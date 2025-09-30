Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: szurkolói viselkedése miatt megbírságolták a szerbeket

2025.09.30. 11:54
A szerbek pénzbüntetést kaptak az Anglia elleni vereség után (Fotó: Getty Images)
Szurkolóinak viselkedése miatt pénzbüntetést és részleges stadionbezárást szabott ki a szerb szövetségre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).

A FIFA fegyelmi bizottsága a három héttel ezelőtti világbajnoki selejtezőn történtekért büntetett, amelyen az angol válogatott 5–0-s győzelmet aratott Belgrádban. Az okok között szerepel lézerfény sportszerűtlen használata, „nem megfelelő gesztusok” és a himnusz megzavarása. A FIFA ezekért 80 ezer svájci frank (csaknem 33,5 millió forint) pénzbírságot szabott ki a szerb szövetségre, a nemzeti csapat soron következő, Albánok elleni hazai vb-selejtezőjén pedig legalább a stadion 20 százaléka le lesz zárva jövő héten szombaton. 

A szerb szövetség keddi közleményében kiemelte: mindent megtesz, hogy a jövőben hasonló incidensek ne fordulhassanak elő. A szerbek ellen már korábban is zajlott eljárás az Andorra ellen júniusban játszott mérkőzésen tanúsított szurkolói viselkedés miatt, az angolokat így már 15 százalékkal csökkentett nézőszámmal fogadta a válogatott.

 

