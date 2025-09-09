Gattuso a debreceni olasz siker után: A legőrültebb meccs, amit valaha átéltem edzőként

Az olasz válogatott megnyugtatónak tűnő kétgólos előnyben volt a mérkőzés hajrájában, de Izrael egyenlített. A ráadásban Sandro Tonali lövése juttatta három ponthoz Gennaro Gattuso csapatát.

A szövetségi kapitány az Észtország elleni fölényes siker után már figyelmeztetett mindenkit, hogy az Izrael elleni meccs sokkal nehezebb lesz, és a jóslata bevált.

„Edzői pályafutásom legőrültebb meccse volt, de ez az én gondom, nem a játékosoké. Őrültség volt így támadni, az izraeliek csak erre vártak, minden alkalommal lekontráztak minket. A vezetésünk után kicsit mélyebben is védekezhettünk volna.”

A szakvezető elismerte, hogy az elején meglepte őket az izraeli válogatott.

„Nem voltunk túl élesek, ezen dolgoznunk kell. Őrült csapat a miénk, mert túl könnyű gólokat kaptunk. A srácok is tudják ezt.”

Korábban Luciano Spallettit azért támadták, mert hátrányban nem igazán tudott mit kezdeni az adott helyzettel, Gattuso csapata viszont legalább jól reagált a hátrányra.

„A játékosok elismerést érdemelnek a reakciójukért, de tény, nem kaphatunk ilyen gólokat. A csapatból nem hiányozhat a szilárdság.”

A győztes gólt szerző Sandro Tonali korábban arról beszélt, hogy Gattuso volt a példaképe, így felmerült a kérdés, hogy a Newcastle United középpályása betöltheti-e azt a szerepet a pályán, mint a mostani szövetségi kapitány?

„Sandro sokkal technikásabb nálam. Talán taktikailag én jobb voltam, de ő még mindig tanul.”

A mérkőzés egyik hőse a duplázó Moise Kean volt.

„Még mindig nem igazán tudom felfogni, hogy mi történt. De ez adja a futball szépségét, most mi döntöttük el a meccset az utolsó pillanatokban.”

Az izraeli szövetségi kapitány, Ran Ben Simon a vereség ellenére is dicsérte csapatát.

„Bár nem szereztünk pontokat, de megérdemeltük a szurkolóink bizalmát, és bizonyítottuk, hogy megtörhetetlenek vagyunk. Ezt a rendkívül bátor csapatot akartam látni.”

Manor Szolomon, az izraeliek egyik legjobbja szerint még nem szabad leírni őket.

„Sosem hittem volna, hogy négy gólt szerezve is kikapunk. De még nem szabad minket leírni, az utolsó pillanatig harcolunk.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

I-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Izrael–Olaszország 4–5 (Locatelli 16. – öngól, Dor Perec 52., 90., Bastoni 87. – öngól, ill. Kean 40., 54., Politano 58., Raspadori 81., Tonali 90+1.)

