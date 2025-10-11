Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán verte a Szegedet

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.10.11. 20:08
null
(Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Szolnoki Olaj kosárlabda férfi kosárlabda NB I
A Szolnoki Olaj 94–70-re győzte le a Szegedet a férfi kosárlabda NB I 3. fordulójában, így továbbra is hibátlan.

Rangadóvá avanzsált a Szeged szolnoki vendégjátéka a férfibajnokság 3. fordulójában, ami azért nem mindennapi történet, egyben vaskos meglepetés. Ebben elsősorban a Szeged – s nem a két sikerrel kezdő címvédő Olaj – a ludas, amely váratlanul ragyogóan rajtolt az idényben: a 2024–2025-ös bajnokságot 12. helyen záró gárda bombameglepetésre az egyik aranyvárományos, az Atomerőmű SE otthonában győzött, majd pedig az újonc Kaposvárt verte meg saját csarnokában. 

„Örülünk természetesen, de a földön, a realitások talaján kell maradni. Szolnokon teher és nyomás nélkül játszhatunk” – mondta a Nemzeti Sportnak korábban Simándi Árpád, az SZTE vezetőedzője, aki akkor még reménykedett abban, hogy csapatának legnagyobb ásza, a szerb Djordje Drenovac is bevethető lesz majd szombaton a Tiszaligetben. Nem így lett, a Pakson 25 pontot szerző, ám a második fordulót kiülő hátvéd nem épült fel a rangadóra, s a másik maródi, az ex-szolnoki Zsíros Péterrel csak a kispadról figyelte, amint társai bemelegítenek. 2020-ban fordult elő legutóbb, hogy a szegediek két győzelemmel kezdték az évadot, majd kikaptak Szombathelyen két ponttal, abból a csapatból egyedül Kerpel-Fronius Gáspár maradt hírmondónak a jelenlegi keretben.

 Az NB I-ben a Kaposvárt és az Oroszlányt is szoros meccsen legyőző pályaválasztó már szerda-szombat ritmusra váltott, a bosnyák Vedran Bosnic vezetőedző legénysége a hét közepén a Bajnokok Ligája idei csoportkörében is bemutatkozott, zajos sikerrel, hiszen 84–54-re kiütötte a szlovák bajnok Levicét a diósgyőri albérletében. Jól jött volna az Olajnak egy könnyű meccs, ahol pihenhetnek a kulcsemberek, hiszen kedden hajnalban már Athénnak veszi irányt a csapat, ahol szerdán a bivalyerős AEK lesz az ellenfél a BL-ben. Kulcskérdés volt, mennyire lesz éles a bajnok, s bizony három perc után nem lehettünk biztosan a válaszban, mert a Szeged 6–0-val nyitott. Austen Barnes három triplával felelt, a vendéglátó pedig futott egy 16–0-s etapot csattanós válaszként. Egyre csak nőtt a különbség, Simándi ekkor még csak két cserejátékost használt. Le’Tre Darthard és Joshua Fortune akaszkodott össze, az amerikai házi civakodás vége egy technikai lett a szegedi légiósnak, aki Mészáros Balázs játékvezető arcához túl közel tapsolta meg a bírók közreműködését. Ahogyan eddig egyetlen egy meccsen sem, most sem volt teljes az Olaj kerete, a bosnyák válogatott Adin Vrbac ezúttal is hiányzott a piros-feketéknél, de ahogy szerdán, most sem érződött ez a piros-feketéken. Jól és energikusan játszott a bajnok, könnyedén alakította ki a helyzeteit és szerzett kosarakat, Auston Barnes pedig elemében volt, 18 pontot dobott az első félidőben úgy, hogy mind a hét mezőnykísérlete jó volt. A félidőben 26 pontos hazai előnyt regisztrálhattunk, azaz gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. A száz pontot ugyan nem érte el a Szolnok, Bosnic sokat forgatta csapatát és ha tehette, pihentette vezéreit, a Szeged pedig szépségtapaszként megnyerte az utolsó negyedet, de a veretlensége odalett.   

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SZTE-SZEDEÁK 94–70 (24–13, 35–20, 21–15, 14–22)
Szolnok, 1700 néző. V: Mészáros B., Söjtöry, Lengyel Á. 
SZOLNOK: SOMOGYI 9/6, Pallai 13/6, Holt 6, BARNES 22/12, SKEENS 16. Csere: DARTHARD 9/6, KRNJAJSZKI 7/3, Rudner 6/6, Molnár Márton 6, Horváth Á., Arabo. Edző: Vedran Bosnic
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 8/6, VULIKICS 25/15, Cseh B. 10, Fortune 5/3, RECORDS 19. Csere: Polányi 3/3, Anda, Papp B., Vilmányi, Kis V. Edző: Simándi Árpád
Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–6. 8. p.: 22–11. 14. p.: 36–24. 18. p.: 50–30. 24. p.: 68–39. 28. p.: 77–46. 33. p.: 84–54. 38. p.: 92–68
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Elégedett vagyok és elismerésem a fiúknak. Agresszívan játszottunk negyven percen át, ezt beszéltük meg a kezdés előtt, ez volt a meccstervünk. Remek volt a csapatjáték, mind támadásban, mind pedig védekezésben, és külön kiemelném, hogy 31 gólpasszunk volt a meccsen, jól ment a labda. A negyedik negyedben csökkent némileg a koncentráció, de ez ilyen szituációban normális.
Simándi Árpád: – Elismerésem a szolnoki együttesnek, ennyi van a két csapat között a jelenlegi helyzetünkben. A legfontosabb, hogy jövő héten a sérültjeink vissza tudjanak térni, és teljes kerettel tudjunk dolgozni tovább. Tökéletesen kellett volna játszanunk ahhoz, hogy egyáltalán szoros meccset vívjunk a hazaiakkal. Pozitívum, hogy a második félidőben nem estünk szét, összetartottunk és küzdöttünk a végsőkig.

FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY–NKA UNIVERSITAS PÉCS 87–80 (18–18, 14–15, 34–22, 21–25)
Szombathely, 2780 néző. V: Földházi, Minár, Nepp
FALCO: Váradi 6, Tanoh Dez 3, Novakovics 1, WÓJCIK 12/3, BELO 20/3. Csere: Sz. Jovanovics 6, Whelan 11/9, PERL 24, Keller Á. 4. Edző: Milos Konakov
NKA PÉCS: Csarapics 11, Rátgéber, DURMO 20/3, Meleg 11/3, POHTO 24. Csere: Lukácsi 6, Mezőfi 2, Brbaklics, Bor, Bogdanovics 6. Edző: Bojan Szalatics
Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–7. 10. p.: 18–18. 15. p.: 25–27. 20. p.: 32–33. 25. p.: 51–42. 30. p.: 66–55. 35. p.: 78–70. 40. p.: 87–80
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: Elismerésem Gráczer Györgynek, nagy kitartásra vall negyvenöt éven keresztül felépíteni valamit és ott lenni nap mint nap. Örülök, hogy ebből nyolc évet együtt dolgozhattam vele. Ami a mérkőzést illeti, az első félidei támadójátékunk akadozott, de a védekezéssel meccsben tudtunk maradni. A második félidőben fizikailag keményebben játszottunk, kontrolláltuk a játékot – ebben nagy segítségünkre volt szurkolótáborunk.
Bojan Szalatics: – Vesztes mérkőzés után az edző nem lehet teljesen elégedett, bennem is van hiányérzet. Szoros mérkőzés vívtunk ugyan a Falcóval, de több ziccert is kihagytunk, nem koncentráltunk megfelelően.

DEAC–EGIS KÖRMEND 96–77 (25–18, 28–21, 20–24, 23–14)
Debrecen, 850 néző. V: Cziffra, Major, Szilágyi
DEBRECEN: TYUS 23/9, MÓCSÁN 16/12, Wade 12/12, Gáspár, SZUBOTICS 17/6. Csere: KOVÁCS Á. 10, HŐGYE 11/9, Osztojics 7/3, Varga F. Edző: Pethő Ákos
KÖRMEND: Moore 10, AVERY 22/3, Kiss B. 6, Blondin 8/3, IVOSEV 14. Csere: FERENCZ 14/6, Doktor 2, Hansen 1, Kiss M. Edző: Teo Hojc
Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–4. 8. p.: 17–17. 10. p.: 25–18. 15. p.: 41–27. 19. p.: 53–37. 24. p.: 63–43. 28. p.: 71–50. 30. p.: 73–63. 33. p.: 85–67. 37. p.: 87–75
MESTERMÉRLEG
Pethő Ákos: – Büszke vagyok a csapatra, hiszen az e heti kiváló edzésmunkánkat ezúttal sikerült kivinnünk a parkettre. Kiválóan dobtunk, de ehhez az kellett, hogy járjon a labda és megtaláljuk az üres helyzetben lévő játékosokat. Uraltuk a lepattanócsatát is, ezért összességében megérdemeltük a sikert.
Teo Hojc: – Két kulcsjátékosunk hiányában is győzelmi szándékkal érkeztünk a mérkőzésre. Az akarati tényezők tekintetében nem lehetek teljesen elégedetlen, de taktikailag sok mindent nem tudtunk megvalósítani a terveinkből. Különösen a védekezéssel volt problémánk: szerettük volna limitálni a DEAC dobóit, de ez nem sikerült.

MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 101–95 (22–21, 27–25, 23–24, 29–25)
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd 104–96 (26–28, 29–17, 24–29, 25–22)
Jegyzőkönyvek később…

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
1. Szolnok33270–2341.0006
2. Szombathely44355–3261.0008
3. Fehérvár22198–1731.0004
4. Honvéd321281–2530.8335
5. Sopron321279–2580.8335
6. Szeged321230–2460.8335
7. Zalaegerszeg312257–2560.6674
8. Oroszlány312258–2650.6674
9. Kecskemét312265–2790.6674
10. Pécs312253–2670.6674
11. Debrecen312249–2710.6674
12. Kaposvár413338–3430.6255
13. Paks22166–1830.5002
14. Körmend33243–2880.5003

 

 

Szolnoki Olaj kosárlabda férfi kosárlabda NB I
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: Fárbás Eliza hamar megtalálta a helyét a BEAC-ban

Utánpótlássport
Tegnap, 16:39

NS-képeslap: impozáns kosárlabdás edzőközpont a tóparton

Kosárlabda
Tegnap, 12:08

Euroliga: magabiztosan nyert a Real Madrid és a Paris

Kosárlabda
2025.10.09. 23:26

Férfi kosárlabda NB I: soproni siker Zalaegerszegen

Kosárlabda
2025.10.09. 20:23

Földházi Tamás: Annyit érsz játékvezetőként, amilyen az utolsó mérkőzésed volt

Kosárlabda
2025.10.09. 11:16

Férfi kosár NB I: ha nem is könnyen, de harmadszor is nyert a Falco

Kosárlabda
2025.10.08. 20:04

Kosárlabda: Mészáros Szonja továbbviszi a családi hagyományokat

Utánpótlássport
2025.10.08. 11:05

Simándi Árpád a remek szegedi bajnoki rajt után: A földön kell maradni!

Kosárlabda
2025.10.07. 10:32
Ezek is érdekelhetik