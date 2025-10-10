Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

Két meccsen is hét gól, de micsoda különbség!

F-CSOPORT. Ibrahim Sangaré büntetőjével Elefántcsontpart már a 7. percben megszerezte a vezetést a Seychelle-szigetek ellen a semleges helyszínen, a mauritiusi Saint Pierre-ben lejátszott mérkőzésen, a szünetben már 4–0 volt az állás, nem volt kérdés, hogy az „elefántok” a csoport élén várják majd az utolsó fordulót (a vége 0–7 lett). De mekkora lesz az előnyük az utolsó kör előtt? Esetleg máris meglesz a vb-részvétel?

A válasz a kenyai Nairobiból érkezett, egy szintén semleges környezetben lejátszott mérkőzésről: Pierre-Emerick Aubameyang kétszer is megszerezte a vezetést a nagy vetélytárs Gabonnak, csakhogy Gambia mind a kétszer egyenlített, sőt Adama Sidibeh második góljával már vezetett is – ha így marad, eldől a továbbjutás. De nem maradt így: Aubameyang a két rúgott gólja után fejelt egy harmadikat (VIDEÓ ITT!), majd a 78. percben rúgott egy negyediket (!) is (VIDEÓ ITT!), amivel csapata 4–3-ra megnyerte a fordulatos meccset.

Elefántcsontpart egypontos előnnyel várja a keddi utolsó fordulót, amelyben Kenyát fogadja. Gabon is hazai pályán játszik, ellenfele Burundi lesz, csakhogy nem számíthat Aubameyangra, mert a Marseille csatárát a pénteki meccs végjátékában kiállították! Az első sárga lapot a negyedik gólöröméért kapta, a másodikat pedig a 86. percben egy lökdösődésben való részvételért…

Maradt a kétpontos különbség az utolsó napra

B-CSOPORT. A csoportelső Szenegál kétpontos előnnyel várta a játéknapot, és a Crystal Palace légiósa, Ismaila Sarr duplájára építve könyörtelenül érvényesítette is a papírformát Dél-Szudánban. A kiütéses győzelem azonban nem ért vb-kvótát, ugyanis a Kongói DK válogatottja Cédric Bakambu 7. percbeli bombájával győzött Togóban, azaz lőtávolon belül maradt.

A keddi utolsó fordulóban az éllovas Szenegál Mauritániát fogadja, az üldöző Kongói DK pedig Szudánt.

Benin az élről várja a zárást

C-CSOPORT. Pályabezárások miatt Lesotho és Zimbabwe is Dél-Afrikában fogadta ellenfelét, utóbbi történetesen a Bafana Bafanát, amely így hazai környezetben, Durbanben szállhatott harcba a három pontért. De hiába az emberelőny a 64. perctől, Dél-Afrikának be kellett érnie a gól nélküli döntetlennel, ami igen forró utolsó játéknapot ígér.

Merthogy a másik dél-afrikai meccsen, Polokwane-ban Nigéria William Troost-Ekong kezezés miatt befújt tizenegyesből lőtt góljával és Akor Adams lövésével nagy nehezen bezsebelte a három pontot Lesotho ellen, és győzött a Kigaliban vendégeskedő Benin is: a francia Lorient-ban légióskodó Aiyegun Tosin közelről lőtt gólja az élen tartotta a benini válogatottat, Ruandát pedig kivette a vb-kvótáért zajló versenyből.

A csoport élén álló beniniek kedden Nigéria vendégeként szállnak csatába a történelmi első vb-kvalifikációért, míg Dél-Afrika Ruandát fogadja az utolsó játéknapon.

Tunézia gálázott, Ben Romdan duplázott

H-CSOPORT. Nem volt tétje a csoport egyetlen pénteki mérkőzésének, ráadásul Sao Tomé és Príncipe válogatottja Tuniszt választotta helyszínül. A papíron vendég, a vb-részvételt már korábban kivívó Tunézia saját közönsége előtt iskolázta le pont nélküli ellenfelét, a hat gólból Eliasz Szaad és a helyére beálló volt FTC-játékos, Mohamed Ben Romdan kettőt-kettőt vállalt.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

Dél-Szudán–Szenegál 0–5

Togo–Kongói DK 0–1

Szudán–Mauritánia 0–0

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Szenegál 9 6 3 – 18– 3 +15 21 2. Kongói DK 9 6 1 2 14– 6 +8 19 3. Szudán 9 3 4 2 8– 5 +3 13 4. Togo 9 1 4 4 5–10 –5 7 5. Mauritánia 9 1 4 4 4– 9 –5 7 6. Dél-Szudán 9 – 4 5 3–19 –16 4

C-CSOPORT

Lesotho–Nigéria 1–2

Zimbabwe–Dél-Afrika 0–0

Ruanda–Benin 0–1

A C-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Benin 9 5 2 2 12–7 +5 17 2. Dél-Afrika* 9 4 3 2 12–9 +3 15 3. Nigéria 9 3 5 1 11–8 +3 14 4. Ruanda 9 3 2 3 5–6 –1 11 5. Lesotho* 9 2 3 4 8–12 –4 9 6. Zimbabwe 9 – 5 4 5–11 –6 5 A Dél-Afrika–Lesotho (2–0) mérkőzést a FIFA utólag 3–0-s lesothói győzelemnek írta jóvá Teboho Mokoena jogtalan pályára lépése miatt.

F-CSOPORT

Seychelle-szigetek–Elefántcsontpart 0–7

Gambia–Gabon 3–4

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Elefántcsontpart 9 7 2 – 22– 0 +22 23 2. Gabon 9 7 1 1 20– 9 +11 22 3. Kenya 9 3 3 3 18–11 +7 12 4. Gambia 9 3 1 5 20–18 +2 10 5. Burundi 9 3 1 5 13–11 +2 10 6. Seychelle-szigetek 9 – – 9 2–46 –44 0



H-CSOPORT

Sao Tomé és Príncipe–Tunézia 0–6

A H-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Tunézia 9 8 1 – 19–0 +19 25 2. Namíbia 9 4 3 2 12–7 +5 15 3. Libéria 9 4 2 3 12–10 +2 14 4. Malawi 8 3 1 4 8–9 –1 10 5. Egyenlítői-Guinea 8 3 1 4 7–11 –4 10 6. Sao Tomé és Principe 9 – – 9 4–27 –23 0

Az utolsó forduló mérkőzéseit vasárnap, hétfőn és kedden rendezik meg.

AZ AFRIKAI SELEJTEZŐ MENETE

1. KÖR: kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén az első helyezettek kijutnak a világbajnokságra. Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a gólkülönbség, a több szerzett gól, majd az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

2. KÖR: az első kör négy legjobb csoportmásodikja minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.

A ZÓNÁBÓL MÁR KIJUTOTT A VB-RE: Algéria, Egyiptom, Marokkó, Tunézia.