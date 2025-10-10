Nemzeti Sportrádió

Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

2025.10.10. 17:17
Pierre-Emerick Aubameyang először ért el négy gólt válogatott mezben (Fotó: AFP)
Elefántcsontpart és Szenegál egy-egy kiütéses győzelemmel közelebb lépett a 2026-os labdarúgó-világbajnoksághoz az afrikai selejtező pénteki játéknapján, de egyikük sem jutott még ki – az „elefántokat” Pierre-Emerick Aubameyang mesternégyessel tartóztatta fel: Gabon 4–3-ra nyert Gambia ellen, és versenyben maradt. Más kérdés, hogy a 36 éves csatárt a feszült meccs végjátékában kiállították. Az esti programban a vb-n még sosem járó Benin 1–0-ra győzött Ruandában, így kétpontos előnnyel várja csoportja élén az utolsó fordulót.

Két meccsen is hét gól, de micsoda különbség!

F-CSOPORT. Ibrahim Sangaré büntetőjével Elefántcsontpart már a 7. percben megszerezte a vezetést a Seychelle-szigetek ellen a semleges helyszínen, a mauritiusi Saint Pierre-ben lejátszott mérkőzésen, a szünetben már 4–0 volt az állás, nem volt kérdés, hogy az „elefántok” a csoport élén várják majd az utolsó fordulót (a vége 0–7 lett). De mekkora lesz az előnyük az utolsó kör előtt? Esetleg máris meglesz a vb-részvétel?

A válasz a kenyai Nairobiból érkezett, egy szintén semleges környezetben lejátszott mérkőzésről: Pierre-Emerick Aubameyang kétszer is megszerezte a vezetést a nagy vetélytárs Gabonnak, csakhogy Gambia mind a kétszer egyenlített, sőt Adama Sidibeh második góljával már vezetett is – ha így marad, eldől a továbbjutás. De nem maradt így: Aubameyang a két rúgott gólja után fejelt egy harmadikat (VIDEÓ ITT!), majd a 78. percben rúgott egy negyediket (!) is (VIDEÓ ITT!), amivel csapata 4–3-ra megnyerte a fordulatos meccset.

Elefántcsontpart egypontos előnnyel várja a keddi utolsó fordulót, amelyben Kenyát fogadja. Gabon is hazai pályán játszik, ellenfele Burundi lesz, csakhogy nem számíthat Aubameyangra, mert a Marseille csatárát a pénteki meccs végjátékában kiállították! Az első sárga lapot a negyedik gólöröméért kapta, a másodikat pedig a 86. percben egy lökdösődésben való részvételért…

Maradt a kétpontos különbség az utolsó napra

B-CSOPORT. A csoportelső Szenegál kétpontos előnnyel várta a játéknapot, és a Crystal Palace légiósa, Ismaila Sarr duplájára építve könyörtelenül érvényesítette is a papírformát Dél-Szudánban. A kiütéses győzelem azonban nem ért vb-kvótát, ugyanis a Kongói DK válogatottja Cédric Bakambu 7. percbeli bombájával győzött Togóban, azaz lőtávolon belül maradt.

A keddi utolsó fordulóban az éllovas Szenegál Mauritániát fogadja, az üldöző Kongói DK pedig Szudánt.

Benin az élről várja a zárást

C-CSOPORT. Pályabezárások miatt Lesotho és Zimbabwe is Dél-Afrikában fogadta ellenfelét, utóbbi történetesen a Bafana Bafanát, amely így hazai környezetben, Durbanben szállhatott harcba a három pontért. De hiába az emberelőny a 64. perctől, Dél-Afrikának be kellett érnie a gól nélküli döntetlennel, ami igen forró utolsó játéknapot ígér.

