NB II: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC

2026.02.28. 14:45
Gyurcsóék tovább folytatnák menetelésüket (Fotó: Budapest Honvéd FC, archív)
A labdarúgó NB II 20. fordulójának szombati játéknapján az ötödik Csákvár a listavezető Honvédot látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAPEST HONVÉD FC 0–1 (0–1)
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 700 néző. Vezeti: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Dobos Dávid)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Gregor (Herjeczki, 46.), Tifán – Farkas A., Dencinger – Somfalvi, Szabó B., Ominger B. – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csontos – Ujváry, Pekár, Kállai K., Varga B. – Zuigéber, Nyers, Gyurcsó. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Zuigéber (0–1) a 11. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta nyeretlen Csákvár a bajnoki cím és feljutás felé menetelő Honvéddal szemben.


 

