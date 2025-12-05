Norris szerint még nincs ok a mosolygásra; Verstappen úgy érzi, egyelőre nem elég gyors Abu-Dzabiban

A vb-éllovas Lando Norris egyelőre tökéletes formában van pályafutása eddigi legfontosabb versenyhétvégén, az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon. Az egyéni összetett 12 pont előnnyel vezető brit mindkét pénteki szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult, ráadásul az utóbbi, nagyobb jelentőségű villanyfényes gyakorláson magabiztos előnyre tett szert, és a koribb 8 ezredes különbséget több mint 3 és fél tizedmásodpercre növelte közvetlen üldözője, a mindkétszer másodikként záró Max Verstappen előtt.

„Az időeredményeket és minden mást nézve egyelőre nyilván jónak fest a helyzet, de ennél kicsivel többet várok az autótól. Nem vagyok teljesen elégedett és magabiztos sem. Különböző dolgokat próbáltunk ki, és megpróbáltunk még jobban megérteni a kocsit. Remélhetőleg szombaton még többet tudunk kihozni belőle. Nem volt rossz napunk, biztató napot zártunk, de tisztában vagyunk vele, hogy az időmérőre mindig szorosabbá válik a küzdelem, szóval még nincs ok a mosolygásra.”

NORRIS ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri nyer – – 2. – – 3. – – 4. 2. vagy annál rosszabb – 5. 2. vagy annál rosszabb – 6. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 7. 2. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 8. 3. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 9. 4. vagy annál rosszabb 2. vagy annál rosszabb 10. 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb 11. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 3. vagy annál rosszabb

Ugyan a Red Bull ezúttal jobb formában kezdett, és Verstappen mindkét pénteki gyakorláson másodikként végzett, Norris eddigi erős formája nem túl jó hír a szempontjából, így a „vörös bikáknak” még lesz hová javulniuk. A holland címvédéséhez nélkülözhetetlen, hogy a brit rivális lecsússzon a dobogós helyekről, amire az eddig látottak alapján papíron nem sok esély van, de még sok van hátra a hétvégéből, és az osztrák alakulat élén a holland pilótával már többször is okozott meglepetést ebben az évben.

„Egészen rendben volt a nap, meglehetően elégedett voltam az autóval, egyszerűen ennél valamivel gyorsabbnak kell lennünk. Úgy gondolom, egyelőre nem vagyunk elég gyorsak, de összességében jó a működési tartomány, amiben mozgunk. Az egyensúly állandó küzdelmet jelent, de ebben nincsen semmi újdonság. Elég nagynak fest a lemaradásunk, amit csökkentenünk kell, de ami minket illet, csak megpróbáljuk a lehető legjobb autót összerakni, meglátjuk, még mennyi tempót tudunk találni az éjszaka folyamán. Egy körön és a hosszú etapokon is javulnunk kell.”

VERSTAPPEN ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 4. vagy annál rosszabb nyer – 8. vagy rosszabb 2. 3. vagy rosszabb 9. vagy rosszabb 3. 2. vagy rosszabb

Piastri már a múlt hétvégi Katari Nagydíj után és a csütörtöki sajtónapon is kissé beletörődően nyilatkozott, az eddigi formája alapján egyelőre katari formáját sem hozza, amiben annyira bízott a szezonzáró előtt. Igaz, az ausztrál eleve lépéshátrányból indult, ugyanis nem vett részt az első szabadedzésen, és a volán mögé visszatérve egyelőre nem is kapta el a fonalat. A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown már a második tréning közben kifejezte magabiztosságát azt illetően, hogy versenyzője vissza fog kapaszkodni a folytatásban, de a 11. hely biztosan nem az, amiről a 16 pont hátrányból fordítani kívánó Piastri előzetesen álmodott.

