Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán verte a Szegedet

Rangadóvá avanzsált a Szeged szolnoki vendégjátéka a férfibajnokság 3. fordulójában, ami azért nem mindennapi történet, egyben vaskos meglepetés. Ebben elsősorban a Szeged – s nem a két sikerrel kezdő címvédő Olaj – a ludas, amely váratlanul ragyogóan rajtolt az idényben: a 2024–2025-ös bajnokságot 12. helyen záró gárda bombameglepetésre az egyik aranyvárományos, az Atomerőmű SE otthonában győzött, majd pedig az újonc Kaposvárt verte meg saját csarnokában.

„Örülünk természetesen, de a földön, a realitások talaján kell maradni. Szolnokon teher és nyomás nélkül játszhatunk” – mondta a Nemzeti Sportnak korábban Simándi Árpád, az SZTE vezetőedzője, aki akkor még reménykedett abban, hogy csapatának legnagyobb ásza, a szerb Djordje Drenovac is bevethető lesz majd szombaton a Tiszaligetben. Nem így lett, a Pakson 25 pontot szerző, ám a második fordulót kiülő hátvéd nem épült fel a rangadóra, s a másik maródi, az ex-szolnoki Zsíros Péterrel csak a kispadról figyelte, amint társai bemelegítenek. 2020-ban fordult elő legutóbb, hogy a szegediek két győzelemmel kezdték az évadot, majd kikaptak Szombathelyen két ponttal, abból a csapatból egyedül Kerpel-Fronius Gáspár maradt hírmondónak a jelenlegi keretben.

Az NB I-ben a Kaposvárt és az Oroszlányt is szoros meccsen legyőző pályaválasztó már szerda-szombat ritmusra váltott, a bosnyák Vedran Bosnic vezetőedző legénysége a hét közepén a Bajnokok Ligája idei csoportkörében is bemutatkozott, zajos sikerrel, hiszen 84–54-re kiütötte a szlovák bajnok Levicét a diósgyőri albérletében. Jól jött volna az Olajnak egy könnyű meccs, ahol pihenhetnek a kulcsemberek, hiszen kedden hajnalban már Athénnak veszi irányt a csapat, ahol szerdán a bivalyerős AEK lesz az ellenfél a BL-ben. Kulcskérdés volt, mennyire lesz éles a bajnok, s bizony három perc után nem lehettünk biztosan a válaszban, mert a Szeged 6–0-val nyitott. Austen Barnes három triplával felelt, a vendéglátó pedig futott egy 16–0-s etapot csattanós válaszként. Egyre csak nőtt a különbség, Simándi ekkor még csak két cserejátékost használt. Le’Tre Darthard és Joshua Fortune akaszkodott össze, az amerikai házi civakodás vége egy technikai lett a szegedi légiósnak, aki Mészáros Balázs játékvezető arcához túl közel tapsolta meg a bírók közreműködését. Ahogyan eddig egyetlen egy meccsen sem, most sem volt teljes az Olaj kerete, a bosnyák válogatott Adin Vrbac ezúttal is hiányzott a piros-feketéknél, de ahogy szerdán, most sem érződött ez a piros-feketéken. Jól és energikusan játszott a bajnok, könnyedén alakította ki a helyzeteit és szerzett kosarakat, Auston Barnes pedig elemében volt, 18 pontot dobott az első félidőben úgy, hogy mind a hét mezőnykísérlete jó volt. A félidőben 26 pontos hazai előnyt regisztrálhattunk, azaz gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A száz pontot ugyan nem érte el a Szolnok, Bosnic sokat forgatta csapatát és ha tehette, pihentette vezéreit, a Szeged pedig szépségtapaszként megnyerte az utolsó negyedet, de a veretlensége odalett.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SZTE-SZEDEÁK 94–70 (24–13, 35–20, 21–15, 14–22)

Szolnok, 1700 néző. V: Mészáros B., Söjtöry, Lengyel Á.

SZOLNOK: SOMOGYI 9/6, Pallai 13/6, Holt 6, BARNES 22/12, SKEENS 16. Csere: DARTHARD 9/6, KRNJAJSZKI 7/3, Rudner 6/6, Molnár Márton 6, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 8/6, VULIKICS 25/15, Cseh B. 10, Fortune 5/3, RECORDS 19. Csere: Polányi 3/3, Anda, Papp B., Vilmányi, Kis V. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–6. 8. p.: 22–11. 14. p.: 36–24. 18. p.: 50–30. 24. p.: 68–39. 28. p.: 77–46. 33. p.: 84–54. 38. p.: 92–68

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Elégedett vagyok és elismerésem a fiúknak. Agresszívan játszottunk negyven percen át, ezt beszéltük meg a kezdés előtt, ez volt a meccstervünk. Remek volt a csapatjáték, mind támadásban, mind pedig védekezésben, és külön kiemelném, hogy 31 gólpasszunk volt a meccsen, jól ment a labda. A negyedik negyedben csökkent némileg a koncentráció, de ez ilyen szituációban normális.

