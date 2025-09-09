Már nem százszázalékosak Andorra ellen az észtek

Tizenharmadszor csapott össze története során az észt és az andorrai válogatott, a statisztika egyértelműen a hazaiak mellett szólt, hiszen eddig az összes mérkőzést a baltiak nyerték. A kék-fekete-fehér csapat majd’ hetven százalékban birtokolta a labdát a tallinni találkozót, ám a kaput mindössze háromszor tudta eltalálni – eggyel kevesebbszer, mint az ellenfél. A sportszerűség határait általában igen gyakran feszegető andorraiaknak ezúttal „csak” tizenegyszer kellett szabálytalankodniuk, hogy megőrizzék a kapujukat a góltól, ami sikerült is, így a két válogatott közös történetében először a lefújáskor nem az észtek emelték kezeiket diadalmasan az ég felé.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Észtország–Andorra 0–0