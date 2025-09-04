Nemzeti Sportrádió

Jubiláns góljával verte meg Wales a kazahokat, belga fieszta Liechtensteinben

2025.09.04. 17:56
Győzelemmel és góllal ünnepelte ötvenedik válogatottságát Kieffer Moore (Fotó: Getty Images)
Wales európai zóna foci vb extra J-csoport világbajnoki selejtezők Kazahsztán
Már a 24. percben eldöntötte a Kazahsztán elleni idegenbeli mérkőzés sorsát a walesi nemzeti csapat, a mindent eldöntő gólt az ötvenedik válogatottságát ünneplő Kieffer Moore szerezte. A J-csoport másik meccsén Belgium esélyeshez méltón, 6–0-ra nyert idegenben Liechtenstein ellen a 2026-os világbajnokság selejtezőiben.

Sokkal többet birtokolta a labdát, több helyzetet alakított ki, többször lőtt kapura a kazah válogatott vendégeként Wales nemzeti csapata, amely a 24. percben szerezte meg a vezetést. Ekkor a Wrexham centere, Kieffer Moore döntött úgyhogy méltón ünnepelné meg ötvenedik válogatottságát, s egy jobb oldali szabadrúgás után bevette Temirlan Anarbekov kapuját. A brit csapat ezután is kézben tartotta a mérkőzést, és noha újabb gólt már nem tudott szerezni, magabiztos győzelmet aratott. 0–1

Nagy zakóra számíthatott a házigazda Liechtenstein Belgium ellen Vaduzban, és a várakozásoknak megfelelően csak a 29. percig tartotta magát. Ekkor a létező legegyszerűbb akcióból szerezték meg a vezetést a belgák: Thomas Meunier jobbról varázsolta Maxim De Cuyper fejére a labdát, a Brighton balhátvédje pedig visszafelé mozogva bólintott a felső sarokba. A második félidőben jóformán felocsúdni sem volt ideje a liechtensteinieknek: a 46. percben Youri Tielemans bombagóljával már 2–0-ra vezettek a vendégek. Újabb negyedóra elteltével De Cuyper érezte úgy, hogy valakinek vissza kell adnia a gólpasszt, a címzett Arthur Theate volt, aki fejjel küldte a labdát a jobb felső sarokba. Két perccel később Hans Vanaken szolgálta ki Kevin De Bruynét, aki kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, majd Tielemans tizenegyesből megszerezte a második gólját is. A kiütést Malick Fofana tette teljessé, a hosszabbítás első percében Zeno Debast passzát értékesítve. 0–6

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
J-CSOPORT
Kazahsztán–Wales 0–1 (K. Moore 24.)
Liechtenstein–Belgium 0–6 (De Cuyper 29., Tielemans 46., 70. – a másodikat 11-esből, Theate 60., De Bruyne 62., M. Fofana 90+1.)

      
J CSOPORTM

Gy

D

V

L-K

Gk

P


 
1. Wales

5

3

1

1

11–6

+5

10


 
2. Észak-Macedónia

4

2

2

6–2

+4

8


 
3. Belgium

3

2

1

11–4

+7

7


 
4. Kazahsztán

4

1

3

3–5

–2

3


 
5. Liechtenstein

4

4

0–14

–14

0


 

 

 

