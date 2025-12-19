El Salvadorban még inkább megtanulta, hogy tisztelni kell az óceánt

– A Nemzetközi Szörf Szövetség által rendezett SUP-világbajnokságon egy aranyérmet hozott haza El Salvadorból: elégedett a teljesítményével?

– Mindent egybevéve teljes mértékben – mondta a Csupsportnak Kocsis Csillag, aki az El Salvadorban rendezett SUP-világbajnokságon aranyérmet szerzett juniortechnikaiban. – Négy számban vettem részt, s nemcsak a juniorok között, hanem felnőttkategóriában is megmérettem magam. Ami az eredményeimet illeti, juniortechnikaiban aranyérmet szereztem, megvédtem a címem, felnőtt-technikaiban döntőben jutottam, de ott nem értem el jó helyezést, felnőtthosszútávon negyedik lettem, de felléphettem a dobogóra, ugyanis az első négy helyezett kapott érmet, míg felnőttsprintben egy szerencsétlen dolog miatt kiestem…



– Még mielőtt részletesen elemeznénk a négy futamot, beszéljünk egy kicsit magáról a világbajnokságról. A közösségi oldalán azt írta, hogy életre szóló élményt jelentett.

– Egyfelől már maga az elképesztő volt, hogy El Salvadorban lehettem, korábban sosem utaztam ilyen sokat, sosem voltam ilyen messze Magyarországtól. Gyakorlatilag két teljes napig utaztunk édesapámmal, sokszor átszálltunk, eléggé fárasztó volt. Annyi tudtam előre, hogy biztosan nem fogunk fázni, ugyanis a közép-amerikai ország trópusi területen fekszik, így nem is pakoltam meleg, réteges ruhát. Így is lett, végig harminc Celsius fokot mutattak a hőmérők, a páratartalom pedig nagyon magas volt, de a szél miatt bőven el lehetett viselni. El Salvadoron belül El Sunzalban voltunk, ez egy tipikus turistaparadicsom, amely az utóbbi esztendőkben teljesen középpontba helyezte a szörfösöket és a SUP-osokat. Mindenhol hotelek, apartmanok és üzletek vannak, előszeretettel hívják Surf Citynek is. Hat évvel ezelőtt rendeztek már itt világbajnokságot, vissza is néztük a felvételeket, de most úgymond jóval óceánibbra sikeredett a rendezvény. Tudni kell, hogy november végétől márciusig csendesebb időszak van, kisebbek a hullámok és gyengébb a szél, valamint kisebb az apály és dagály közötti különbség. Most három héttel korábban volt a vb, mint kétezertizenkilencben, így jóval nagyobbak voltak a hullámok, ami igazi kihívást jelentett. Mondanom sem kell, Magyarországon közel sincsenek ilyen körülmények… Habár a múltban volt már szerencsém az óceán közelében edzőtáborozni és ott gyakorolni, de ilyen körülményekkel még sosem találkoztam. Most igaziból megtapasztaltam, hogy micsoda ereje van a víznek… A vb előtti napokban a gyakorlás során két leash-t is elszakítottam, pedig ez nem jellemző. Persze, itt is fontos az, hogy minél többet edzel ilyen közegben, annál rutinosabb leszel, annál jobban megy. Éppen ezért a közeljövőben minél több óceáni edzőtáborban szeretnék részt venni. Nagyon sok esetben azon múlnak a helyezések, hogy ki, miképp tud azon a három méteres hullámon szörfözni. Nem volt egyszerű, de pozitívum, hogy mentálisan és fizikálisan teljesen fel voltam készülve.



– Nézzük is egyenként a számokat, kezdjük a junior- és a felnőtt-technikaival!

