Iráni–izraeli háború: légtérzár miatt Ománban rekedt a magyar úszóválogatott egy része

„Fantasztikus kéthetes edzőtáboron vagyunk túl, és a csapat egy része indulna haza – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke – Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték. Hatalmas a tömeg, több ezer ember van a reptéren, se ki, se be nem lehet menni, mi is tanácstalanok vagyunk kicsit. Az információs pultok bezártak. A nagykövet úr is igyekszik segíteni, de egyelőre várni kell a repülőtársaság tájékoztatására a hogyan továbbról, miközben az otthoni utazásszervezőnk is azon dolgozik, hogyan tud kivinni minket Ománból.”

Wladár Sándor hozzátette, Ománban a közel-keleti háborús feszültségből eddig semmi sem érződött, és ha egy órával korábban indult volna a gépük, akkor még el is tudták volna hagyni az országot, most azonban nem tudnak mást tenni.

Jelenleg négyen ragadtak a reptéren, a válogatott nagyobb része még hat napot Ománban készül.

„Omán egyébként nagyon jó felkészülési helyszín. A szállodától háromszáz méterre van az uszoda, jó az idő, nagyon jók a körülmények. Mindenki nagyon keményen készül, rajtunk kívül tizennégyen még itt vannak, ők továbbra is edzenek. Azt át kell gondolnunk, hogy a hazautazásnál hogyan tudjuk kikerülni a háborús zónát.”