NL: Görögország és Szerbia is az A-ligában folytathatja

Skócia–Görögország

A két csapat első meccsén a skótok Pireuszban 1–0-s győzelmet arattak, így hazai környezetben, félelmetes hangulatban kimondottan jó helyzetben várhatták a visszavágót. Ehhez képest óriási csalódás érte a Hampden Parkba jegyet váltó szurkolókat, a vendég görögök ugyanis a szünetre nemhogy ledolgozták hátrányukat, de maguk javára is fordították a párharcot. A 21. percben Jannisz Konsztanteliasz 11 méterről kapásból lőtt a skót kapuba, majd a 43. percben Konsztantinosz Karetszasz növelte kétgólosra a görögök előnyét, 12 méterről, állítgatás nélkül a jobb felsőbe tekerve a labdát Konsztanteliasz gólpassza után. A második félidő is rémálomszerűen indult a skótoknak: a 46. percben Konsztanteliasz a második gólpasszát is kiosztotta, s ezúttal Hrisztosz Colisz lőtt könnyedén a hosszú sarokba. A folytatásban már nem változott az eredmény, így a görögök idegenben vívták ki az A-ligás tagságot, míg a skótok a B-ligában folytathatják. 0–3

Szerbia–Ausztria

Teljesen nyílt visszavágót ígért Szerbia és Ausztria párbaja, a két csapat ugyanis az első meccsen 1–1-re végzett egymással Bécsben. A belgrádi visszavágó első félidejében némi meglepetésre az osztrákok voltak aktívabbak, és birtokolták majdnem 70 százalékban a labdát, ám gól ekkor még nem született. A fordulás után a házigazda szerbek szereztek vezetést ritkán látható potya góllal: a 46. percben az osztrákok kapusa, Alexander Schlager nem tudta lekezelni a hazaadást, s a lábáról elsőre még a kapufára pattant a labda, amelyre azonban lecsapott a szemfüles Nemanja Makszimovics, és négy méterről a kapuba továbbított. A 68. percben Gernot Trautner kiállítása miatt megfogyatkoztak az osztrákok, így a hajrában már a szerbek kezében volt a meccs. A 74. percben Dusan Vlahovics gólját VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a játékvezető, a 90. percben viszont érvényes gólt szerzett a Juventus támadója, kialakítva a végeredményt. Szerbia így megőrizte tagságát az A-ligában, az osztrákok maradtak a B-divízióban. 2–0

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

AZ A-LIGÁÉRT

Szerbia–Ausztria 2–0 (N. Makszimovics 46., Vlahovics 90.)

A párharc győztese: Szerbia, 3–1-es összesítéssel

Skócia–Görögország 0–3 (Konsztanteliasz 21., Karetszasz 43., Colisz 46.)

A párharc győztese: Görögország, 3–1-es összesítéssel

KÉSŐBB

20.45: Belgium–Ukrajna