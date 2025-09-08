Nemzeti Sportrádió

Francisco Conceicao biztosan nem játszik a magyar válogatott ellen

2025.09.08. 16:43
Francisco Conceicaóra nem számíthat a portugálok kapitánya ellenünk (Fotó: Getty Images)
Francisco Conceicao izomsérülés miatt nem lép pályára a portugál válogatott keddi, mieink elleni labdarúgó-világbajnoki selejtezőjén.

A portugál szövetség hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy Roberto Martínez szövetségi kapitány nem számíthat a Juventus 22 éves, 11-szeres válogatott támadójára, Francisco Conceicaóra.

Az írek elleni, idegenbeli 2–2-es döntetlennel rajtoló magyarok kedden 20.45-kor fogadják a Nemzetek Ligája-győztes portugálokat a Puskás Arénában.

Az ellenfél szombati, első vb-selejtezőjén 5–0-ra nyert az örmények otthonában.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK, EURÓPA
F-csoport
Kedd, 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

