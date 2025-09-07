Mikel Oyarzabal: Újabb lépést tehetünk Amerika felé

Közel áll a rekorddöntéshez az Európa-bajnok spanyol válogatott, de elsősorban nem emiatt lesz kulcsfontosságú számára a vasárnapi, Törökország elleni vb-selejtező. Luis de la Fuente csapata immár 26 tétmérkőzés óta nem talált legyőzőre a rendes játékidőben, legutóbb 2023 márciusában a Skócia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn kapott ki 2–0-ra. A teljes képhez tartozik, hogy a válogatott tavaly márciusban 1–0-ra elvesztette a Kolumbia elleni felkészülési találkozót, és tizenegyespárbajban elbukta az idei, Portugália elleni Nemzetek Ligája-döntőt. Ettől még a két és fél éve tartó menetelés megsüvegelendő, főleg, hogy ezzel közel a csúcsbeállítás: a Vicente del Bosque által irányított együttes 2010 és 2013 között 29 tétmérkőzésen maradt veretlen a rendes játékidőben.

A szombati összecsapáson azonban nem a veretlenség megőrzése miatt lenne fontos nyerni a spanyoloknak, hanem azért, mert aki nyer, az hatalmas lépést tesz a csoportelsőség megszerzése felé. Az első mérkőzésén mindkét csapat három pontot szerzett, a törökök 3–2-re győztek Grúziában, a spanyolok 3–0-ra diadalmaskodtak Bulgáriában. A fölényes siker ellenére Luis de la Fuente szövetségi kapitány nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal, és azt is tudja, hogy szombaton Konyában sokkal nehezebb dolga lesz az Eb-aranyérmesnek.

„A bolgárok ellen az első félidőben jól futballoztunk és eldöntöttük a mérkőzést, de a fordulás után nem voltunk elég frissek – idézte az As a 64 éves szakvezetőt. – A játékosok nagyon önkritikusak, ők is dühösek voltak a második játékrészben nyújtott teljesítmény miatt. Összességében azonban sok pozitívuma volt a találkozónak. Fontos, hogy a korábban sérüléssel bajlódó Rodri és Daniel Carvajal is visszatért. Egyikük sem ajándékba kapta a lehetőséget, hanem azért, mert megérdemelte. Szintén örömteli, hogy Marc Cucurella megszerezte első gólját a válogatottban. A törökök elleni idegenbeli mérkőzés bizonyára nehezebb lesz, és nekünk is jobban kell játszanunk, ha nyerni akarunk.”

Marc Cucurella mellett ki kell emelni Mikel Oyarzabalt is, aki tavaly győztes gólt szerzett az angolok ellen 2–1-re megnyert Eb-döntőben, a legutóbbi négy válogatott fellépésén pedig négy gólt és két gólpasszt jegyzett.

„Szerencsére gyorsan eldöntöttük a bolgárok elleni mérkőzést, következhetnek a törökök – mondta a Real Sociedad futballistája a Marcának. – Tudjuk, hogy vasárnap sem lesz könnyű, de szeretnénk tenni egy újabb lépést a világbajnoki kvalifikáció felé.”

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez lesz Spanyolország legnehezebb mérkőzése a selejtezőcsoportban, és az is kérdés, hogy Lamine Yamal milyen állapotban lesz vasárnap. A Barcelona szélsőjét vállfájdalom miatt kellett lecserélni Bulgária ellen, ám egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint bevethető lesz Törökországban.

VB-SELEJTEZŐ, E-CSOPORT TÖRÖKORSZÁG–SPANYOLORSZÁG

Konya, 20.45 (Tv: Spíler 2). Vezeti: Michael Oliver (angol)

Arda Güler: Nyomás alatt kell tartanunk a spanyolokat – Egyetért azzal, hogy a csoportelsőségről dönthet a vasárnapi összecsapás?

– Kulcsfontosságú lesz a Spanyolország elleni mérkőzés, aki nyer, az jó eséllyel egyenes ágon jut ki a világbajnokságra. Lehet, hogy az ellenfél helyzete kedvezőbb, de próbáljuk nyomás alatt tartani, és kihasználni, hogy hazai pályán játszunk, ahol a szurkolóink biztosan nagyszerű hangulatot teremtenek. – Nem érzi, hogy kulcsemberként túl nagy lenne önön a nyomás?

– Nem, sosem éreztem ilyesmit. Csak az érdekel, hogy segíteni tudjak a válogatottnak. – Azzal sem foglalkozik, hogy a mostani találkozó előtt sokan Lamine Yamallal mérik össze és kettejük csatájára hegyezik ki a mérkőzést?

– Ez érthető, hiszen ő a Barcelonában futballozik, én pedig a Real Madridban, és biztosan megnehezíti a dolgunkat. Ugyanakkor nem ugyanazon a poszton játszunk, így sok értelme nincs az összehasonlításnak.





