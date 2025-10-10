Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

F-CSOPORT. Ibrahim Sangaré büntetőjével Elefántcsontpart már a 7. percben megszerezte a vezetést a Seychelle-szigetek ellen a semleges helyszínen, a mauritiusi Saint Pierre-ben lejátszott mérkőzésen, a szünetben már 4–0 volt az állás, nem volt kérdés, hogy az „elefántok” a csoport élén várják majd az utolsó fordulót (a vége 0–7 lett). De mekkora lesz az előnyük az utolsó kör előtt? Esetleg máris meglesz a vb-részvétel?
A válasz a kenyai Nairobiból érkezett, egy szintén semleges környezetben lejátszott mérkőzésről: Pierre-Emerick Aubameyang kétszer is megszerezte a vezetést a nagy vetélytárs Gabonnak, csakhogy Gambia mind a kétszer egyenlített, sőt Adama Sidibeh második góljával már vezetett is – ha így marad, eldől a továbbjutás. De nem maradt így: Aubameyang a két rúgott gólja után fejelt egy harmadikat (VIDEÓ ITT!), majd a 78. percben rúgott egy negyediket (!) is (VIDEÓ ITT!), amivel csapata 4–3-ra megnyerte a fordulatos meccset.
Elefántcsontpart egypontos előnnyel várja a keddi utolsó fordulót, amelyben Kenyát fogadja. Gabon is hazai pályán játszik, ellenfele Burundi lesz, csakhogy nem számíthat Aubameyangra, mert a Marseille csatárát a pénteki meccs végjátékában kiállították! Az első sárga lapot a negyedik gólöröméért kapta, a másodikat pedig a 86. percben egy lökdösődésben való részvételért…
B-CSOPORT. A csoportelső Szenegál kétpontos előnnyel várta a játéknapot, és a Crystal Palace légiósa, Ismaila Sarr duplájára építve könyörtelenül érvényesítette is a papírformát Dél-Szudánban. A kiütéses győzelem azonban nem ért vb-kvótát, ugyanis a Kongói DK válogatottja Cédric Bakambu 7. percbeli bombájával győzött Togóban, azaz lőtávolon belül maradt.
A keddi utolsó fordulóban az éllovas Szenegál Mauritániát fogadja, az üldöző Kongói DK pedig Szudánt.
C-CSOPORT. Pályabezárások miatt Lesotho és Zimbabwe is Dél-Afrikában fogadta ellenfelét, utóbbi történetesen a Bafana Bafanát, amely így hazai környezetben, Durbanben szállhatott harcba a három pontért. De hiába az emberelőny a 64. perctől, Dél-Afrikának be kellett érnie a gól nélküli döntetlennel, ami igen forró utolsó játéknapot ígér.
Merthogy a másik dél-afrikai meccsen, Polokwane-ban Nigéria William Troost-Ekong kezezés miatt befújt tizenegyesből lőtt góljával és Akor Adams lövésével nagy nehezen bezsebelte a három pontot Lesotho ellen, és győzött a Kigaliban vendégeskedő Benin is: a francia Lorient-ban légióskodó Aiyegun Tosin közelről lőtt gólja az élen tartotta a benini válogatottat, Ruandát pedig kivette a vb-kvótáért zajló versenyből.
A csoport élén álló beniniek kedden Nigéria vendégeként szállnak csatába a történelmi első vb-kvalifikációért, míg Dél-Afrika Ruandát fogadja az utolsó játéknapon.
H-CSOPORT. Nem volt tétje a csoport egyetlen pénteki mérkőzésének, ráadásul Sao Tomé és Príncipe válogatottja Tuniszt választotta helyszínül. A papíron vendég, a vb-részvételt már korábban kivívó Tunézia saját közönsége előtt iskolázta le pont nélküli ellenfelét, a hat gólból Eliasz Szaad és a helyére beálló volt FTC-játékos, Mohamed Ben Romdan kettőt-kettőt vállalt.
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Szenegál 0–5
Togo–Kongói DK 0–1
Szudán–Mauritánia 0–0
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Szenegál
9
6
3
–
18– 3
+15
21
|2. Kongói DK
9
6
1
2
14– 6
+8
19
|3. Szudán
9
3
4
2
8– 5
+3
13
|4. Togo
9
1
4
4
5–10
–5
7
|5. Mauritánia
9
1
4
4
4– 9
–5
7
|6. Dél-Szudán
9
–
4
5
3–19
–16
4
C-CSOPORT
Lesotho–Nigéria 1–2
Zimbabwe–Dél-Afrika 0–0
Ruanda–Benin 0–1
|A C-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Benin
9
5
2
2
12–7
+5
17
|2. Dél-Afrika*
9
4
3
2
12–9
+3
15
|3. Nigéria
9
3
5
1
11–8
+3
14
|4. Ruanda
9
3
2
3
5–6
–1
11
|5. Lesotho*
9
2
3
4
8–12
–4
9
|6. Zimbabwe
9
–
5
4
5–11
–6
5
|A Dél-Afrika–Lesotho (2–0) mérkőzést a FIFA utólag 3–0-s lesothói győzelemnek írta jóvá Teboho Mokoena jogtalan pályára lépése miatt.
F-CSOPORT
Seychelle-szigetek–Elefántcsontpart 0–7
Gambia–Gabon 3–4
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Elefántcsontpart
9
7
2
–
22– 0
+22
23
|2. Gabon
9
7
1
1
20– 9
+11
22
|3. Kenya
9
3
3
3
18–11
+7
12
|4. Gambia
9
3
1
5
20–18
+2
10
|5. Burundi
9
3
1
5
13–11
+2
10
|6. Seychelle-szigetek
9
–
–
9
2–46
–44
0
H-CSOPORT
Sao Tomé és Príncipe–Tunézia 0–6
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Tunézia
9
8
1
–
19–0
+19
25
|2. Namíbia
9
4
3
2
12–7
+5
15
|3. Libéria
9
4
2
3
12–10
+2
14
|4. Malawi
8
3
1
4
8–9
–1
10
|5. Egyenlítői-Guinea
8
3
1
4
7–11
–4
10
|6. Sao Tomé és Principe
9
–
–
9
4–27
–23
0
Az utolsó forduló mérkőzéseit vasárnap, hétfőn és kedden rendezik meg.
AZ AFRIKAI SELEJTEZŐ MENETE
1. KÖR: kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén az első helyezettek kijutnak a világbajnokságra. Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a gólkülönbség, a több szerzett gól, majd az egymás elleni eredmények rangsorolnak.
2. KÖR: az első kör négy legjobb csoportmásodikja minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.
A ZÓNÁBÓL MÁR KIJUTOTT A VB-RE: Algéria, Egyiptom, Marokkó, Tunézia.