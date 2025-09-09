Videó: Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a magyar válogatott Portugália ellen

Tóth Balázs óriási bravúrral védett Cristiano Ronaldo próbálkozásánál.

Portugália Bernardo Silva góljával egyenlített a 37. percben.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-csoport

20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália 1–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gól: Varga B. (21.), ill. Bernardo Silva (37.)