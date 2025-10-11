Nemzeti Sportrádió

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Örményország elleni teljesítményét!

H. Á.H. Á.
2025.10.11. 20:03
A magyar kezdő az örmények ellen (Fotó: Szabó Miklós)
értékelés örmény válogatott magyar válogatott
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra legyőzte Örményország legjobbjait a Puskás Arénában világbajnoki selejtező mérkőzésen. A szokásokhoz híven ezúttal is arra kérjük olvasóinkat, értékeljék a mieink teljesítményét. Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, így Vitális Milán, Osváth Attila és Dárdai Márton nem szerepel a felsorolásban.

 

VILÁGBAJNOKI-SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ
F-CSOPORT
Magyarország–Örményország 2–0
Budapest, Puskás Aréna. Vezette: Chris Kavanagh (angol)
Gólszerző: Lukács D. (56.), Gruber (94.)

 

 

