Spanyolország bojkottálhatja a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, ha kijut Izrael

Amint arról beszámoltunk, egy nagyszabású demonstráció miatt botrányba fulladt a Vuelta kerékpárverseny madridi záró szakasza: az Israel Premier-Tech csapatának szereplése ellen tiltakozó palesztinpárti tüntetők az útra rohantak, a belvárosban pedig áttörték a pálya széli kordonokat.

Az Eurosport spanyol lapokra hivatkozva arról ír, további hatásokkal lehet a sport világára az Izrael és a Hamász közötti háború miatti tiltakozás. A Nagy Kanári-sziget elöljárója már most jelezte, ha az izraeli csapat indulhat, akkor 2026-ban a tervekkel ellentétben nem fogadják a Vuelta záró etapját. Barcelona sporttanácsosa pedig arról beszélt: lemondhatják a Tour de France jövő évi rajtját, amelyet a katalán fővárosban és környékén rendeznének meg.

A spanyol sajtó arról is ír, a labdarúgó-válogatott lemondhatja világbajnoki szereplését, amennyiben Izrael is kijut az észak-amerikai közös rendezésű eseményre. A hazai meccseit biztonsági okokból Debrecenben játszó Izraelnek jelenleg 9 pontja van az I-csoportban, ugyanannyi, mint az olaszoknak, akik jobb gólkülönbségük miatt állnak előttük a 2. helyen. Az élen Norvégia 6 ponttal előzi őket. A pótselejtezőt a csoportkörből, de akár még a Nemzetek Ligája-rangsorból is elérhetik az izraeliek, bár a realitás továbbra is az, hogy mindezek ellenére sem jutnak ki a vb-re.

Az Eurosport arról is ír, a spanyol kormány komoly nyomásgyakorlási eszközzel bír: egy 1982-ban kiadott királyi rendelet alapján megtagadhatja bármely sportoló, csapat vagy válogatott versenyzési jogát.