Nemzeti Sportrádió

Edzőt váltott a vb-induló, de az ANK-tól búcsúzó Tunézia

Vágólapra másolva!
2026.01.06. 08:22
Fotó: Getty Images
Címkék
ANK Szami Trabelszi Tunézia
Menesztették Szami Trabelszit, a világbajnoki résztvevő tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, miután csapata a nyolcaddöntőben búcsúzott az Afrikai Nemzetek Kupáján.

A tunéziai szövetség végrehajtó bizottsága döntött úgy, hogy közös megegyezéssel felbontja a nemzeti csapat minden szakmai stábtagjával a szerződését. További részleteket nem közöltek.

A gárda szombaton tizenegyesekkel kapott ki Malitól, és így nem jutott a nyolc közé.

Az 57 éves Trabelszi tavaly februárban – másodszor – vette át a válogatott irányítását, és vezetésével sikerült kiharcolni a világbajnoki részvételt, a vb-n Hollandia, Japán, valamint egy európai pótselejtezős együttes – Albánia, Lengyelország, Svédország vagy Ukrajna – lesz az ellenfele Tunéziának az F-csoportban nyáron.

 

ANK Szami Trabelszi Tunézia
Legfrissebb hírek

ANK: Brahim Díaz a nyolc közé lőtte a házigazda Marokkót, továbbjutott Kamerun is

Minden más foci
2026.01.04. 22:00

Szenegál fordítva, Mali tizenegyesekkel jutott be a legjobb nyolc közé az ANK-n

Minden más foci
2026.01.03. 23:06

Nem jutottak tovább az Afrikai Nemzetek Kupáján, az egész gaboni csapatot eltiltották

Minden más foci
2026.01.01. 16:11

A kedd délutáni két eredménnyel teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.30. 19:21

Az első 15 próbálkozás nem sikerült, de most meccset nyert a rendes játékidőben Benin az Afrika-kupán, továbbjutott Nigéria

Minden más foci
2025.12.27. 23:00

Szalah újabb gólt szerzett, Egyiptom csoportelsőként jutott tovább; Marokkó nem bírt Malival

Minden más foci
2025.12.26. 23:02

Etta Eyong és Amad Diallo is győztes gólt szerzett az ANK-n – videók

Minden más foci
2025.12.25. 08:50

Nicolas Jackson és Cherif Ndiaye szállította Szenegálnak a magabiztos győzelmet az ANK-n

Minden más foci
2025.12.23. 22:57
Ezek is érdekelhetik