Budafokot látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BUDAFOKI MTE 1–0
Kecskemét, Széktói Stadion, 1062 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, László István)
KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. - Győrfi, Haris, Derekas, Bolgár - Kovács B., Beke P. - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
BMTE: Hársfalvi - Selyem, Kálnoki-Kis, Lapu, Debreceni Z. (Kun, a szünetben) - Posztobányi, Németh M. - Hajdú, Rehó, Varga Gy. - Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk
Gól: Kovács B. (20.)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy sorozatban három bajnoki vereség után a Kecskemét az előző két meccsét megnyerő Budafokkal szemben.
Legfrissebb hírek
Rutinos szélsőt igazolt az NB II-es Csákvár
Labdarúgó NB II
2026.02.25. 22:31
Ezek is érdekelhetik