Hiába a mezőnyfölény, nem tudta legyűrni Andorrát a lett válogatott

A csoportot önmagukhoz képest jól kezdő lettek végig fölényben játszottak a pireneusi miniállam válogatottja ellen, ehhez képest a 33. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Moisés San Nicolás közeli góljával. A szünet előtt Dmitrijs Zelenkovs bombagóllal egalizált, majd a fordulás után tíz perccel a fordítás is összejött a balti állam csapatának, miután Vladislavs Gutkovskis gólra váltott egy büntetőt. A Dél-Koreában légióskodó csatár tíz perccel később is betalált, de a VAR lesre hivatkozva elvette a gólt – ez végül fordulópontot jelentett a meccsen, mert a 78. percben Ian Bryan Olivera fejese a lett kapus, Krisjanis Zviedris lábai között talált utat a hálóba, s ez végül pontszerzést ért a ráadásban megfogyatkozó andorraiaknak. 2–2

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

K-CSOPORT

Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)

Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)

Később

20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac