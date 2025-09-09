Videó: Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a magyar válogatott Portugália ellen

Nemzeti Sportrádió

2025.09.09.
Varga Barnabás góljával vezetünk Portugália ellen! (Fotó: Török Attila)
A magyar labdarúgó-válogatott az első félidő derekán, a 21. percben Nagy Zsolt bal oldali megindulása és beadása után Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést Portugália ellen a világbajnoki selejtező F-csoportjának 2. fordulójában, a Puskás Arénában. Íme, a vezető gólunk:

Tóth Balázs óriási bravúrral védett Cristiano Ronaldo próbálkozásánál.

Portugália Bernardo Silva góljával egyenlített a 37. percben.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália 1–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport). Vezeti: Lambrechts (De Weirdt, Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A., Nagy Zs. – Varga B.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gól: Varga B. (21.), ill. Bernardo Silva (37.)

 

