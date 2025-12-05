Kábítószer-birtoklás miatt körözi a rendőrség a korábbi, világbajnoki érmes magyar bunyóst

A police.hu-n olvasható indoklás szerint (amelyet a már említett bulvárlap is szemlézett) az 53 éves korábbi ökölvívó ellen kábítószer birtoklása miatt adtak ki elfogatóparancsot december másodikán.

Káté Gyula a 21. század egyik legjobb magyar ökölvívója volt az amatőrök között, 2000-ben junior-világbajnokságot nyert az 57 kilogrammosok között, felnőttként világbajnokságokon két bronz, míg Eb-ken két bronz-, illetve két ezüstérem volt a mérlege (könnyű-, illetve kisváltósúlyban). A 2012-es londoni olimpián a legjobb 16 között búcsúzott, utána vonult vissza az ökölvívástól.