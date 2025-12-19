Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda: Varga Dénessel lépne szintet a grúz bajnok

2025.12.19. 14:01
Varga Dénes (Fotó: Árvai Károly)
Varga Dénessel a soraiban lépne szintet a grúz A-Polo Sport Management vízilabdacsapata, amely a napokban jelentette be az olimpiai bajnok klasszis szerződtetését.

A 38 éves, világ- és Európa-bajnok sportoló az M1 aktuális csatornának beszélt a megállapodás hátteréről, mint elmondta, az együttműködés hat hónapra szól, mindkét fél által nyitottsággal egy esetleges hosszabbításra.

Vízilabda
Tegnap, 13:10

Varga Dénes a grúz vízilabda-bajnokságba szerződött

Hamarosan magyar ellenféllel is megmérkőzik a csapat a Konferenciakupában.

„A mostani felkérés az egyik leggrandiózusabb, amelyet a párizsi olimpia óta kaptam. Szeretnének valami nagyot létrehozni, és itt nem csak a játékról van szó, a sport fontosságát szeretnék kommunikálni. Kevés módon lehet értéket teremteni a mai világban, a sport az egyik ilyen” – nyilatkozta a világ legjobbjának járó elismerést 2013-ban elnyert pólós, aki tavaly az ötkarikás játékok után fejezte be válogatottbeli szereplését, ám a klubvízilabdától hivatalosan nem vonult vissza.

„A legtöbbször azért igazoltak le, hogy szintet tudjanak velem lépni, most karrierem alkonyán sincs ez másképp” – mondta a 2008-ban Pekingben aranyérmes Varga Dénes, aki az olimpia után először az Egyesült Államokban „tűnt fel”, a Los Angeles Athletic Club színeiben vett részt a bajnokság végjátékában, nyáron pedig Cipruson is játszott. Mint elárulta, január és április végén újra medencébe ugrik majd az amerikai csapatban, a kettő között pedig a grúz együttest erősíti.

Érdekesség, hogy a grúz bajnokcsapat február közepén az EPS-Honvéddal is összecsap a harmadik számú európai sorozat, a Konferencia-kupa második selejtezőkörében. Varga megjegyezte, ez mindenképpen egy pikáns párosítás, hiszen gyerekként a Kőér utcai uszoda úszóóvodájában tette meg az első tempókat.

 

