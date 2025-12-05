Socca-vb: megint egy német akadály

Szép emlék.

Kisinyovban nagyon stabilan, okosan futballozott a magyar soccaválogatott a németek ellen az Eb nyolcaddöntőjében, majd egy perccel a zárás előtt Szabó Donát kihasznált egy védelmi megingást és továbblőtte csapatunkat. Ezzel a forgatókönyvvel most is kiegyeznénk.

Nagyon érdekes a mostani világbajnokság, szinte mindegyik csoportban több kiemelkedő képességű csapat is pályára lépett, eddig az ukránok, a lengyelek, vagy éppen a hollandok, és persze a mexikóiak is meghatározó játékot mutattak. A német együttes is jó ebben a műfajban, de miután simán kikapott Ukrajnától, majd meglepetésre elbukta második meccsét a spanyolok ellen is, így élet-halál volt számára a Kolumbia elleni utolsó csoportmeccs. Németország lehengerlő játékkal abszolválta a feladatot és a körbeveréseknek köszönhetően 3 ponttal is másodikként továbbjutott a csoportból.

A mieink nagyjából rájuk számítottak, így Rozman Sándor szövetségi kapitány is több napja figyelte a riválist.

„Igyekeztünk felkészülni azokra a variációkra, amelyeket a németek szeretnek alkalmazni – kezdte a szakember. – Azt látom, hogy van néhány játékosuk, akikre a futballjuk épül, őket kellene kivenni. Az egész felkészülést úgy építettük fel, hogy a labdaszerzésekből, villámgyors átmenetek után létszámfölényes helyzeteket alakítsunk ki, erre készülünk most is. Nagyon büszkék vagyunk, hogy Magyarországot képviselhetjük itt Mexikóban, és mindent megteszünk, hogy az itteni és otthoni szurkolóink is büszkék lehessenek ránk.”

Bár a mexikói közvetítőtársaság a világbajnokság eleje óta technikai problémákkal küzd, amely kihatással van a közvetítések minőségére is, a mérkőzés a Nemzeti Sport Facebook-oldalán magyar kommentárral élőben követhető lesz.

SOCCA-VB, MEXIKÓ

Nyolcaddöntő. Szombat

4.35: Magyarország–Németország (élőben a Nemzeti Sport Facebook-oldalán)

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László. Mezőnyjátékosok: Bartucz Martin, Beliczky Gergő, Fekete Olivér, Filkor Benjámin, Petrics Branko, Szabó Bence, Szabó Donát, Szabó Marcell, Szpirulisz Markosz, Tolnay Rokkó, Viscsák György