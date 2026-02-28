Nemzeti Sportrádió

Iráni–izraeli háború: légtérzár miatt Ománban rekedt a magyar úszóválogatott egy része

2026.02.28. 15:34
Wladár Sándor (Fotó: Czinege Melinda)
A szombaton kirobbant iráni–izraeli háború miatt nem tud hazautazni a magyar úszóválogatott egy része Ománból, a repülőtéren ragadtak – erről Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke nyilatkozott a Nemzeti Sportnak.

 

„Fantasztikus kéthetes edzőtáboron vagyunk túl, és a csapat egy része indulna haza – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke – Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték. Hatalmas a tömeg, több ezer ember van a reptéren, se ki, se be nem lehet menni, mi is tanácstalanok vagyunk kicsit. Az információs pultok bezártak. A nagykövet úr is igyekszik segíteni, de egyelőre várni kell a repülőtársaság tájékoztatására a hogyan továbbról, miközben az otthoni utazásszervezőnk is azon dolgozik, hogyan tud kivinni minket Ománból.”

Wladár Sándor hozzátette, Ománban a közel-keleti háborús feszültségből eddig semmi sem érződött, és ha egy órával korábban indult volna a gépük, akkor még el is tudták volna hagyni az országot, most azonban nem tudnak mást tenni.

Jelenleg négyen ragadtak a reptéren, a válogatott nagyobb része még hat napot Ománban készül.

„Omán egyébként nagyon jó felkészülési helyszín. A szállodától háromszáz méterre van az uszoda, jó az idő, nagyon jók a körülmények. Mindenki nagyon keményen készül, rajtunk kívül tizennégyen még itt vannak, ők továbbra is edzenek. Azt át kell gondolnunk, hogy a hazautazásnál hogyan tudjuk kikerülni a háborús zónát.”    

Iráni–izraeli háború: Gera Dániel egy teheráni szállodában várakozik; Koszta Márkék edzése elmarad

A két játékos képviselője, Ivan Rados a Nemzeti Sportnak elmondta, mindkét légióssal beszélt már, amióta reggel elkezdődtek az izraeli bombázások Iránban.

 

 

