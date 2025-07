Hamilton nem akar Alonso és Vettel sorsára jutni – minden követ megmozgat, hogy sikerre vezesse a Ferrarit

Lewis Hamilton számára egyáltalán nem alakul álomszerűen az első ferraris szezonja, hiszen fél távnál mindössze egy-egy sprinteseményen megszerzett pole pozíciót, illetve győzelmet tud felmutatni, miközben még mindig várat magára az első dobogós helyezése piros színben.

A hétszeres világbajnok már nem is fűz nagy reményeket a fennmaradó futamhétvégékhez, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os idényt a lehető legjobb formában kezdhesse meg az istálló. A brit versenyző újra csúcsra vezetné a Scuderiát, ezzel is elkerülve, hogy olyan sorsra jusson, mint korábban Fernando Alonso vagy éppen Sebastian Vettel.

„Ha megnézzük az elmúlt húsz évet, a csapatnak csodálatos versenyzői voltak. Ott volt Kimi Räikkönen, Alonso és Vettel, mindannyian világbajnokok, de közülük többeknek (Alonsónak és Vettelnek) nem sikerült vb-címet nyernie a Ferrarival. Én nem fogom hagyni, hogy ez velem is megtörténjen, szóval megfutom azokat az extra köröket. Az elmúlt két hét mindegyikén néhány napot a gyárban töltöttem, és több megbeszélést is összehívtam a csapat vezetőivel.”

„Leültem Johnnal (Elkann – elnök), Benedettóval (Vigna – ügyvezető) és Freddel (Frédéric Vasseur – csapatfőnök), mint ahogyan a fejlesztéseket irányító Loickal (Serra), és különböző részlegek vezetőivel is. Beszéltünk a jövő évi erőforrásról, az első és a hátsó felfüggesztésről, arról, mit szeretnék, és hogy milyen problémáim vannak a mostani autóval. Az első néhány versenyt követően már összeállítottam egy átfogó dokumentumot a csapat számára, és most a szünetben további két anyagot küldtem el, amiket szerettem volna személyesen is megvitatni” – magyarázta, majd részletesebben is beszélt arról, milyen jellegű változásokat szeretne elérni.

„Az egyik ilyen dokumentum a strukturális átalakításokról szólt, amiket szerintem csapatként meg kell tennünk, hogy jobbá válhassunk minden területen, amiben javulni akarunk. A másik kifejezetten a kocsiról szólt, az aktuális gondjainkról. Vannak dolgok, amiket át szeretnénk vinni a következő gépre, és vannak olyanok is, amiken változtatni kell. Most először próbáltam ki a 2026-os autót is, elkezdtük rajta a munkát. Harminc mérnök jött be a szobába, és mindegyikükkel megbeszélést folytatsz. Óriási volt a hajtás.”

„Azért csinálom ezt, mert hatalmas potenciált látok a csapatban. A szenvedély semmihez sem fogható. Ez egy óriási szervezet, rengeteg mozgó alkatrésszel, amelyek közül nem mindegyik működik még teljes gőzzel. Végső soron ez az oka annak, hogy a csapat nem ért el akkora sikereket, mint amilyeneket szerintem megérdemelne. Úgy érzem, az én kötelességem, hogy minden egyes területet megkérdőjelezzek, és mindenkit kihívás elé állítsak csapaton belül, különösen azokat, akik a döntéseket hozzák.”

„Ha mindig ugyanazt az utat járod, ugyanazokat az eredményeket fogod kapni, szóval ösztönzöm őket, hogy új irányokat is kipróbáljanak. Már most is sok területen fejlődtünk, például a marketingben és a szponzori munkában, abban, ahogyan a mérnökök folytatják a munkát. Rengeteget dolgoznak, és sok mindenben kell javulniuk, de rendkívül jól fogadták az észrevételeimet. Próbálok szövetségesekre szert tenni csapaton belül, és feltüzelni őket. Azért vagyok itt, hogy győzzek, de nincs annyi időm, mint ennek a srácnak itt” – mutatott a csütörtöki hivatalos sajtótájékoztatón mellette helyet foglaló Andrea Kimi Antonellire.

„Ez egy sorsfordító időszak, és igazán hiszek a csapatban rejlő potenciálban. Tényleg hiszek benne, hogy több világbajnoki címet is nyerhetünk a jövőben. Már most is fantasztikus öröksége van a Ferrarinak, de az itt töltött időm során ez lesz az egyetlen célom” – zárt a gondolatait a tizenkét nagydíj alatt összesen 103 pontot gyűjtő Hamilton, aki jelenleg a hatodik helyen áll az egyéni vb-összetettben, s legutóbbi, 105. győzelmét pont egy évvel ezelőtt Belgiumban aratta még a Mercedesszel.