NS-képeslap: többfunkciós csarnok a balatonfüredi Forrás Sportparkban

2023 ÁPRILISÁBAN adták át a balatonfüredi Forrás Sportparkban az új többfunkciós sportcsarnokot. Az önkormányzati ingatlanon épített 2400 négyzetméteres arénában kézilabdapálya, négy blokkból álló öltözői szekció, edzői és játékvezetői helyiségek, orvosi szoba, szertár, kondicionáló terem, valamint vizesblokkok kaptak helyet. A küzdőtér könnyen átalakítható más sportágak, mint például a tenisz űzésére is. A nézők kiszolgálását csaknem négyszáz fősre bővíthető mobil lelátó is biztosítja.

A projekt 1.9 milliárd forintba került, mintegy 1.6 milliárdot a vállalkozások biztosították társasági adójuk felajánlásaiból, a fennmaradó részt pedig állami támogatás fedezte.

A Forrás Sportparkban a csarnok mellett fedett és kültéri teniszpályák, terepkerékpár élménypálya, 800 méteres rekortán borítású futópálya, műanyag oktatósípálya és hófánkpálya, görkorcsolyapálya, szabadtéri edzőpark, játszóterek kialakítása is megvalósult.