Péntekig újabb egymillió vb-belépő talál gazdára

2025.10.27. 20:49
vb 2026 világbajnokság jegyeladás
Hétfőn elindult a jövő nyári labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésének második szakasza

 

A szervezők bejelentése szerint a mostani, péntekig tartó körben újabb egymillió belépő talál majd gazdára, és a három rendező ország – az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada – kisorsolt lakói külön időintervallumban, exkluzívan vásárolhatják meg a jegyeket november 12. és 15. között.

A többi ország állampolgárainak számára november 17. után nyílik meg a vásárlási lehetőség, a kisorsolt regisztrálókat 48 órával a jegyeladási felület megnyitása előtt értesítik.

Az első szakaszban a három rendező ország lakosain kívül Angliából, Németországból, Brazíliából, Spanyolországból, Kolumbiából, Argentínából és Franciaországból vettek a legtöbben belépőt a június 11. és július 19. közötti, 48 csapatos tornára, amelyre már több mint egymillió jegy gazdára talált.

Eddig 212 országból vásároltak belépőt. A viadalon eddig 28 válogatott részvétele biztos, a 104 mérkőzést összesen 7.1 millióan nézhetik majd meg a stadionokban.

 

