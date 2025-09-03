Gennaro Gattuso: Vissza kell hozni a karakteres olasz futballt!

Új korszak kezdődik az olasz válogatottnál Gennaro Gattuso szövetségi kapitány irányításával, és a cél nem lehet más: százszázalékos teljesítményt nyújtani a hátralévő világbajnoki selejtező meccseken. Merthogy nagy bajban van az egyébként az előző két világbajnokságról is szégyenszemre lemaradó squadra azzurra: az első mérkőzésen kikapott 3–0-ra Norvégiában, így könnyen lehet, hogy legjobb esetben is csak pótselejtező útján juthat ki az észak- és közép-amerikai tornára. Az első két találkozón még Luciano Spalletti irányítása alatt szenvedett a négyszeres világbajnok, amely az oslói zakó után nagy nehezen legyőzte 2–0-ra Moldovát, így áll egy győzelemmel és egy vereséggel csoportjában. Most előbb Észtország vár rá odahaza, Bergamóban, majd Izrael idegenben – Debrecenben.

„A legfontosabb, hogy ne csak taktikáról és futballról legyen szó, hanem jól érezzük magunkat az összetartáson. Ez a kulcs: egységes csapatot teremteni – hangsúlyozta Gennaro Gattuso a keddi sajtótájékoztatón, ahol kiderült, hogy a játékosként világbajnok és kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szakvezető nagyon komolyan veszi a mentális felkészülést és az összetartás jelentőségét. A hírek szerint az első edzések Covercianóban már Gattuso szemlélete szerint zajlanak, s az újdonsült szövetségi kapitány a csapat kohéziójának fontosságát emelte ki: „Meg kell teremteni azt a légkört, amelyben igazi csapattá válhatunk.”

De azért a taktika is szóba került: „Sok játékosunk a klubjában négyvédős rendszerben játszik, és én is ennek vagyok a híve. A háromvédős játéknak sok veszélye van, nekem nem tetszik. De rugalmasnak kell lenni, és az ellenfélhez is igazítani kell a csapat szerkezetét.”

Az észtek elleni mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta: „Olyan együttessel nézünk szembe, amely kontrára játszik, de jól bánik a labdával. Okosan futballozva hibára kell kényszerítenünk őket, mert jól építkeznek hátulról. Látnom kell a csapatban az összetartást, a hajlandóságot az áldozathozatalra, s azt, hogy elfogadják egymás keményebb kritikáit is. Félelemnek nincs helye nálunk, nem szabad bepánikolni, ha tíz perc után még nincs gól. Olyan labdarúgókat akarok látni, akik minden pillanatban egymásért küzdenek. Olaszország mindig karakteres futballt játszott, ezt kell visszahozni.”

Az olaszok keretében helyet kapott három újonc – Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito és Giovanni Fabbian – is, de Gattuso szerint nem „kegyelemkenyérként” kaptak meghívást: „Semmit sem adtam nekik ajándékba, hiszem, hogy különleges képességeik vannak, amelyek illenek ebbe a csapatba. A legfontosabb: a személyiség. Ezek a fiatalok már most úgy tudnak játszani, mint tapasztaltabb társaik. A minőség mindennek az alapja.”

A belső védő Giovanni Leoni például nemrégiben a Liverpoolhoz igazolt a Parmától, míg Francesco Pio Esposito az Interben mutatkozott be. Gattuso mindhárom fiatal játékost igyekszik beépíteni, hogy lendületet hozzon a válogatottba. „Talán a saját korukban nekünk nem volt meg az a bátorságunk, ami bennük megvan, ezért akarok esélyt adni nekik” – mondta.

Gattuso döntései azonban eléggé megosztóak, több rutinos játékost – például Samuele Riccit, Alessandro Buongiornót és Bryan Cristantét – kihagyott a keretből, de megjegyezte: „Mindenki nem férhet be. Akik most nincsenek itt, továbbra is a projekt részei, nem feledkezünk meg róluk.” A Liverpool szélsője, Federico Chiesa szintén kimaradt, erről Gattuso így beszélt: „Chiesával beszéltem, közösen hoztuk meg a döntést. Nem érezte magát százszázalékosnak, ezzel megkönnyítette a döntésemet.”

A szurkolók támogatása is kiemelt szerepet kapott Gattuso mondandójában: „Köszönöm mindenkinek, aki ebben a krízishelyzetben jegyet vett és eljön a stadionba. Ez az, amire szükségünk van. Az októberi, Izrael elleni meccsre is üzenem: szükségünk lesz a szurkolóinkra!”

Az olaszok új kapitánya kritikát is megfogalmazott a bajnokságban szereplő sok idegenlégiós miatt.

„Az első Serie A-fordulóban mindössze kilencvenhét olasz játékos lépett pályára – fogalmazott. – Nem vagyunk ugyan rossz helyzetben ebből a szempontból, de őszintén remélem, hogy a következő fordulókban több olaszt láthatok a pályán.”

VB-SELEJTEZŐ

I-CSOPORT

20.45: Moldova–Izrael, Chisinau

20.45: Olaszország–Észtország, Bergamo (Tv: Spíler1)