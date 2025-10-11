Tóth Gabriella kilenc gólt lőtt a Vasas kapujába, könnyedén nyert a Mosonmagyaróvár a női kézilabda NB I-ben

Az Alba Fehérvár a Szabó Kitti, Zentai Dorottya páros vezérletével gyűrte le a Kisvárdát.

Faragó Lea hét gólt szerzett az Esztergom Szombathely elleni hazai meccsén, csapata hétgólos sikert könyvelhetett el. A Vas vármegyei csapatban Pődör Rebeka 13 találatig jutott.

Utasi Linda nyolc góllal vezette győzelemre a NEKA-t Dunaújvárosban, míg a DVSC Budaörsön hozta a kötelezőt.

A játéknap utolsó mérkőzésein a kilencgólos Tóth Gabriella vezette Mosonmagyaróvár a Vasas otthonában nyert könnyedén, míg a Vác a nyolc találatig jutó Csíkos Luca vezérletével érvényesítette a papírformát Kozármislenyben.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE 23–22 (10–13)

Székesfehérvár, 600 néző. Vezette: García, Paolantoni

FEHÉRVÁR: HADFI – Szabó-Májer, PAVLOVIC 4 (1), SZABÓ KITTI 7 (1), Moreno 1, Lazics, TAKÓ 3. Csere: HAJDU GY. 2, Sulyok, ZENTAI 6, Szmbatian. Edző: Szuzana Lazovics

KISVÁRDA: PÁSZTOR B. – Gém, Szabó L. 3, E. Novak 1, Gyimesi, POCZETNYIK L. 6 (2), MÉRAI 3. Csere: Christe (kapus), MARKOVIC 3, Csáki L. 2, Győri 1, Karé 2, Karnik Sz. 1, Rosokha. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–8. 24. p.: 9–11. 28. p.: 10–12. 34. p.: 10–14. 40. p.: 14–16. 46. p.: 17–17. 52. p.: 19–20., 58. p.: 23–22

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Boldog vagyok, hogy újabb két pontot szereztünk, azzal viszont nem vagyok elégedett, ahogy mindkét félidőt kezdtük. Nem adtuk azonban fel, és a találkozó utolsó tizenöt percében sikerült kiharcolunk a győzelmet. Külön öröm számomra, hogy zsinórban negyedszer nyertünk!

Józsa Krisztián: – Ez a mérkőzés a kezünkben volt, már sokkal hamarabb eldönthettük volna, hiszen végig vezettünk, viszont az a csapat nyer, amely a végén kevesebbet hibázik. A végjátékban ugyan megvoltak a lehetőségeink arra, hogy megnyerjük a találkozót, de volt az ellenfél egy olyan kapus, aki extra teljesítményt nyújtott, és a különbséget szolgáltatta. Amire készültünk az nagyjából működött, azonban hogyha fegyelmezetlenek vagyunk, akkor ilyen egygólos mérkőzéseket nem fogunk tudni megnyerni.

Mol Esztergom–Szombathelyi KKA 36–29 (18–15)

Esztergom, 800 néző. V: Hargitai, Markó.

ESZTERGOM: Bukovszky – KOVÁCS ANETT 5, BALLAI B. 4, Szöllősi-Zácsik 2, Kisfaludy 1, Faragó Lea 7, SCHATZL NATALIE 4. Csere: Herczeg L. (kapus), Majoros K., Varga Emília 6 (6), Horváth F., JACQUES 4, Teplán, Hajtai 3, Szmolek, Ballai A. Edző: Elek Gábor

SZKKA: N. de Almeida – Szemes 1, Pődör B. 3, PÁSZTOR N. 4, Ivancok-Soltic 4, PŐDÖR R. 13 (7), Sallai. Csere: Szimics (kapus), Dzsatevszka 2, Varga N., Kiprijanovszka, Szeberényi, Smetková 2. Edző: Gyurka János

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 12. p.: 7–9. 18. p.: 9–11. 25. p.: 15–13. 36. p.: 21–16. 45. p.: 24–20. 53. p.: 30–27. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Úgy kezdtünk, ahogy egy ilyen találkozót nem lehet. Elsősorban védekezésben követtünk el olyan hibákat, amelyeket előzetesen megfogadtunk, hogy nem tesszük meg. A végjátékban kiütközött, hogy több minőségi cserénk van, érvényre juttattuk erőbeli fölényünket.

Gyurka János: – Dinamikusan, taktikusan és jól játszott az Esztergom. Az első félidőben megfelelő tempóban és fegyelmezetten kézilabdáztunk. A szünet után megtorpantunk, a végjátékra elfáradtunk fizikailag és mentálisan is, könnyű gólokat kaptunk. Sajnálom, hogy a hajrára nyílt ki az olló.

Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler 21–26 (9–10)

Budaörs, 420 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

BUDAÖRS: MÁTÉFI D. – Vártok T. 1, Schneider 3 (1), Marincsák 3, Kovalcsik J., Uhrin, SZÖLLŐSI-SCHATZL 4. Csere: Zsigmond P. (kapus), Szekerczés 3 (1), KÁRMÁN 4, Hudák, Bede, Helm 3, Bristyán. Edző: Buday Dániel

DEBRECEN: PLACZEK – Toublanc 1 (1), Sercien-Ugolin 4, TÓVIZI 5, Thorleifsdóttir 2, Jovovics 1, Vámos M. Csere: Majoros G. (kapus), Grosch 3, Hámori 1, Szabó Nina 1, Juhász Kata, PETRUS 5, Csernyánszki 3 (1). Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 13. perc: 4–2. 22. p.: 9–5. 37. p.: 10–16. 48. p.: 16–20

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Ezen a mérkőzésen inkább a védekezés és a kapusteljesítmény dominált. Remélem, a jövőben ez lesz az utunk a hátralévő mérkőzéseken, és ez eredményben is megmutatkozhat.

Szilágyi Zoltán: – Nehéz bármit mondani. Az első félidő rémálom volt, dekoncentráltak voltunk támadásban. Szerencsére stabil kapusteljesítmény volt mögöttünk. A második játékrész eleje döntött, de utána ugyanúgy játszottunk, mint az elsőben. Mindenképpen tanulunk belőle, mert a magunk dolgát nehezítjük meg vele. A győzelem volt a fontos.

Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA 21–27 (13–15)

Dunaújváros, 100 néző. Vezette: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz

DUNAÚJVÁROS: Barolovics – Horváth A. 3, Terzics, Kellermann 3 (1), Paróczy 3, Rosa 6 (3), Török Fanni. Csere: Weninger (kapus), Lakatos P., Agócs 1, Román, Kerekes, Popovics 1, Luchies 1, Fehér L. 3, Dobos. Edző: Zubai Gáboe

NEKA: NÉMETH ZS. – Szőke 2, TÖRÖK FANNI 4, Panyi 1, Alaxai 2, BEREI 4 (2), UTASI 8. Csere: Csapó K., Hornyák A. (kapusok), SZABÓ A. 5 (2), Jelena, Sztankovics, Mihály A. 1, Ferenczy, Mozsi. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 9. p.: 2–4. 19. p.: 10–9. 28. p.: 12–15. 33. p.: 15–15. 49. p.: 19–23. 26. p.: 20–27

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Zubai Gábor: – Akarat nélkül nagyon nehéz bármilyen mérkőzést megnyerni.

Bakó Botond: – Nehéz helyzetben mutatkozik meg egy csapat karaktere: Igazi összefogás és még nagyobb felelősségvállalás jellemezte ma a csapatot, ezért hatalmas dicséret jár. Nagyon nagy bravúr a mai sikerünk, de nem bízhatjuk el magunkat, hosszú még a bajnokság.

Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC 23–33 (11–17)





Kozármisleny KA–Váci NKSE 20–38 (10–20)

Kozármisleny, 400 néző. V: Dáné, Marton Zs.

KOZÁRMISLENY: Wichmann – Kecskés 1, Kelemen D. 2, BRÉDA 6, Lengyel L., BERNHARDT 5 (1), Szatmári M. Csere: Szabó Luca (kapus), Brettner, SCHEFFER 2, Friedszám, Hónig 1 (1), Rácz 1, Fodor V. 1, Ostrosics 1, Kollár. Edző: Kovács Tamás

VÁC: ZAJ – PÁLFFY A. 6, Afentaler 3 (1), Varga Emőke 2, CSÍKOS 8 (1), Kurucz, PELCZÉDER 3. Csere: Csizmadia F. (kapus), KAJDON 6 (2), PÁLMAI 4, Kövér 2, Wald 1, Pap P., Kacsó 2, Saáry 1. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–4. 13. p.: 4–11. 21. p.: 6–14. 27. p.: 9–19. 33. p.: 11–22. 40. p.: 14–26. 51. p.: 20–32. 57. p.: 20–36. Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – Nekünk minden héten tanulnunk kell. Teljes mérkőzésen még nem vagyunk képesek tartani a tempót az ellenfelekkel, de azért a második félidőben akadtak nagyon biztató jelek a játékunkban. Ezt az időszakot szeretnénk kitolni.

Horváth Roland: – Nagyon örülünk a győzelemnek, elértük a célunkat. A fiatal játékosok is bizonyíthatták, hogy méltón képviselik a váci színeket, ha bizalmat kapnak.



Korábban

Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–17 (14–8)