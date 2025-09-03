Gabon simán megverte a Seychelle-szigeteket a vb-selejtezőben

Nem is nagyon lehetett kérdés, hogy melyik csapat nyer. A korábbi hat forduló során a Seychelle-szigetek egyetlen pontot sem szerzett, és csak két gólt ért el. Eközben Gabon öt meccset is megnyert, csak Elefántcsontparttól szenvedett vereséget.

Gabon már a 4. percben megszerezte a vezetést Denis Bouanga góljával, aki még kétszer betalált az első félidőben (a 34., és a 38. percben). A 89. percben Yannis M'Bemba is eredményes volt, így alakult ki a 4–0-s vendégsiker. Gabon ezzel átvette a vezetést az F-csoportban.

AFRIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

7. FORDULÓ

F-CSOPORT

Seychelle-szigetek–Gabon 0–4