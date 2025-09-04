Jubiláns góljával verte meg Wales a kazahokat, belga fieszta Liechtensteinben

Sokkal többet birtokolta a labdát, több helyzetet alakított ki, többször lőtt kapura a kazah válogatott vendégeként Wales nemzeti csapata, amely a 24. percben szerezte meg a vezetést. Ekkor a Wrexham centere, Kieffer Moore döntött úgyhogy méltón ünnepelné meg ötvenedik válogatottságát, s egy jobb oldali szabadrúgás után bevette Temirlan Anarbekov kapuját. A brit csapat ezután is kézben tartotta a mérkőzést, és noha újabb gólt már nem tudott szerezni, magabiztos győzelmet aratott. 0–1
Nagy zakóra számíthatott a házigazda Liechtenstein Belgium ellen Vaduzban, és a várakozásoknak megfelelően csak a 29. percig tartotta magát. Ekkor a létező legegyszerűbb akcióból szerezték meg a vezetést a belgák: Thomas Meunier jobbról varázsolta Maxim De Cuyper fejére a labdát, a Brighton balhátvédje pedig visszafelé mozogva bólintott a felső sarokba. A második félidőben jóformán felocsúdni sem volt ideje a liechtensteinieknek: a 46. percben Youri Tielemans bombagóljával már 2–0-ra vezettek a vendégek. Újabb negyedóra elteltével De Cuyper érezte úgy, hogy valakinek vissza kell adnia a gólpasszt, a címzett Arthur Theate volt, aki fejjel küldte a labdát a jobb felső sarokba. Két perccel később Hans Vanaken szolgálta ki Kevin De Bruynét, aki kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, majd Tielemans tizenegyesből megszerezte a második gólját is. A kiütést Malick Fofana tette teljessé, a hosszabbítás első percében Zeno Debast passzát értékesítve. 0–6
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
J-CSOPORT
Kazahsztán–Wales 0–1 (K. Moore 24.)
Liechtenstein–Belgium 0–6 (De Cuyper 29., Tielemans 46., 70. – a másodikat 11-esből, Theate 60., De Bruyne 62., M. Fofana 90+1.)
|J CSOPORT
|M
Gy
|D
V
|L-K
Gk
P
|1. Wales
5
3
|1
1
|11–6
+5
10
|2. Észak-Macedónia
4
2
|2
–
|6–2
+4
8
|3. Belgium
3
2
|1
–
|11–4
+7
7
|4. Kazahsztán
4
1
|–
3
|3–5
–2
3
|5. Liechtenstein
4
–
|–
4
|0–14
–14
0