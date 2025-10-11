Hiába a mezőnyfölény, nem tudta legyűrni Andorrát a lett válogatott

A csoportot önmagukhoz képest jól kezdő lettek végig fölényben játszottak a pireneusi miniállam válogatottja ellen, ehhez képest a 33. percben a vendégek szerezték meg a vezetést Moisés San Nicolás közeli góljával. A szünet előtt Dmitrijs Zelenkovs bombagóllal egalizált, majd a fordulás után tíz perccel a fordítás is összejött a balti állam csapatának, miután Vladislavs Gutkovskis gólra váltott egy büntetőt. A Dél-Koreában légióskodó csatár tíz perccel később is betalált, de a VAR lesre hivatkozva elvette a gólt – ez végül fordulópontot jelentett a meccsen, mert a 78. percben Ian Bryan Olivera fejese a lett kapus, Krisjanis Zviedris lábai között talált utat a hálóba, s ez végül pontszerzést ért a ráadásban megfogyatkozó andorraiaknak. 2–2
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)
Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)
Később
20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac
|K CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Anglia
|5
|5
|–
|–
|13–0
|+13
|15
|2. Albánia
|5
|2
|2
|1
|5–3
|+2
|8
|3. Szerbia
|4
|2
|1
|1
|4–5
|–1
|7
|4. Lettország
|6
|1
|2
|3
|4–8
|–4
|5
|5. Andorra
|6
|–
|1
|5
|2–12
|–10
|1