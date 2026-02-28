NB II: előnyben a Honvéd és a KTE, a Mezőkövesd nem bírt az eddigi sereghajtóval – élő eredménykövető!

A labdarúgó NB II 20. fordulójában három mérkőzést rendeznek szombaton. A harmadik helyen álló Mezőkövesd csak gól nélküli döntetlent játszott az eddig utolsó Soroksárral, a negyedik Kecskemét a 12. helyezett Budafokot látja vendégül, míg a listavezető Honvéd az ötödik Csákvár otthonában lép pályára. További négy találkozóra vasárnap, egy meccsre hétfőn kerül sor. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 15 órakor kezdődött: Kecskeméti TE–Budafoki MTE 1–0 (Kovács B. 20.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–1 (Zuigeber 11.) – Kihagyott 11-es: Csontos D. (35., Honvéd) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! A 14 órakor kezdődött mérkőzés végeredménye: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) AZ ÁLLÁS A 14 ÓRAI

MÉRKŐZÉS UTÁN M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 19 13 3 3 37–16 +21 42 2. Vasas FC 19 12 3 4 32–17 +15 39 3. Mezőkövesd 20 9 6 5 28–23 +5 33 4. Kecskeméti TE 19 9 3 7 30–23 +7 30 5. Csákvár 19 7 8 4 26–23 +3 29 6. Karcagi SC 19 7 7 5 21–25 –4 28 7. Szeged-Csanád GA 19 6 7 6 20–19 +1 25 8. Kozármisleny 19 6 7 6 23–24 –1 25 9. Videoton FC Fehérvár 19 6 6 7 24–22 +2 24 10. Tiszakécske 19 6 6 7 23–29 –6 24 11. BVSC-Zugló 19 6 3 10 17–20 –3 21 12. Budafoki MTE 19 5 6 8 20–30 –10 21 13. FC Ajka 19 6 1 12 12–23 –11 19 14. Békéscsaba 19 4 7 8 20–30 –10 19 15. Soroksár SC 20 4 6 10 27–34 –7 18 16. Szentlőrinc 19 3 9 7 23–25 –2 18