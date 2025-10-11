Nemzeti Sportrádió

Hiába a mezőnyfölény, nem tudta legyűrni Andorrát a lett válogatott

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.11. 17:30
null
Fotó: X/Federació Andorrana de Futbol
Címkék
vb-selejtező Lettország Andorra
A lett labdarúgó-válogatott hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott Andorra ellen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság selejtezőinek K-csoportjában.

A csoportot önmagukhoz képest jól kezdő lettek végig fölényben játszottak a pireneusi miniállam válogatottja ellen, ehhez képest a 33. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Moisés San Nicolás közeli góljával. A szünet előtt Dmitrijs Zelenkovs bombagóllal egalizált, majd a fordulás után tíz perccel a fordítás is összejött a balti állam csapatának, miután Vladislavs Gutkovskis gólra váltott egy büntetőt. A Dél-Koreában légióskodó csatár tíz perccel később is betalált, de a VAR lesre hivatkozva elvette a gólt – ez végül fordulópontot jelentett a meccsen, mert a 78. percben Ian Bryan Olivera fejese a lett kapus, Krisjanis Zviedris lábai között talált utat a hálóba, s ez végül pontszerzést ért a ráadásban megfogyatkozó andorraiaknak. 2–2

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)
Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)

Később
20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac

     
K CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Anglia5513–0+1315
2. Albánia52215–3+28
3. Szerbia42114–5–17
4. Lettország61234–8–45
5. Andorra6152–12–101

 

 

vb-selejtező Lettország Andorra
Legfrissebb hírek

Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

Foci vb 2026
7 órája

A mi 11-ünk: az NS így küldené pályára a magyar válogatottat Örményország ellen

Magyar válogatott
2025.10.08. 10:05

Már nem százszázalékosak Andorra ellen az észtek

Minden más foci
2025.09.09. 20:23

Dán siker Görögországban, nem segített a svédeken a remek támadóhármasuk

Foci vb 2026
2025.09.08. 22:53

Vb-selejtező: öngóllal tört meg a jég, az angol válogatott megszenvedett Andorra ellen

Foci vb 2026
2025.09.06. 19:51

Állítsa össze a magyar válogatott Írország elleni kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
2025.09.05. 11:54

Vb-selejtezők: kis híján elszórakozta háromgólos előnyét Törökország Tbilisziben

Foci vb 2026
2025.09.04. 20:21

Vb-selejtezők: Izrael Debrecenben fogadja az olaszokat

Foci vb 2026
2025.08.22. 13:40
Ezek is érdekelhetik