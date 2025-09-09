Nemzeti Sportrádió

Már nem százszázalékosak Andorra ellen az észtek

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 20:23
null
Először nem verte meg Andorrát azt észt válogatott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Észtország felkészülési mérkőzés Andorra
Unalmas, 0–0-s döntetlent hozott az észtek és az andorraiak tizenharmadik egymás elleni mérkőzése – a balti csapat először nem tudta legyőzni a miniállam képviselőit.

Tizenharmadszor csapott össze története során az észt és az andorrai válogatott, a statisztika egyértelműen a hazaiak mellett szólt, hiszen eddig az összes mérkőzést a baltiak nyerték. A kék-fekete-fehér csapat majd’ hetven százalékban birtokolta a labdát a tallinni találkozót, ám a kaput mindössze háromszor tudta eltalálni – eggyel kevesebbszer, mint az ellenfél. A sportszerűség határait általában igen gyakran feszegető andorraiaknak ezúttal „csak” tizenegyszer kellett szabálytalankodniuk, hogy megőrizzék a kapujukat a góltól, ami sikerült is, így a két válogatott közös történetében először a lefújáskor nem az észtek emelték kezeiket diadalmasan az ég felé.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS 
Észtország–Andorra 0–0

 

Észtország felkészülési mérkőzés Andorra
Legfrissebb hírek

Vb-selejtező: öngóllal tört meg a jég, az angol válogatott megszenvedett Andorra ellen

Foci vb 2026
2025.09.06. 19:51

Videó: méhraj miatt szakadt félbe a mérkőzés

Minden más foci
2025.09.05. 20:00

Futsal: simán nyert a kirgizek ellen a magyar válogatott

Magyar válogatott
2025.08.29. 19:39

Felkészülés: magabiztos győzelmet aratott a Veszprém a Wisla Plock ellen

Kézilabda
2025.08.23. 18:01

Yaakobishvili Áron a Las Palmas elleni idegenbeli döntetlennel debütált az Andorra kapujában

Spanyol labdarúgás
2025.08.17. 23:33

Felkészülés: a Bayern Svájcban, a Real Madrid Ausztriában nyert

Minden más foci
2025.08.12. 20:46

Lamine Yamal és Fermín López is duplázott, a Barcelona nyerte meg a 60. Joan Gamper-kupát

Spanyol labdarúgás
2025.08.10. 23:00

Cristiano Ronaldo mesterhármassal folytatta a felkészülést, portugál csapat ellen

Minden más foci
2025.08.08. 09:15
Ezek is érdekelhetik