Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: többfunkciós csarnok a balatonfüredi Forrás Sportparkban

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 11:59
null
Címkék
képeslap ns-képeslap Balatonfüred
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Balatonfüredről érkezett képeslap.

2023 ÁPRILISÁBAN adták át a balatonfüredi Forrás Sportparkban az új többfunkciós sportcsarnokot. Az önkormányzati ingatlanon épített 2400 négyzetméteres arénában kézilabdapálya, négy blokkból álló öltözői szekció, edzői és játékvezetői helyiségek, orvosi szoba, szertár, kondicionáló terem, valamint vizesblokkok kaptak helyet. A küzdőtér könnyen átalakítható más sportágak, mint például a tenisz űzésére is. A nézők kiszolgálását csaknem négyszáz fősre bővíthető mobil lelátó is biztosítja.

A projekt 1.9 milliárd forintba került, mintegy 1.6 milliárdot a vállalkozások biztosították társasági adójuk felajánlásaiból, a fennmaradó részt pedig állami támogatás fedezte.

A Forrás Sportparkban a csarnok mellett fedett és kültéri teniszpályák, terepkerékpár élménypálya, 800 méteres rekortán borítású futópálya, műanyag oktatósípálya és hófánkpálya, görkorcsolyapálya, szabadtéri edzőpark, játszóterek kialakítása is megvalósult.

 

képeslap ns-képeslap Balatonfüred
Legfrissebb hírek

NS-képeslap: teljes kihasználtsággal üzemel az Ágfalvi úti sportpálya

Egyéb egyéni
2025.12.12. 11:26

NS-képeslap: megszépült, korszerűbb lett a tápiószentmártoni sporttelep

Minden más foci
2025.12.10. 10:29

NS-képeslap: kézilabdás legenda nevét viseli a hévízi csarnok

Egyéb egyéni
2025.12.06. 10:29

NS-képeslap: műfüves pálya Újdiósgyőrben

Minden más foci
2025.12.03. 08:08

Férfi kézi NB I: a Veszprém idegenben, a Győr otthon nyert bajnokit

Kézilabda
2025.11.30. 19:45

NS-képeslap: nem hagyták elveszni a Tüskecsarnokot

Egyéb csapat
2025.11.29. 08:12

Másodszor is nyert, bejutott a Balatonfüred a legjobb 16 közé a kézilabda Európa-kupában

Kézilabda
2025.11.23. 19:41

A Tatabánya hétgólos előnybe került az Európa-kupában

Kézilabda
2025.11.15. 17:41
Ezek is érdekelhetik