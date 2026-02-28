NB II: előnyben a Honvéd és a KTE, a Mezőkövesd nem bírt az eddigi sereghajtóval – élő eredménykövető!
A labdarúgó NB II 20. fordulójában három mérkőzést rendeznek szombaton. A harmadik helyen álló Mezőkövesd csak gól nélküli döntetlent játszott az eddig utolsó Soroksárral, a negyedik Kecskemét a 12. helyezett Budafokot látja vendégül, míg a listavezető Honvéd az ötödik Csákvár otthonában lép pályára. További négy találkozóra vasárnap, egy meccsre hétfőn kerül sor. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
15 órakor kezdődött:
Kecskeméti TE–Budafoki MTE 1–0 (Kovács B. 20.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–1 (Zuigeber 11.) – Kihagyott 11-es: Csontos D. (35., Honvéd) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 14 órakor kezdődött mérkőzés végeredménye:
Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS A 14 ÓRAI
MÉRKŐZÉS UTÁN
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|19
|13
|3
|3
|37–16
|+21
|42
|2. Vasas FC
|19
|12
|3
|4
|32–17
|+15
|39
|3. Mezőkövesd
|20
|9
|6
|5
|28–23
|+5
|33
|4. Kecskeméti TE
|19
|9
|3
|7
|30–23
|+7
|30
|5. Csákvár
|19
|7
|8
|4
|26–23
|+3
|29
|6. Karcagi SC
|19
|7
|7
|5
|21–25
|–4
|28
|7. Szeged-Csanád GA
|19
|6
|7
|6
|20–19
|+1
|25
|8. Kozármisleny
|19
|6
|7
|6
|23–24
|–1
|25
|9. Videoton FC Fehérvár
|19
|6
|6
|7
|24–22
|+2
|24
|10. Tiszakécske
|19
|6
|6
|7
|23–29
|–6
|24
|11. BVSC-Zugló
|19
|6
|3
|10
|17–20
|–3
|21
|12. Budafoki MTE
|19
|5
|6
|8
|20–30
|–10
|21
|13. FC Ajka
|19
|6
|1
|12
|12–23
|–11
|19
|14. Békéscsaba
|19
|4
|7
|8
|20–30
|–10
|19
|15. Soroksár SC
|20
|4
|6
|10
|27–34
|–7
|18
|16. Szentlőrinc
|19
|3
|9
|7
|23–25
|–2
|18
