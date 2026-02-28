Nemzeti Sportrádió

Szerb Szuperliga: Novi Pazar–Topolya

2026.02.28. 12:50
null
Fotó: Pócs Attila
TSC Szerb Szuperliga Topolyai SC Novi Pazar Topolya
A szerb Szuperliga 25. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén a Topolya a Novi Pazar otthonában vendégszerepel – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA
25. FORDULÓ
Novi Pazar–Topolyai SC 1–0 – élőben az NSO-n!
Novi Pazar, Városi Stadion. Vezeti: Szrdjan Jovanovics
Novi Pazar: Szamcsovics – Sadi, Hadzimujovics, Marinkovics, Miletics – Togbe, Davidovics – Abdullahi, Alilovics, Camaj – Sztaniszavljevics. Vezetőedző: Nenad Lalatovics
TSC: Szimics – Szt. Jovanovics, Capan, Roux, Urosevics – Jovicsics, Tomovics – Miloszavics (A. Petrovics, a szünetben), Mezei (Boszics, a szünetben), Szavics – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Branko Zsigics
Gólszerző: Sadi (13.)

