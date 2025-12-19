Kun Patrícia és Abay Dániel lettek az év műugrói

Műugrásban Kun Patrícia és Abay Dániel érdemelte ki az év legjobbjának járó címet.
Erről tájékoztatta pénteken az MTI-t a magyar szövetség. Mindketten az UTE sportolói.
Kun Patrícia fő versenye az idén az antalyai Európa-bajnokság volt, amelyen 1 méteren 19., 3 méteren pedig 22. lett.
