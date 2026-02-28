Nemzeti Sportrádió

NB I

Kisvárda–Paks 2–1 – ÉLŐ!

NB II: előnyben a Honvéd és a KTE, a Mezőkövesd nem bírt az eddigi sereghajtóval – élő eredménykövető!

V. B.V. B.
2026.02.28. 14:50
A kispesti csapat újabb lépést tehet az élvonal felé (Fotó: Budapest Honvéd FC, archív)
A labdarúgó NB II 20. fordulójában három mérkőzést rendeznek szombaton. A harmadik helyen álló Mezőkövesd csak gól nélküli döntetlent játszott az eddig utolsó Soroksárral, a negyedik Kecskemét a 12. helyezett Budafokot látja vendégül, míg a listavezető Honvéd az ötödik Csákvár otthonában lép pályára. További négy találkozóra vasárnap, egy meccsre hétfőn kerül sor. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

15 órakor kezdődött:

Kecskeméti TE–Budafoki MTE 1–0 (Kovács B. 20.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–1 (Zuigeber 11.) – Kihagyott 11-es: Csontos D. (35., Honvéd)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 14 órakor kezdődött mérkőzés végeredménye:

Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS A 14 ÓRAI
MÉRKŐZÉS UTÁN		MGyDVL–KGkP
1. Budapest Honvéd19133337–16+2142
2. Vasas FC19123432–17+1539
3. Mezőkövesd2096528–23+533
4. Kecskeméti TE1993730–23+730
5. Csákvár1978426–23+329
6. Karcagi SC1977521–25–428
7. Szeged-Csanád GA1967620–19+125
8. Kozármisleny1967623–24–125
9. Videoton FC Fehérvár1966724–22+224
10. Tiszakécske1966723–29–624
11. BVSC-Zugló19631017–20–321
12. Budafoki MTE1956820–30–1021
13. FC Ajka19611212–23–1119
14. Békéscsaba1947820–30–1019
15. Soroksár SC20461027–34–718
16. Szentlőrinc1939723–25–218

 

 

