Gabon simán megverte a Seychelle-szigeteket a vb-selejtezőben

Nem is nagyon lehetett kérdés, hogy melyik csapat nyer. A korábbi hat forduló során a Seychelle-szigetek egyetlen pontot sem szerzett, és csak két gólt ért el. Eközben Gabon öt meccset is megnyert, csak Elefántcsontparttól szenvedett vereséget.
Gabon már a 4. percben megszerezte a vezetést Denis Bouanga góljával, aki még kétszer betalált az első félidőben (a 34., és a 38. percben). A 89. percben Yannis M'Bemba is eredményes volt, így alakult ki a 4–0-s vendégsiker. Gabon ezzel átvette a vezetést az F-csoportban.
AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
F-CSOPORT
Seychelle-szigetek–Gabon 0–4
|1. Gabon
7
6
–
1
16– 6
+10
18
|2. Elefántcsontpart
6
5
1
–
14– 0
+14
16
|3. Burundi
6
3
1
2
13– 7
+6
10
|4. Kenya
6
1
3
2
11– 8
+3
6
|5. Gambia
6
1
1
4
12–13
–1
4
|6. Seychelle-szigetek
7
–
–
7
2–34
–32
0