Értékelje a magyar válogatott játékosainak Örményország elleni teljesítményét!

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra legyőzte Örményország legjobbjait a Puskás Arénában világbajnoki selejtező mérkőzésen. A szokásokhoz híven ezúttal is arra kérjük olvasóinkat, értékeljék a mieink teljesítményét. Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, így Vitális Milán, Osváth Attila és Dárdai Márton nem szerepel a felsorolásban.

VILÁGBAJNOKI-SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

F-CSOPORT

Magyarország–Örményország 2–0

Budapest, Puskás Aréna. Vezette: Chris Kavanagh (angol)

Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (94.) Betöltés…