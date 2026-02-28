NB II: Kecskeméti TE–Budafoki MTE

Nemzeti Sportrádió

NYITRAY ANDRÁS
2026.02.28. 14:41
null
A Kecskemét három vereség után javítana (Fotó: Reti Attila/KTE, archív)
A labdarúgó NB II 20. fordulójának szombati játéknapján a negyedik Kecskemét a 12. helyezett Budafokot látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BUDAFOKI MTE 1–0 
Kecskemét, Széktói Stadion, 1062 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, László István) 
KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. - Győrfi, Haris, Derekas, Bolgár - Kovács B., Beke P. - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
BMTE: Hársfalvi - Selyem, Kálnoki-Kis, Lapu, Debreceni Z. (Kun, a szünetben) - Posztobányi, Németh M. - Hajdú, Rehó, Varga Gy. - Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk 
Gól: Kovács B. (20.)

 

PERCRŐL PERCRE 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy sorozatban három bajnoki vereség után a Kecskemét az előző két meccsét megnyerő Budafokkal szemben.

 

