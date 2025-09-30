A szerb női válogatottak munkáját koordinálja az előző idény végén visszavonuló Andrea Lekics – hivatalos

„Új fejezet kezdődik el a pályafutásomban, s nagy örömömre szolgál, hogy csatlakozhatok a szerb válogatottakhoz. Tisztában vagyok a pozícióm jelentette felelősséggel és az első naptól kezdve mindent beleadok majd” – idézi Lekicset a szerb szövetség honlapja.

A 38 éves Andrea Lekics pályafutása során 2013-ban világbajnoki ezüstérmes lett a szerb válogatottal, s ugyanebben az évben Bajnokok Ligáját is nyert a Győri Audi ETO színeiben, ahol 2011 és 2013 között szerepelt. A 12 éve az IHF által az év legjobb női kézilabdázójának megválasztott szerb klasszis pályafutása utolsó három évében 2022 és 2025 között a Ferencvárosban kézilabdázott, ahol 2024-ben BL-döntőig menetelt a zöld-fehérekkel.