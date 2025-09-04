Jubiláns góljával verte meg Wales a kazahokat, belga fieszta Liechtensteinben

Sokkal többet birtokolta a labdát, több helyzetet alakított ki, többször lőtt kapura a kazah válogatott vendégeként Wales nemzeti csapata, amely a 24. percben szerezte meg a vezetést. Ekkor a Wrexham centere, Kieffer Moore döntött úgyhogy méltón ünnepelné meg ötvenedik válogatottságát, s egy jobb oldali szabadrúgás után bevette Temirlan Anarbekov kapuját. A brit csapat ezután is kézben tartotta a mérkőzést, és noha újabb gólt már nem tudott szerezni, magabiztos győzelmet aratott. 0–1

Nagy zakóra számíthatott a házigazda Liechtenstein Belgium ellen Vaduzban, és a várakozásoknak megfelelően csak a 29. percig tartotta magát. Ekkor a létező legegyszerűbb akcióból szerezték meg a vezetést a belgák: Thomas Meunier jobbról varázsolta Maxim De Cuyper fejére a labdát, a Brighton balhátvédje pedig visszafelé mozogva bólintott a felső sarokba. A második félidőben jóformán felocsúdni sem volt ideje a liechtensteinieknek: a 46. percben Youri Tielemans bombagóljával már 2–0-ra vezettek a vendégek. Újabb negyedóra elteltével De Cuyper érezte úgy, hogy valakinek vissza kell adnia a gólpasszt, a címzett Arthur Theate volt, aki fejjel küldte a labdát a jobb felső sarokba. Két perccel később Hans Vanaken szolgálta ki Kevin De Bruynét, aki kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, majd Tielemans tizenegyesből megszerezte a második gólját is. A kiütést Malick Fofana tette teljessé, a hosszabbítás első percében Zeno Debast passzát értékesítve. 0–6

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

J-CSOPORT

Kazahsztán–Wales 0–1 (K. Moore 24.)

Liechtenstein–Belgium 0–6 (De Cuyper 29., Tielemans 46., 70. – a másodikat 11-esből, Theate 60., De Bruyne 62., M. Fofana 90+1.)