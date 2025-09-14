Örömtekerés helyett: demonstráció és törölt zárószakasz a Vuelta utolsó napján

Aki a kerékpársport ünnepére készült vasárnap Madridban, annak csalódnia kellett; a versenyzők el sem értek a spanyol főváros legszebb pontjait érintő körpályához, a királyi palotánál a szervezők leállították a versenyt. Az ok: palesztinpárti tüntetők rohantak az útra, miközben a belvárosban a demonstrálók áttörték a kordonokat. A kerékpárosok egy része leült az árnyékban, mások beszélgettek, a piros trikós Jonas Vingegaard telefonálgatott a csapatkocsinál… Szürreális, de idén sajnos nem szokatlan képek, az egész Vueltát végigkísérték a hasonló jelenetek. Tom Pidcockot egy lehetséges szakaszgyőzelemtől fosztották meg, Mikel Landa és Egan Bernal hegyi csatázását is lerövidítették, most pedig a hátralévő 57 kilométert sem tekerhette végig a mezőny, ráadásul a díjátadót meg sem tarthatták…

Bizonyára sokáig emlékezetes Vuelta ért tehát véget idő előtt, az összetettben Vingegaard végzett az élen, Joao Almeida sokat dolgozott, de ez csupán a második helyre volt elég. Az összetettre pályafutása során először koncentráló Pidcock proteam-versenyzőként lett harmadik. A sprinterek közül Mads Pedersen diadalmaskodott, a Lidl-Trek dánja a Giro után második idei háromhetes versenyén is megnyerte a gyorsasági pontversenyt. A hegyek királya tavaly után ismét az ausztrál Jay Vine lett, míg a fiatalok közül a szombati hegyi etapon kiválóan teljesítő amerikai Matthew Riccitello bizonyult a legjobbnak.

A Vuelta a tervek szerint jövőre augusztus 22-én kezdődik.

KERÉKPÁR

80. VUELTA A ESPANA

21. szakasz (Alalpardo–Madrid, 108 km): Az etapot biztonsági okok miatt törölték.

Az összetett végeredménye: 1. (piros trikóban) Jonas Vingegaard (dán, Visma) 72:53:57 óra, 2. Almeida (portugál, UAE) 1:16 perc h. 3. Pidcock (brit, Q36.5) 3:11 p h.

A gyorsasági pontverseny végeredménye: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 277 pont, 2. Vingegaard 197, 3. Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 135.

A hegyi pontverseny végeredménye: 1. (pöttyös trikóban) Jay Vine (ausztrál, UAE) 61 pont, 2. Vingegaard 56, 3. Almeida 32.

A fiatalok versenyének végeredménye: 1. (fehér trikóban) Matthew Riccitello (amerikai, Israel) 72:59:52 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:28 p h., 3. Lecerf (belga, Soudal Quick-Step) 8:05 p h.

A csapatverseny végeredménye: 1. UAE 217:41:26 óra, 2. Visma 23:01 p h. 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:20:52 óra h.