Merthogy a másik dél-afrikai meccsen, Polokwane-ban Nigéria William Troost-Ekong kezezés miatt befújt tizenegyesből lőtt góljával és Akor Adams lövésével nagy nehezen bezsebelte a három pontot Lesotho ellen, és győzött a Kigaliban vendégeskedő Benin is: a francia Lorient-ban légióskodó Aiyegun Tosin közelről lőtt gólja az élen tartotta a benini válogatottat, Ruandát pedig kivette a vb-kvótáért zajló versenyből.

A csoport élén álló beniniek kedden Nigéria vendégeként szállnak csatába a történelmi első vb-kvalifikációért, míg Dél-Afrika Ruandát fogadja az utolsó játéknapon.

Tunézia gálázott, Ben Romdan duplázott

H-CSOPORT. Nem volt tétje a csoport egyetlen pénteki mérkőzésének, ráadásul Sao Tomé és Príncipe válogatottja Tuniszt választotta helyszínül. A papíron vendég, a vb-részvételt már korábban kivívó Tunézia saját közönsége előtt iskolázta le pont nélküli ellenfelét, a hat gólból Eliasz Szaad és a helyére beálló volt FTC-játékos, Mohamed Ben Romdan kettőt-kettőt vállalt.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Szenegál 0–5
Togo–Kongói DK 0–1
Szudán–Mauritánia 0–0

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Szenegál

9

6

3

18–  3

+15

21

2. Kongói DK

9

6

1

2

14–  6

  +8

19

3. Szudán

9

3

4

2

  8–  5

  +3

13

4. Togo

9

1

4

4

  5–10

  –5

  7

5. Mauritánia

9

1

4

4

  4–  9

  –5

  7

6. Dél-Szudán

9

4

5

  3–19

–16

  4

 

C-CSOPORT
Lesotho–Nigéria 1–2
Zimbabwe–Dél-Afrika 0–0
Ruanda–Benin 0–1

A C-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Benin

9

5

2

2

12–7

+5

17

2. Dél-Afrika*

9

4

3

2

12–9

+3

15

3. Nigéria

9

3

5

1

11–8

+3

14

4. Ruanda

9

3

2

3

5–6

–1

11

5. Lesotho*

9

2

3

4

8–12

–4

9

6. Zimbabwe

9

5

4

5–11

–6

5

A Dél-Afrika–Lesotho (2–0) mérkőzést a FIFA utólag 3–0-s lesothói győzelemnek írta jóvá Teboho Mokoena jogtalan pályára lépése miatt.

 

F-CSOPORT
Seychelle-szigetek–Elefántcsontpart 0–7
Gambia–Gabon 3–4

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Elefántcsontpart

9

7

2

22–  0

+22

23

2. Gabon

9

7

1

1

20–  9

+11

22

3. Kenya

9

3

3

3

18–11

  +7

12

4. Gambia

9

3

1

5

20–18

  +2

10

5. Burundi

9

3

1

5

13–11

  +2

10

6. Seychelle-szigetek

9

9

  2–46

–44

  0


H-CSOPORT
Sao Tomé és Príncipe–Tunézia 0–6

A H-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Tunézia

9

8

1

19–0

+19

25

2. Namíbia

9

4

3

2

12–7

+5

15

3. Libéria

9

4

2

3

12–10

+2

14

4. Malawi

8

3

1

4

8–9

–1

10

5. Egyenlítői-Guinea

8

3

1

4

7–11

–4

10

6. Sao Tomé és Principe

9

9

4–27

–23

0

 

Az utolsó forduló mérkőzéseit vasárnap, hétfőn és kedden rendezik meg.

AZ AFRIKAI SELEJTEZŐ MENETE
1. KÖR: kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeznek, és a végén az első helyezettek kijutnak a világbajnokságra. Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a gólkülönbség, a több szerzett gól, majd az egymás elleni eredmények rangsorolnak.
2. KÖR: az első kör négy legjobb csoportmásodikja minitornán (két elődöntő, egy döntő) vesz részt, a győztes képviseli Afrikát az interkontinentális playofftornán.
A ZÓNÁBÓL MÁR KIJUTOTT A VB-RE: Algéria, Egyiptom, Marokkó, Tunézia.

 

