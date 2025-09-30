Nemzeti Sportrádió

A szerb női válogatottak munkáját koordinálja az előző idény végén visszavonuló Andrea Lekics – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 16:48
null
Fotó: Uros Hocsevar/RSS
Címkék
szerb női kézilabda-válogatott Szerbia Andrea Lekics
A Szerb Kézilabda-szövetség (RSS) hivatalos honlapján közölte, hogy déli szomszédunk női válogatottjait a jövőben Andrea Lekics fogja össze általános igazgatóként.

„Új fejezet kezdődik el a pályafutásomban, s nagy örömömre szolgál, hogy csatlakozhatok a szerb válogatottakhoz. Tisztában vagyok a pozícióm jelentette felelősséggel és az első naptól kezdve mindent beleadok majd” – idézi Lekicset a szerb szövetség honlapja.

A 38 éves Andrea Lekics pályafutása során 2013-ban világbajnoki ezüstérmes lett a szerb válogatottal, s ugyanebben az évben Bajnokok Ligáját is nyert a Győri Audi ETO színeiben, ahol 2011 és 2013 között szerepelt. A 12 éve az IHF által az év legjobb női kézilabdázójának megválasztott szerb klasszis pályafutása utolsó három évében 2022 és 2025 között a Ferencvárosban kézilabdázott, ahol 2024-ben BL-döntőig menetelt a zöld-fehérekkel.

Kézilabda
2025.07.22. 11:07

Egy meccset játszana újra Andrea Lekics, aki mindig szórakoztatni akarta a szurkolókat

INTERJÚ. A visszavonuló BL-győztes, vb-ezüstérmes irányítóklasszist a címeknél is jobban hajtotta, hogy valami varázslatosat mutasson a kézilabdapályán.

 

szerb női kézilabda-válogatott Szerbia Andrea Lekics
Legfrissebb hírek

Vb-selejtezők: szurkolói viselkedése miatt megbírságolták a szerbeket

Foci vb 2026
6 órája

A németek félelmetes hajrája után jött Jokicsék kiesése a férfi kosárlabda Eb-n

Kosárlabda
2025.09.06. 22:57

Férfi kosár Eb: a törökök nagy csatában legyőzték Jokicsékat, ők maradtak hibátlanok, no meg a németek

Kosárlabda
2025.09.03. 22:10

A nyolcaddöntőben búcsúztak a címvédő szerbek a női röpi vb-n

Röplabda
2025.08.29. 17:38

Sztojkovics meghívta a szerb válogatottba a Partizan félig magyar tehetségét

Minden más foci
2025.08.19. 12:38

Egy meccset játszana újra Andrea Lekics, aki mindig szórakoztatni akarta a szurkolókat

Kézilabda
2025.07.22. 11:07

Japán ezúttal nem tudta megnehezíteni a szerbek dolgát – itt a további program!

Vizes vb 2025
2025.07.18. 12:01

Mizsei Márton: Sokat jelent nekünk, hogy hazai közönség előtt megvertük az olimpiai bajnokot

Vízilabda
2025.06.29. 14:10
Ezek is érdekelhetik