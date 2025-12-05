Nemzeti Sportrádió

Kábítószer-birtoklás miatt körözi a rendőrség a korábbi, világbajnoki érmes magyar bunyóst

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 16:00
Káté Gyula (balra) ellen elfogatóparancsot adtak ki (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
körözés rendőrség Káté Gyula ökölvívás
Elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség Káté Gyulát – vette észre a Bors.

A police.hu-n olvasható indoklás szerint (amelyet a már említett bulvárlap is szemlézett) az 53 éves korábbi ökölvívó ellen kábítószer birtoklása miatt adtak ki elfogatóparancsot december másodikán.

Káté Gyula a 21. század egyik legjobb magyar ökölvívója volt az amatőrök között, 2000-ben junior-világbajnokságot nyert az 57 kilogrammosok között, felnőttként világbajnokságokon két bronz, míg Eb-ken két bronz-, illetve két ezüstérem volt a mérlege (könnyű-, illetve kisváltósúlyban). A 2012-es londoni olimpián a legjobb 16 között búcsúzott, utána vonult vissza az ökölvívástól.

 

körözés rendőrség Káté Gyula ökölvívás
Legfrissebb hírek

Elárverezik George Foreman garázsban felejtett 1968-as olimpiai aranyérmét

Ökölvívás
1 órája

Ökölvívás: a szerda nem a mi délelőttünk volt a budapesti U23-as Európa-bajnokságon

Ökölvívás
2025.11.26. 12:41

Ökölvívás: Gémes Levente már érmes a budapesti U23-as Eb-n

Ökölvívás
2025.11.25. 18:47

Horváth Laura és Dobos Rebeka negyeddöntős a budapesti U23-as ökölvívó Eb-n

Ökölvívás
2025.11.25. 13:54

Egy győzelem, négy vereség a budapesti U23-as Eb-n

Ökölvívás
2025.11.23. 17:07

Gennagyij Golovkin az új World Boxing-elnök, Kovács István épp kimaradt az elnökségből

Ökölvívás
2025.11.23. 14:45

Veres Roland első menetes kiütéssel nyerte első profi bokszmérkőzését

Ökölvívás
2025.11.23. 11:39

Bokszcirkusz – Moncz Attila publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.11.21. 23:34
Ezek is érdekelhetik