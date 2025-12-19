Kötöttfogásban a legjobbak között vagyunk

Hivatalosan is lezárták a Nemzetközi Szövetség (UWW) idei világranglistáját, amely a 2025-ös világbajnokságon, a kontinensbajnokságokon, valamint a négy UWW-rangsorversenyen elért eredmények alapján állt össze. A presztízsérték mellett 5000 svájci frank pénzjutalom járt a győzteseknek, a birkózóknak tehát volt miért küzdeniük.

Közepesen demokratikusan osztoztak az országok az összesen 90 top hármas helyezésen: 30 nemzet mondhatja el magáról, hogy legalább egy sportolója felállhatott a képzeletbeli dobogóra. A legtöbb „érmest”, összesen tízet Irán tudhatja magáénak, ami abból a szempontból bravúr, hogy a közel-keleti ország női birkózókat nem indít nemzetközi megméretésen. Azerbajdzsán, az Egyesült Államok, Japán és Oroszország nyolc sportolója végzett a legjobb három versenyző között, ebben a rangsorban Magyarország a soron következő nemzet, négy birkózónkkal összesítésben tehát a hatodik pozícióban állunk – holtversenyben Észak-Koreával és Üzbegisztánnal.

Ahogyan arról már hírt adtunk, két kötöttfogású klasszisunk, az idén Eb-­bronzérmes és vb-ötödik Szőke Alex (97 kg), valamint a vb-ezüstérmes, ugyancsak Eb-harmadik Vitek Dárius (130 kg) a legtöbb pontot gyűjtötte saját súlycsoportjában, ezzel az élen végzett a világranglistán. A legjobb háromba került még további két kötöttfogású kiválóságunk, a 2025-ben Európa-bajnok és vb-ötödik Losonczi Dávid (87) a második helyen végzett, illetve a vb-n a dobogó harmadik fokára álló Fritsch Róbert (77 kg) a világranglistán is ugyanezt a helyezést érte el.

Vitekhez hasonlóan Szőke Alex is az élen áll a súlycsoportjában (Fotó: MBSZ)

A szakági összesítésben megsüvegelendő a teljesítményünk, egyedül Irán büszkélkedhet nálunk több top hármas birkózóval, összesen hattal. Érdekesség, hogy kötöttfogásban Üzbegisztáné lett a legtöbb, összesen három világranglista-győztes.

Szabadfogásban az Egyesült Államok tarolt, négy sportolója várhatja az 5000 svájci frankot a bankszámlájára, a „dobogósok” számában (5) is megelőzött mindenkit, Iránt (4) és Azerbajdzsánt (4) is.

Ami a női birkózókat illeti: Japán 5, Oroszország 4, Észak-Korea és az Egyesült Államok 3-3 top hármas birkózót tud felmutatni, Japánból hárman diadalmaskodtak.

A kontinensek „versenyét” Európa nyerte meg, negyvenen zártak a legjobb háromban, Ázsia (38) másodikként, Amerika (12) harmadikként végzett. Az öreg kontinens egyébként csak kötöttfogásban (19) tudta megelőzni legnagyobb riválisát, igaz, ott nagyon, az ázsiaiak 11 dobogóssal zártak. Szabadfogásban Ázsia (13) győzött, megelőzve Európát (11) és Amerikát (6), női birkózásban ugyancsak Ázsia (14) teljesített a legjobban, Európa (10) és Amerika (6) előtt.