Simándi Árpád: – Elismerésem a szolnoki együttesnek, ennyi van a két csapat között a jelenlegi helyzetünkben. A legfontosabb, hogy jövő héten a sérültjeink vissza tudjanak térni, és teljes kerettel tudjunk dolgozni tovább. Tökéletesen kellett volna játszanunk ahhoz, hogy egyáltalán szoros meccset vívjunk a hazaiakkal. Pozitívum, hogy a második félidőben nem estünk szét, összetartottunk és küzdöttünk a végsőkig.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NKA UNIVERSITAS PÉCS 87–80 (18–18, 14–15, 34–22, 21–25)

Szombathely, 2780 néző. V: Földházi, Minár, Nepp

FALCO: Váradi 6, Tanoh Dez 3, Novakovics 1, WÓJCIK 12/3, BELO 20/3. Csere: Sz. Jovanovics 6, Whelan 11/9, PERL 24, Keller Á. 4. Edző: Milos Konakov

NKA PÉCS: Csarapics 11, Rátgéber, DURMO 20/3, Meleg 11/3, POHTO 24. Csere: Lukácsi 6, Mezőfi 2, Brbaklics, Bor, Bogdanovics 6. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–7. 10. p.: 18–18. 15. p.: 25–27. 20. p.: 32–33. 25. p.: 51–42. 30. p.: 66–55. 35. p.: 78–70. 40. p.: 87–80

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Elismerésem Gráczer Györgynek, nagy kitartásra vall negyvenöt éven keresztül felépíteni valamit és ott lenni nap mint nap. Örülök, hogy ebből nyolc évet együtt dolgozhattam vele. Ami a mérkőzést illeti, az első félidei támadójátékunk akadozott, de a védekezéssel meccsben tudtunk maradni. A második félidőben fizikailag keményebben játszottunk, kontrolláltuk a játékot – ebben nagy segítségünkre volt szurkolótáborunk.

Bojan Szalatics: – Vesztes mérkőzés után az edző nem lehet teljesen elégedett, bennem is van hiányérzet. Szoros mérkőzés vívtunk ugyan a Falcóval, de több ziccert is kihagytunk, nem koncentráltunk megfelelően.

DEAC–EGIS KÖRMEND 96–77 (25–18, 28–21, 20–24, 23–14)

Debrecen, 850 néző. V: Cziffra, Major, Szilágyi

DEBRECEN: TYUS 23/9, MÓCSÁN 16/12, Wade 12/12, Gáspár, SZUBOTICS 17/6. Csere: KOVÁCS Á. 10, HŐGYE 11/9, Osztojics 7/3, Varga F. Edző: Pethő Ákos

KÖRMEND: Moore 10, AVERY 22/3, Kiss B. 6, Blondin 8/3, IVOSEV 14. Csere: FERENCZ 14/6, Doktor 2, Hansen 1, Kiss M. Edző: Teo Hojc

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–4. 8. p.: 17–17. 10. p.: 25–18. 15. p.: 41–27. 19. p.: 53–37. 24. p.: 63–43. 28. p.: 71–50. 30. p.: 73–63. 33. p.: 85–67. 37. p.: 87–75

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Büszke vagyok a csapatra, hiszen az e heti kiváló edzésmunkánkat ezúttal sikerült kivinnünk a parkettre. Kiválóan dobtunk, de ehhez az kellett, hogy járjon a labda és megtaláljuk az üres helyzetben lévő játékosokat. Uraltuk a lepattanócsatát is, ezért összességében megérdemeltük a sikert.

Teo Hojc: – Két kulcsjátékosunk hiányában is győzelmi szándékkal érkeztünk a mérkőzésre. Az akarati tényezők tekintetében nem lehetek teljesen elégedetlen, de taktikailag sok mindent nem tudtunk megvalósítani a terveinkből. Különösen a védekezéssel volt problémánk: szerettük volna limitálni a DEAC dobóit, de ez nem sikerült.

MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 101–95 (22–21, 27–25, 23–24, 29–25)

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd 104–96 (26–28, 29–17, 24–29, 25–22)

