NB II: Kecskeméti TE–Budafoki MTE

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–BUDAFOKI MTE 1–0

Kecskemét, Széktói Stadion, 1062 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, László István)

KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. - Győrfi, Haris, Derekas, Bolgár - Kovács B., Beke P. - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

BMTE: Hársfalvi - Selyem, Kálnoki-Kis, Lapu, Debreceni Z. (Kun, a szünetben) - Posztobányi, Németh M. - Hajdú, Rehó, Varga Gy. - Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gól: Kovács B. (20.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy sorozatban három bajnoki vereség után a Kecskemét az előző két meccsét megnyerő Budafokkal szemben.