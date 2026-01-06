Edzőt váltott a vb-induló, de az ANK-tól búcsúzó Tunézia

A tunéziai szövetség végrehajtó bizottsága döntött úgy, hogy közös megegyezéssel felbontja a nemzeti csapat minden szakmai stábtagjával a szerződését. További részleteket nem közöltek.

A gárda szombaton tizenegyesekkel kapott ki Malitól, és így nem jutott a nyolc közé.

Az 57 éves Trabelszi tavaly februárban – másodszor – vette át a válogatott irányítását, és vezetésével sikerült kiharcolni a világbajnoki részvételt, a vb-n Hollandia, Japán, valamint egy európai pótselejtezős együttes – Albánia, Lengyelország, Svédország vagy Ukrajna – lesz az ellenfele Tunéziának az F-csoportban nyáron.