– Ami a juniort illeti, sok-sok kihívóm akadt, éreztem, hogy ezen idegen körülmények között mindenáron le akarnak győzni, így jó stratégiára volt szükségem a sikerhez. Szerencsére jól fel tudtam építeni a stratégiát, s hiába nem voltak optimálisak számomra a körülmények, összejött a győzelem. A rajtom jól sikerült, száz méter után a második-harmadik helyen voltam, de az első bójánál már elsőként fordultam. Aztán jött egy hullám, amit ki tudtam használni, meglökött, így jócskán növelni tudtam az előnyömet. Láttam, hogy mögöttem valaki szintén elkapott egy hullámot, közelített, de végül magabiztos győzelmet arattam, fél perccel értem be a második előtt. Hosszú volt táv, három és fél kilométer, ezalatt igyekeztem csak arra koncentrálni, hogy csapásról csapásra haladjak. Nagyon boldog voltam a győzelem miatt, a helyszíni interjúban elérzékenyültem, de már akkor ott volt a fejemben a következő futam. A felnőtt technikaiban habár bejutottam a döntőbe, nem szerepeltem túlságosan jól. Egyszer sikerült felverekednem magam a hetedik hely környékére, de jött egy szakasz, ahol szörfözni kellett, s ekkor sokan elhúztak mellettem. Nem tudtam a hatalmas hullámokon megfelelően haladni, ezúttal nem nekem dolgozott a természet. Nincs mese, a jövőben hasonló szituációban ki kell használnom a hullámok erejét, nem szabad elengednem másokat. Jobban szerettem volna teljesíteni, de őszintén bevallom, nem volt reális esélyem az éremszerzésre.





– És mi történt a felnőtthosszútávon és -sprinttávon?

– A felnőtthosszútáv rajtja nem volt szerencsés, csupán néhányan tudtak elmenni, a többiek vagy beborultak a vízbe vagy ütköztek. Én nem estem a vízbe, de hátrányba kerültem, azonban igyekeztem felzárkózni, s két topversenyző mögött a harmadik helyig jutottam. Azonban nem sokára megelőzött egy Puerto Rico-i hölgy, aki három aranyérmet is szerzett az Abu-Dhabiban megrendezett közelmúltbéli világbajnokságon. Szerencsére sikerült megtartanom a negyedik helyet, de a vége túlságosan sok izgalmat és történést tartogatott. Sajnos a végén a sziklákon kötött ki a deszkám, ami rendesen megrongálódott, lyukak keletkeztek rajta, másnap beragasztva ezzel versenyeztem. Én pedig a víz alá kerültem, ahol a hullámok miatt sokáig tartózkodtam, negatív élményként éltem meg. Természetesen elsősegélyt kaptam, megmérték az oxigénszintemet, kaptam plusz oxigént, kellett egy kis idő, amíg összeszedtem magam. Örülök, hogy ennyivel megúsztam. Ez az eset még inkább megtanította, hogy az óceánt nagyon tisztelni kell. Ami a felnőtt sprintet illeti, a legnagyobb kihívást a hullámtöréseken való bemenetel és kijövetel jelentette. Végig a második-harmadik helyen tartózkodtam, egyszerre értem oda a kiugráshoz az ellenfelemmel, de sajnos éppen egy lyukhoz érkeztem, így le kellett tennem a kezem. Sajnos ezért egy kicsivel ő ért be előbb, s mivel két versenyző jutott tovább, éppen lemaradtam. Apró dolgokon múlhatnak a dolgok, ez ismét bebizonyosodott. Egyetlen apró hiba, egy rövidzárlat elég volt, hogy elmenjen a továbbjutásom. Persze, szidhatnám az óceánt vagy a természetet, de ez benne van a versenyben. Összességében pozitívan értékelem a világbajnokságot, mégiscsak el tudtam hozni egy aranyérmet.



– Ezután következhetett a jól megérdemelt pihenés?

– A világbajnokság után aktívan pihentem, így tenisz, futás, erősítés vagy éppen úszás szerepelt a programban, folyamatosan mozgásban maradtam. Decemberben kezdődött a kemény téli alapozás, ez egészen március végéig tart, akkor kezdődik a versenyszezon. Például a spanyolok végigevezik a telet, mi pedig február végén megyünk vízre, így egy hónapunk van az idényig. Néhány verseny után tavasszal érettségizek, s az azt követő időszakot még nem tudom pontosan. Az biztos, hogy az egyik világbajnokság Szicíliában lesz, ott már csak a felnőttek között versenyzek, ugyanis kinőttem a junior korosztályt. A célom az, hogy jól kezdődjön a felnőttpályafutásom.



– A napokban derült ki, hogy tavaly után ismét önt választották az év legjobb női SUP-versenyzőjének. Mit szól hozzá?

– Nagyon megtisztelő, ezúton is köszönöm szépen. Gratulálok minden díjazottnak, a célom az, hogy a jövőben is megfelelő eredményeket érjek el, büszkén képviselve a magyar színeket.





