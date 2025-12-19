Harmincnégy kínai doppingeset volt még 2024-ben

Tavaly az országban több mint 23 ezer ellenőrzést végeztek – ebből 19 ezret versenyen kívül –, harminc minta pozitív eredményt hozott, további négy esetben pedig külön nyomozás – jellemzően speciális információszerzés – vezetett a csalás kiderítésére.

Az ügynökség 2024-ben nyolcvan bejelentést kapott visszaélésekkel kapcsolatban, ez 90 százalékos növekedést jelentett az azt megelőző évhez képest.

A doppingellenes szervezet munkatársai Kínában nemcsak sportolókat ellenőriznek, hanem külön jogosítvánnyal húsmintákat, illetve étrend-kiegészítőket is tesztelnek. Az ázsiai sportnagyhatalomban tavaly 405 teljes munkaidős doppingellenes munkatárs, 1234 doppingellenőr és 1959 doppingügyekben kiképzett sportoktatási előadó dolgozott.