Férfi vízilabda: Varga Dénessel lépne szintet a grúz bajnok

„A mostani felkérés az egyik leggrandiózusabb, amelyet a párizsi olimpia óta kaptam. Szeretnének valami nagyot létrehozni, és itt nem csak a játékról van szó, a sport fontosságát szeretnék kommunikálni. Kevés módon lehet értéket teremteni a mai világban, a sport az egyik ilyen” – nyilatkozta a világ legjobbjának járó elismerést 2013-ban elnyert pólós, aki tavaly az ötkarikás játékok után fejezte be válogatottbeli szereplését, ám a klubvízilabdától hivatalosan nem vonult vissza.

„A legtöbbször azért igazoltak le, hogy szintet tudjanak velem lépni, most karrierem alkonyán sincs ez másképp” – mondta a 2008-ban Pekingben aranyérmes Varga Dénes, aki az olimpia után először az Egyesült Államokban „tűnt fel”, a Los Angeles Athletic Club színeiben vett részt a bajnokság végjátékában, nyáron pedig Cipruson is játszott. Mint elárulta, január és április végén újra medencébe ugrik majd az amerikai csapatban, a kettő között pedig a grúz együttest erősíti.

Érdekesség, hogy a grúz bajnokcsapat február közepén az EPS-Honvéddal is összecsap a harmadik számú európai sorozat, a Konferencia-kupa második selejtezőkörében. Varga megjegyezte, ez mindenképpen egy pikáns párosítás, hiszen gyerekként a Kőér utcai uszoda úszóóvodájában tette meg az első tempókat.