„Úgy gondolom, egészen jó voltam a közepes keveréken, de a lágyon egyszerűen nem tudtam kihozni a legtöbbet a tapadásból az első mért körön. Kezdem megvetni a lábam, de világos, hogy még van min javítanunk szombatra. Ugyanakkor mindössze egyetlen szabadedzést teljesítettem, így nem túlságosan rossz a helyzet. Úgy tűnik, az autó eléggé jó állapotban van, de mint ahogyan mondtam is, nem tudtam tapadást találni a lágy keveréken az első gyors körömön. Kisebb módosításokra még szükség van, mert nem éreztem tökéletesnek, de semmi jelentős” – értékelt, amit követően arra a kérdésre is felelt, hogy megérzése szerint lesz-e esélye a pole pozíciót megszerezni Abu-Dzabiban.

„Szerintem elég jók az esélyeim. Az autó gyorsnak tűnik, csak több kört kell futnom, és el kell kapnom a fonalat, ennyi az egész. Szombaton teljesítek még néhány kört, használok még pár szett gumit, és remélhetőleg ott leszek” – tette hozzá Piastri, aki a helyszínen még dobogón sem zárt, de most mindenképpen az első két hely valamelyikén kell zárni, hogy egyáltalán matematikai esélye legyen a világbajnoki cím megszerzésére.

PIASTRI ÍGY LEHET VILÁGBAJNOK ABU-DZABIBAN Norris Verstappen Piastri 6. vagy annál rosszabb – nyer 10. vagy annál rosszabb 4. vagy annál rosszabb 2.

Piastri és Norris csütörtökön még úgy nyilatkozott, hogy a csapatszinten nem esett még arról szó, hogy adott esetben lesz-e csapatutasítás, ha ezen múlik esetleg a brit világbajnoki címe. A konstruktőri bajnok alakulat ügyvezető igazgatója, Brown a pénteki sajtótájékoztatón ugyanakkor már arról beszélt, fognak alkalmazni csapatsorrendet, ha szükségszerű, hiszen meg szeretnék nyerni az egyéni világbajnoki címet is.

„Amíg mindkét pilótának van esélye megnyerni a világbajnokságot, ami jelenleg egyértelműen megvan, minden a megszokott módon zajlik, szabadon versenyezhetnek egymással. Nyilvánvalóan gyakorlatiasok és realisták leszünk, és ha a hétvége, a verseny alakulásával biztossá válik, hogy az egyiküknek lényegesebb jobb esélye van, akkor mi olyan csapat vagyunk, amelyik meg szeretné nyerni a világbajnokságot, és ennek megfelelően fogunk versenyezni, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az a versenyző, amelyik előrébb van, megpróbálja megnyerni a versenyt.”

„A mi csapatutasításaink alapját képezi, hogy egyenlő lehetőséget biztosítsunk a vb-cím megnyerésére, de a futam alakulásával biztossá fog válni, hogy az egyiküknek ez nem sikerülhet. és akkor azt fogjuk tenni, ami a csapat érdekeit szolgálja, hogy megszerezzük az egyéni címet. Ez nem 180 fokos fordulat, ugyanúgy vágunk neki ennek a hétvégének, mint a másik huszonháromnak: mindkét versenyzőnknek egyenlő esélyt adunk. Tavaly, amikor egyértelművé vált, hogy Landónak van a legjobb esélye utolérni Verstappent, miközben Oscar szinte már matematikailag is esélytelen volt Bakiban, megkértük Oscart, hogy segítse Landót, de végül Lando támogatta Oscart azon a versenyen, és Oscar volt az, aki megnyerte a futamot.”

„A józan eszünket fogjuk használni, nem fogjuk kihajítani a kukába az egyéni bajnoki címet, hatodik és hetedik, harmadik és negyedik, vagy ötödik és hatodik hely miatt. Ha az egyik pilótánknak már nem lesz lehetősége, akkor mindent, amit teszünk, velük közösen fogunk tenni. Ők tudják, mi a terv erre a versenyhétvégére. Hűek maradunk a versenyzési alapelveinkhez. Meg akarjuk nyerni a konstruktőri címet, ami már sikerült, és meg akarjuk nyerni az egyénit, meglátjuk, hogyan alakul a futam. A versenyzők mindig eleget tettek a csapat kéréseinket, mint ahogyan a csapat is az övéiknek. Szóval nincs semmi kétségem afelől, hogy a folytatásban is eszerint fognak versenyezni – mindig nagyszerűen teljesítettek a csapat érdekeit szolgálva.”