Osztrák hokiliga: hazai pályán kapott ki a Fehérvár

A kötelező győzelmek a legnehezebbek, ez a sport világában alapigazság, egy olyan kiegyensúlyozott ligában, mint az ICEHL, pedig hatványozottan igaz. A Volán ezen a hétvégén kétszer bizonyíthat hazai jégen, szombaton a Vorarlberg, vasárnap a Salzburg érkezik a MET Arénába. A két találkozó közül egyértelműen a szombati tűnt előzetesen könnyebb feladatnak, hiszen a tabella utolsó helyezettje érkezett Székesfehérvárra, míg a Volán a középmezőnyben helyezkedett el a játékhetet megelőzően.

Szombaton egyik fél sem kezdett kimagasló tempóban, többet volt a korong a vendégek harmadában, ám igazán veszélyes helyzetbe nem igazán került Kiss Dávid együttese, ellenben a túloldalon egy kontrát követően Collin Adams közel járt a vezetés megszerzéséhez, de közeli próbálkozásánál Rasmus Reijola résen volt, aztán később a pakk a fehérvári kapuban kötött ki, de magasbot miatt érvénytelenítették a találatot. Később már nem volt szerencséje a Volánnak, négy és fél perccel a szünet előtt megszerezte a vezetést a Vorarlberg: Tim Campbell eladott korongját Oskar Maier köszönte szépen és bevágta Reijola mellett.

A második játékrész eleje katasztrofálisan alakult, bő három perc alatt két gólt is kapott a Fehérvár. Mindössze 24 másodperc elteltével a vendégek körbekerülték a hazai védelmet, Cole Gallant tisztán lőhetett és nem hibázott. Aztán emberelőnyben szépíthetett volna a magyar csapat, de nem sikerült, a túloldalon ellenben kihasználták a saját fórjukat, Collin Adams volt eredményes. Egyre erősebb füttyszó érkezett a lelátóról, a harmad derekán elkezdett hokizni a Fehérvár, jöttek a helyzetek, ám ezek kimaradtak. Az első két sor igyekezett csökkenteni a hátrányon, Alex Caffi azonban kiváló formát mutatott a Pioneers kapujában.

A harmadik harmad előtt nehéz volt elképzelni, hogy az időnként kilátástalan játékot produkáló Volán húsz perc alatt lő legalább három gólt, főleg annak tekintetében, hogy az első két játékrészben a ligautolsó ellen mindössze 11 kapura lövést produkált. Justin Richards kezében lehetett volna az első lépés a felzárkózási hadműveletben, de lövése elkerülte a felső sarkot. A Vorarlberg ellenben nem kegyelmezett, szinte a következő támadásból négygólosra növelte előnyét, Marlon Tschofen csente el a pakkot Martin Stajnochtól, és emelte be fonákkal a kapuba. Egy perccel később Darren Archibald révén szépítettek a kék-fehérek, majd két kiállítás begyűjtésével eldobta magától a momentumot a Fehérvár. Az emberhátrányokat sikerült kivédekezni, de vészesen fogyott az idő, a támadásokból pedig hiányzott a lendület és a pontosság. Nyolc és fél perccel a rendes játékidő vége előtt talán az utolsó esélyét kapta meg egy emberelőny formájában a Volán, de nem sikerült élni ezzel a lehetőséggel sem. A folytatásban mindössze annyi öröme lehetett a hazai szurkolóknak, hogy Trevor Cheek ökölpárbajt nyert, de az összképen ez sem szépített sokat, a kék-fehérek az utolsó helyezettől kaptak ki.

„Elsősorban a könnyelműségünk volt az egyik fő oka a vereségünknek, biztos, hogy nagyon sok mindent rendbe kell tennünk a találkozó után. A csapat nagy százalékának rendben kell lennie mentálisan, hogy megfelelő reakcióidővel tudjunk reagálni. Ha nincs így, akkor ez történik, a játékosok zömének mentálisan a topon kell lennie” – mondta a lefújást követően Erdély Csanád.

Vasárnap folytatódik az ICEHL, mindkét magyar csapat jégre lép, a Fehérvár a Salzburgot fogadja 16 órától, míg az FTC-Telekom a Vorarlberget látja vendégül 15.30-tól.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PIONEERS VORARLBERG (osztrák) 1–4 (0–1, 0–2, 1–1)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3330 néző. V: Ofner, Seewald (osztrákok), Konc (szlovák), Puff (osztrák).

FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát. – Archibald 1, Hári (1), Kuralt / Cheek, Richards, Rymsha / Varga B., Bartalis, Erdély / Kulmala, Németh K., Terbócs / Mihály. Edző: Kiss Dávid

VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl (1) / Allen, Reini / Aarnio, Mussbacher / Wempe – Maier 1, Dornbach (1), Metzler / Burke, GALLANT 1, ADAMS 1 / Tschofen 1, FLORCHUK (2), Woger / Woborsky, Macierzynski, Lebeda. Edző: Johannes Nygard

Kapura lövések: 22–28.

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/1

