Gabon simán megverte a Seychelle-szigeteket a vb-selejtezőben

2025.09.03. 17:01
Denis Bouanga (Fotó: Getty Images)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság afrikai selejtezőinek F-csoportjában Gabon 4–0-ra legyőzte a Seychelle-szigeteket, és átvette a vezetést.

 

Nem is nagyon lehetett kérdés, hogy melyik csapat nyer. A korábbi hat forduló során a Seychelle-szigetek egyetlen pontot sem szerzett, és csak két gólt ért el. Eközben Gabon öt meccset is megnyert, csak Elefántcsontparttól szenvedett vereséget.

Gabon már a 4. percben megszerezte a vezetést Denis Bouanga góljával, aki még kétszer betalált az első félidőben (a 34., és a 38. percben). A 89. percben Yannis M'Bemba is eredményes volt, így alakult ki a 4–0-s vendégsiker. Gabon ezzel átvette a vezetést az F-csoportban.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
7. FORDULÓ
F-CSOPORT
Seychelle-szigetek–Gabon 0–4

1. Gabon

7

6

1

16–  6

+10

18

2. Elefántcsontpart

6

5

1

14–  0

+14

16

3. Burundi

6

3

1

2

13–  7

+6

10

4. Kenya

6

1

3

2

11–  8

+3

6

5. Gambia

6

1

1

4

12–13

–1

4

6. Seychelle-szigetek

7

7

  2–34

–32

0

 

 

