NB II: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–1)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 700 néző. Vezeti: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Dobos Dávid)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Gregor (Herjeczki, 46.), Tifán – Farkas A., Dencinger – Somfalvi, Szabó B., Ominger B. – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csontos – Ujváry, Pekár, Kállai K., Varga B. – Zuigéber, Nyers, Gyurcsó. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Zuigéber (0–1) a 11. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta nyeretlen Csákvár a bajnoki cím és feljutás felé menetelő Honvéddal szemben.