Este és éjjel lennének a jövő évi vb-n az európai élcsapatok meccsei

A jövő évi világbajnokságon a mérkőzések kezdési időpontjai várhatóan ugyanazok lesznek, mint a 2026-os torna tesztversenyének szánt idei klubvilágbajnokságon voltak: magyar idő szerint 18.00, 21.00, 00.00 valamint 03.00 – igaz, egy-egy meccset a csoportkörben hajnali kettőkor, valamint hajnali négykor kezdtek.

Ebből is látszik, hogy az európai televíziós szempontoknak leginkább az első két időpont felelne meg, ám ez azt jelentené, hogy a 18.00 órás kezdés az USA keleti partján, a 21.00 órás kezdés pedig a nyugati parton déli 12.00 órás kezdési időpontot eredményezne, ami a legnagyobb hőséget jelentené.

A nyári klub-vébén a PSG vezetőedzője, Luis Enrique panaszkodott leginkább azért, mert csapatának a közel 40 fokos hőségben kellett az első meccsét lejátszania az Atlético Madrid ellen. A 4–0-ra megnyert összecsapást Los Angelesben helyi idő szerint délben kezdték, a s a franciák trénere mellett számos edző és játékos is szóvá tette a hőséget, a Chelsea világbajnok argentin középpályása például szédülésre panaszkodott a nagy melegben lejátszott meccsek után.

A klub-vébén a lejátszott 63 mérkőzés nagyjából negyede, 15 találkozó kezdődött helyi idő szerint délben, s miután a jövő évi világbajnokságon 32 helyett már 48 csapat szerepel majd, így ha az arányokat megtartjuk, akkor a 104 mérkőzésből várhatóan 25-26 kezdődhet majd a déli hőségben. A csoportkörben 11 egymást követő napon rendeznek négy mérkőzést, mindegyiket külön időpontokban. A világbajnokságon használni tervezett 16 stadion közül öt fedett vagy van behúzható teteje, ám gyakorlati szempontokat figyelembe véve nem megvalósítható, hogy az összes korai – déli – meccset ezekben rendezzék.

A FIFA alelnöke, Victor Montagliani – aki egyben az Észak- és Közép-Amerikai Konföderáció (CONCACAF) elnöke – elárulta, a nyári klub-vb fő tanulságai közé tartoztak a kezdési időpontok.

„Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban forró a nyár, ezért a kezdési időpontok problémát jelentenek. Napi kapcsolatban vagyunk az európai és a világszerte a többi médiaszolgáltatóval és közvetítési partnerünkkel, hogy kinek mi volna a legmegfelelőbb időpont, melyik azok a stadionok, ahol délben, délután háromkor lehet játszani. A sorsolás után nyilván sokkal okosabbak leszünk, és mindent megteszünk majd azért, hogy mindenkinek az igényeinek megfeleljünk. Hogy aztán ez mindenkinek jó lesz-e, vagy minden tévének megfelel-e minden kezdési időpont? Nem tudom” – lamentált Montagliani a jövő évi világbajnokság egyik legaggasztóbb témája, vagyis a hőség kapcsán.

A nagy hőség miatti aggodalom egyébként nem teljesen alaptalan: idén januárban a belfasti Queen's University Természeti és Épített Környezet Tanszékének klímakutatója, Dr. Donal Mullan vezette kutatócsoport tanulmányában arra jutott, hogy a 16 stadion közül 14-ben túllépheti a hőmérséklet az úgy nevezett „wet bulb globe temperature” (WBGT) skáláján a potenciálisan veszélyes 28 °C-ot. A WBGT a levegő hőmérsékelte és páratartalma, a szélsebesség, a napsütés beesési szögének és a felhőzetnek együttes figyelembve vételével megállapított hőstressz-érték, amely azt méri, hogy a napsütésnek milyen hatása van az emberi testre, és a hőmérséklet emberi testre gyakorolt kockázat megállapítására használják. Ez alapján arra figyelmezette az Egyetem a FIFA-t, hogy a mérkőzések kezdési időpontját tolják inkább késő délutánra és estére, mert korábban a WBGT szerint minden bizonnyal melegebb lesz a stadionokban, mint a katari világbajnokság során volt. Az egyetemi tanulmány szerint egyébként a 14 stadionból kilenc egy forró nyár esetén legalább az idő felében hozza a 28 fok fölötti értéket a WBGT-skálán, míg ezek közül is négy elérheti az emberi szervezetre még inkább veszélyes 32 fokos hőmérsékeltű extrém hőséget.

A tanulmány szerint a hőség által leginkább érintett világbajnoki helyszínek Miami, Monterrey, Philadelphia, Kansas City, Boston és New York lehetnek, így a FIFA-nak meg kéne fontolnia, hogy a napi csúcshőmérséklet előtti és utáni órákban rendezze a mérkőzéseket legalább ezekben a városokban.

Nos, azt nem tudhatjuk, hogy a FIFA illetékesei mennyire szívlelték meg a Dr. Mullan tanulmányában foglaltakat, ám a BBC írása szerint a játékosok védelme érdekében az európai élcsapatok helyi idő szerint este lépnének pályára.

Bő tíz évvel ezelőtt a FIFA még nem volt ennyire játékospárti: a Brazíliában rendezett világbajnokságon az csoportkör első fordulójában az őserdő kellős közepén fekvő Manausban csapott össze egymással Anglia és Olaszország. A találkozót az eredeti tervek szerint európai idő szerint hajnali háromkor rendezték volna, ám végül négy órával korábban, helyi idő szerint délután hatkor a legpárásabb hőségben rendezték meg.

Egyelőre a 2026-os világbajnoksággal kapcsolatban ilyen módosításról nem tudni, hiszen hivatalosan még a pontos kezdési időpontok sem ismertek. Montagliani elmondása alapján a vb-csoportok sorsolálsa után okosabbak leszünk, ami várhatóan 2025 decemberében lesz.