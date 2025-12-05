Nosztalgia és mesés kedvencek az ünnepek alatt: megnyílt a TV Maci-bolt az ETELE PLAZA adventi vásárában

A legendás magyar mesefigurák évről évre bizonyítják, hogy varázsuk nem hanyatlik: a nosztalgia ereje, a kedves karakterek bája és a minőségi termékek minden korosztály számára vonzóak. A TV Maci-bolt kínálata idén is sokszínű, ám most különösen izgalmas újdonságokkal bővült. A jól ismert és keresett plüssfigurák mellett, mint a TV Maci, Mekk Elek, Mirr-Murr, Süsü, a sárkány vagy Kukori és Kotkoda, olyan újdonságok érkeztek, amelyek még közelebb hozzák a szeretett mesék világát.

A novembertől kapható Mekk Elek, az ezermester építőkocka-figura nagy sikert aratott, azonban a játékos újdonságok sora vele nem áll meg: még az adventi időszakban megjelenik a Süsü, a sárkány építőkocka is, amely a bábfilm kedvelőinek és a kreatív építőjátékok rajongóinak egyaránt örömet okoz majd. Emellett egy vadonatúj, családi kikapcsolódást ígérő termék is helyet kap majd a polcokon: a Frakk társasjáték, amelyben a játékosok újra átélhetik a macskák rémének vicces, fordulatos kalandjait.

Az ünnepi vásárban felállított üzlet célja, hogy kézzelfoghatóvá tegye azt a hangulatot, amelyet a klasszikus magyar mesék sugároznak generációkon át. A plüssfigurák, játékok és ajándéktárgyak mind minőségi kivitelezéssel készültek, és nemcsak a rajongóknak szólnak: a szülők és nagyszülők olyan ajándékot választhatnak, amellyel saját gyermekkori kedvenceiket adhatják tovább a legkisebbeknek. Ez a személyes kötődés teszi igazán különlegessé a TV Maci-bolt kínálatát, hiszen egy TV Maci, Süsü vagy Mekk Elek figura nem egyszerű játék, hanem egy kis darab tévétörténelem, közös emlék, amely összeköti a múltat és a jelent.

A TV Maci-bolt mesés hangulata nosztalgikus díszlettel és vidám színekkel fogadja a látogatókat. A polcokon figurák, játékok és egyedi ajándéktárgyak sorakoznak, így mindenki találhat személyre szóló meglepetést. Az egyedi, limitált kínálat a klasszikus magyar mesefigurákat közelebb hozza a mai gyerekekhez, miközben az idősebbeknek nosztalgikus élményt ad. Az ünnepi időszakban ez különösen értékes, hiszen közös emlékeket teremt.

Természetesen azok sem maradnak le a mesés tárgyakról, akik idén nem tudnak ellátogatni az ETELE PLAZA-ba, hiszen a teljes kínálat egész évben elérhető a tvmacibolt.hu webáruházban. Ugyanakkor az adventi vásárban felállított üzlet különleges ünnepi hangulata, a személyesen megfogható termékek és a mesés dekoráció egyedi élményt nyújt, hiszen tökéletes helyszín arra, hogy az ünnepi bevásárlást valódi élmény legyen mindenki számára. Az ikonikus magyar mesék világa idén karácsonykor is életre kel és csak arra vár, hogy hazavigye egy darabját.

Készítsen közös fotót kedvenc magyar mesehősével!

Az adventi hétvégéken egy igazán mesés élmény is várja a bevásárlóközpont látogatóit: a TV Maci-bolt vendégeként személyesen is feltűnnek a legendás magyar mesék szereplői, köztük TV Maci, Süsü, a sárkány és Mekk Elek. A szeretett figurák óriásbábként kelnek életre, hogy találkozhassanak a rajongókkal – így a családok közös fotóval is gazdagodhatnak a mesés ajándékok mellett.

Látogasson el Ön is a TV Maci-boltba, és találjon ajándékot minden családtagja számára!

Keresse a TV Maci-boltot az ETELE PLAZA karácsonyi vásárában, az első emeleten, ahol az üzlet december 24-ig várja a látogatókat.

A mese folytatódik. Önnél.